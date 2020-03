Ruotsalaisstrategi USA:n harvinaisesta koronlaskusta: Fed toimii näin vain ennen vakavaa sokkia

Wall Street New Yorkissa 2. maaliskuuta 2020.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed laski eilen illalla ohjauskorkoaan voimakkaasti 0,50 prosenttiyksikköä aivan yllättäen ylimääräisessä korkokokouksessa koronavirusepidemian takia.

Markkinareaktiot koronlaskuun ovat olleet varsin hämmentävät. Elvytystoimia toivoneet markkinat jaksoivat pysyä plussalla vain 18 minuuttia ja Wall Street sulkeutui eilen selvään laskuun.

Sijoittajat tulkitsivat, että koronlasku oikeastaan ennakoi koronavirusepidemian leviämisen kiihtymistä Yhdysvalloissa, ruotsalaispankki SEB arvioi.

– Pahin skenaario on rotaatiomainen tilanne, jossa virusepidemia laantuu yhdellä alueella ja voimistuu toisella. Tämän takia markkinat menivät eilen sekaisin Fedin koronlaskun jälkeen, sanoi SEBin päästrategi Thomas Thygesen puhelinkokouksessa tänään.

Uusien koronavirustapausten kehitys viime päivinä Yhdysvalloissa viittaa samanlaiseen epidemian nopeaan leviämiseen kuin Kiinassa ja Italiassa.

– Fedin päätöstä ei pidä nähdä ennakkokoronlaskuna ja vaan valmistautumisena kolmannen epidemian puhkeamiseen. Sitä ei pidä tulkita ongelman korjauksena vaan ongelman seurauksena, Thygesen sanoi.

Voimakkaita koronlaskuja tapahtunut harvoin

Fed laski eilen ohjauskorkonsa 1,00–1,25 prosenttiin. Markkinat odottavat Fedin laskevan korkoaan yhdellä prosenttiyksiköllä kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

– Markkinat oikeastaan hinnoittelivat aggressiivista Fedin reaktiota ennen sen toteutumista, mutta panee ihmettelemään, miksi Fed ei voinut odottaa koronlaskun kanssa muutamaa viikkoa normaaliin korkokokoukseen, jonka koronlaskusta oli jo viestitty, Thygesen pohti.

Fed on tehnyt 0,50 prosenttiyksikön koronlaskuja harvoin, ja niitäkin vain aikataulunmukaisissa kokouksissa taloustaantuman keskellä.

– Puolen prosenttiyksikön koronlasku on nähtävästi sellaista, joka tehdään vain kun ollaan hyvin lähellä erittäin vakavaa taloussokkia, joka ei ehkä korjaannu koronlaskulla, Thygesen arvioi.

– On ymmärrettävää, että sijoittajat muistelevat historiaa ja ajattelevat, että Fed taitaa tietää jotain mitä, minä en tiedä. Ja yleensä kun, Fed tietää jotakin mitä sinä et, olet täysin oikeassa. Tämä on syynä markkinoiden negatiiviseen reaktioon koronlaskuun.

Fedin on määrä pitää seuraava virallinen korkokokous kahden viikon päästä 17.-18. maaliskuuta. Silloin keskuspankki julkistaa myös päivitetyn talousennusteensa.