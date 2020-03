Finnair peruu yhteensä lähes 700 lentoa – koronaviruksen lisäksi surkea sää kurittaa lentoyhtiötä

Finnair kertoo peruvansa lentoja keskiviikkona myös ennustetun lumi- tai räntäsateen ja kovan tuulen vuoksi.

Finnair peruu lisää lentoja koronavirustilanteen takia heikentyneen kysynnän vuoksi. Lisäksi yhtiö aloittaa yt-neuvottelut koko Suomen henkilöstöä koskevista määräaikaisista lomautuksista.

Tämänhetkisen arvion mukaan lomautukset toteutettaisiin siten, että kaikki yhteistoimintaneuvottelun piirissä olevat henkilöt lomautettaisiin yhdeksi 14-30 päivän jaksoksi.

Neuvottelut alkavat 12.3.2020 ja niiden arvioidaan kestävän kaksi viikkoa. Vastaavia henkilöstön sopeuttamistoimia tehdään myös muissa maissa, missä Finnairilla on henkilöstöä, Finnair kertoo. Lentoyhtiön noin 7000 työntekijästä yli 6000 on Suomessa.

– Meillä on tärkeimmillä markkinoillamme myyntihenkilöstöä – esimerkiksi Kiinassa, Japanissa, Koreassa, Iso-Britanniassa, Skandinaviassa, Saksassa, Laura Varja Finnairin viestinnästä kertoo.

Yhtiö kertoo sopeuttavansa globaalisti myös muita kustannuksiaan, kuten myynti- ja markkinointikustannuksia sekä muita kustannuksia.

Koronaviruksen vuoksi aiemmin peruttujen Milanon lentojen lisäksi Finnair peruu nyt lentonsa myös Manner-Kiinaan huhtikuun loppuun asti ja lentää huhtikuussa Hongkongiin ainoastaan yhden vuoron päivässä.

Japanin Osakan-reitiltä yhtiö vähentää kaksi viikkovuoroa. Päivittäiset lennot Etelä-Korean Souliin se peruu aikavälillä 9.3.-16.4.2020. Uuden Busanin-reitin avausta yhtiö puolestaan siirtää maaliskuun lopulta heinäkuun alkuun.

Yhteensä koronaviruksen vuoksi jää lentämättä lähes 700 lentoa, Varja kertoo.

Finnair kertoo peruvansa lentoja keskiviikkona myös ennustetun lumi- tai räntäsateen ja kovan tuulen vuoksi.

– Tiedämme kokemuksesta, että haastava sää hidastaa lentokentän toimintaa, ja Finnair on Helsinki-Vantaan suurin operaattori, joten sää vaikuttaa eniten meidän liikenteeseemme, Finnairin Varja sanoo.

– Emme halua ihmisten jäävän lentoasemalle jumiin, vaan perumme lentoja ja reititämme asiakkaat muilla lentovuoroillamme kohteisiinsa, jotta liikenne sujuisi mahdollisimman sujuvasti, hän lisää.

Yhtiö kertoo olevansa tilanteesta pahoillaan ja tekevänsä parhaansa, jotta siitä aiheutuisi asiakkaille mahdollisimman vähän haittaa.

Kaikkiaan Finnair on perunut sään vuoksi 15 lentoa. Suuri osa niistä on Suomen sisäisiä lentoja, mutta mukana on myös lentoja esimerkiksi Brysseliin, Varsovaan ja Lontooseen.

Finnair pyrkii reitittämään peruttujen lentojen matkustajat uudestaan, mutta tarjoaa näille myös mahdollisuutta hakea hyvitystä käyttämättömistä lentolipuista.

Finnair arvioi vuoden 2019 tulosjulkistuksensa yhteydessä 7. helmikuuta 2020, että koronavirustilanteen suorat taloudelliset vaikutukset yhtiöön vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä olisivat suhteellisen rajalliset, vaikka Manner-Kiinan lentojen peruutukset jatkuisivat ensimmäisen neljänneksen 2020 loppuun.