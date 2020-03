Helsinkiin rakentuu Suomen korkein vuokratalo – Kojamo: Tällaista vuokraa asunnoista aiotaan pyytää

Kojamon liiketoimintajohtaja Ville Raitio kertoo, että lähes 300 asuntoa käsittävään taloon kehitetään myös aivan uudenlaisia palveluita.

Rakennusyhtiö SRV ja asuntosijoitusyhtiö Kojamo allekirjoittivat tällä viikolla 197 miljoonan euron yhteistyösopimuksen vuokra-asuntojen rakentamisesta Helsinkiin ja Espooseen.

Sopimus pitää sisällään yhteensä 6 omakehitteistä asuntokohdetta, joihin valmistuu 676 asuntoa. Kokonaisuus pitää sisällään Helsingin Kalasatamaan rakennettavan tornitalon Kompassin, johon valmistuu 291 asuntoa.

31-kerroksisesta Kompassista tulee Suomen korkein vuokratalo. Valmistuessaan se kohoaa 120 metriin, Kojamon liiketoimintajohtaja Ville Raitio kertoo.

Raition mukaan Kompassin rakentaminen lähtee käyntiin kevään aikana ja Kojamo toivoo sen valmistuvan vuoden 2022 alkupuoliskolla. Tornin asunnot ovat pääasiassa yksiöitä ja kaksioita.

Yhtiö näkee Kompassin erittäin houkuttelevana asuntokohteena ja uskoo, että talon vuokrataso tulee olemaan sen mukainen. Raition mukaan tarkka vuokrataso täsmentyy vasta sitten, kun asunnot ovat valmiita.

– Vuokraan vaikuttaa se, minkälaisesta asunnosta puhutaan. Sijainti vaikuttaa, liikenneyhteydet vaikuttaa, palvelut vaikuttaa. Kokonaisuus ratkaisee, hän sanoo.

– Tietysti korkeus tarkoittaa sitä, että asunnot ovat korkealla ja niistä on hienot näkymät. Kyllä se siis osittain vaikuttaa kohteen laatuun ja sitä kautta vuokratasoon. Kompassi edustaa uudenlaista kaupunkiasumista ja tulee siten varmasti olemaan kiinnostava. Kohteessa yhdistyvät keskeinen sijainti, hyvät palvelut sekä liikenneyhteydet ja ainutlaatuinen kohde tornitalona, Raitio lisää.

Toki vuokra voi olla korkea pienemmässä ja matalammassa kohteessakin, mikäli kohteen sijainti on kohdallaan ja se on muutenkin haluttava, Raitio kertoo.

Yhtiön Lumo-asuntoja on aiemmin arvosteltu korkeista vuokrista ja jokavuotisista vuokrankorotuksista. Myös Kalasataman Kompassi-tornin asunnoista on tulossa Lumo-asuntoja.

Kojamon Lumo-vuokrataloja Helsingin Kalasatamassa.

Vuoden 2018 lopussa Lumo-asunnon keskivuokra neliöltä oli 15,69 euroa. 2019 lopussa se oli 16,13 euroa. Muutosta on siis 44 senttiä neliöltä.

VVO-asunnoissa nousu samalla aikavälillä on isompi. Toissa vuoden lopussa keskivuokra neliöltä oli 13,81 euroa, kun viime vuonna se oli 15,04 euroa. Muutosta siis 1,23 euroa.

50 neliömetrin kaksion keskivuokra VVO-asunnossa on 752 euroon. Vuotta aiemmin se oli 690,5 euroa.

Toisaalta yhtiön asuntojen saamisen helppoutta ja asiakaspalvelua on kiitelty vuolaasti. Kalasataman kalleimmassa Lumo-kodissa asuva Jarkko Huttunen maksaa sadan neliön kattohuoneistostaan noin 2 500 euroa kuussa. Vuokraan sisältyy autopaikka ja vesimaksu.

– Lumoa voin kehua varauksetta. Kaikki toimii niin kuin pitääkin ja palvelusalttius on erinomaista. Pyysimme ulos hiekkalaatikkoa ja sekin järjestyi, hän kertoo.

Kojamon Raitio kertoo, että Kompassi-torni mahdollistaa heille myös uudenlaisten palvelujen kehittämisen. Pohdinta siitä, millaisia nämä palvelut oikein olisivat, on Kojamolla vielä kesken.

– Ero tulee siitä, että jos yksittäisessä kerrostalossa on tyypillisesti pienempiä, 50-80 asuntoa, niin Kompassissa niitä on lähes 300. Se mahdollistaa palvelujen tuottamisen eri tavalla, Raitio sanoo.

Tähän mennessä Kojamo on tarjonnut Lumo- ja VVO-vuokratalobrändien asukkaille muun muassa asennuspalveluita niin asumisen aikana kuin muuttopäivänäkin. Lisäksi niiden valikoimissa on esimerkiksi erilaisia alennuksia ja etuja.

Yhteiskäyttöautoja, itselataavia hybridejä on noin 30 osoitteessa eri puolella Suomea. Autojen käyttäjiksi on rekisteröitynyt noin 3 000 vuokra-asukasta. Yhtiö on kokeillut myös liikuntapalveluita tarjoavia pihakoutseja ja asukkaiden lemmikeistä huolehtivia tassuvahteja.