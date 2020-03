Helsingin turistiravintolat yhä pahemmassa ahdingossa – ”Kohta eivät paikallisetkaan uskalla näyttää naamaansa ulkona”

Kiinan koronavirukseen liittyvät matkustusrajoitukset ovat vaikeuttaneet joidenkin helsinkiläisravintoloiden tilannetta.

Koronaviruksen aiheuttama aasialaisturistien kato on alkanut näkyä Helsingin ravintoloissa aiempaa voimakkaammin.

Taloussanomat kertoi helmikuun alussa, että Kiina yrittää hillitä viruksen rajoittamalla kansalaistensa matkustamista. Maa jäädytti ulkomaille suuntautuvat ryhmämatkat, eivätkä kiinalaiset matkatoimistot eivät tällä hetkellä saa varata hotelleja tai lentoja.

Rannikkokarjalaisia perinteitä ruoassaan vaaliva ravintola Konstan Möljän omistaja Sanna Kettunen sanoo huomanneensa, että kiinalaiset matkailijat olivat kadonneet ravintolasta tammikuun lopulta helmikuun alkuun tultaessa. Tilanne on Kettusen mukaan pahentunut.

– Kyllä se edelleenkin näkyy ja on pahentunut ryhmien osalta. Nyt on tullut jonkin verran isompien ryhmien peruutuksia, kun he eivät ole päässeet ollenkaan Suomeen. Vastikään yksi 50 hengen ryhmä peruutti, Kettunen sanoo.

– Japanilaisia asiakkaita käy edelleen ihan mukavasti, mutta kiinalaisia ei enää näy.

Kettusen mukaan Konstan Möljä ei kuitenkaan ole tilanteen vuoksi kriisissä, mutta pienelle ravintolalle suurten ryhmien peruutukset ovat aina hankala paikka.

– Silloin on jouduttu myymään eioota muille ja pidetty ravintolaa varattuna ryhmälle. Siinä toki tulee myynnin menetyksiä, Kettunen sanoo.

– Ei tuo sääkään hirveästi auta. Kohta eivät paikallisetkaan uskalla näyttää naamaansa ulkona.

Konstan Möljä on turistien suosima paikka. Kettusen mukaan ravintolassa käy runsaasti espanjalaisia ja italialaisia matkailijaryhmiä, mutta erityisen suosittu Konstan Möljä tuntuu olevan kiinalaisten ja japanilaisten matkailijoiden keskuudessa.

– Yksi syy siihen, miksi kiinalaisia käy meillä niin paljon, on noutopöytä, Kettunen kertoo.

Noutopöytä helpottaa Kettusen mukaan usein kiireisten kiinalaisturistien aikataulua.

Ravintolaketju A&S Ravintoloiden varatoimitusjohtaja Anna-Leena Oksanen kertoo vielä helmikuun alussa, ettei ollut havainnut Aasiasta saapuvien matkailijoiden määrän vähentymistä. Ketju pyörittää Helsingissä useita ruokaravintoloita, muun muassa Saagaa, Saslikia ja Savottaa.

Nyt Oksanen kertoo, että turistimäärissä aasialaisia on näkynyt tavallista vähemmän, mutta ravintolan myyntiin tällä ei ole ollut suurta vaikutusta.

– Meillä on tosiaan sellainen onni, että asiakkaita on laajasti, eikä vain aasialaisturisteja. Siinä mielessä voi sanoa, että kun esimerkiksi päivittäin seuraan tilannetta keskustassa sijaitsevassa Savotassa, niin turistivirroissa tämä näkyy. Helsingin katukuvassa on paljon rauhallisempaa. Aasialaisia liikkuu vähemmän, Oksanen sanoo.

Suuri peruutuksia tehtyihin ryhmävarauksiin ei Oksasen mukaan ole tullut, mutta hän kertoo joidenkin asiakkaiden tiedustelleen, kuinka ravintolat ovat varautuneet virukseen.

– Meillä on hyvin selkeä ohjeistus henkilökunnalle niin matkustamisesta kuin hygieniastakin. Lisäksi esimerkiksi saniteettitiloihin on hankittu käsidesit asiakkaille ja henkilökunnalle. Vaikuttaa siltä, että ihmiset ovat hieman huolissaan, Oksanen sanoo.