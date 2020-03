Kommentti: Koronlasku helpottaa velkaisia mutta ei pysäytä koronaa – eikä estä taloutta sakkaamasta

Fed rauhoittaa finanssimarkkinoiden koronahuolia, mutta koronlasku ei pysäytä virusta – eikä se estä reaalitalouden sakkaamista, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed päätti tiistaina ylimääräisestä ja lisäksi totuttua mittavammasta puolen prosenttiyksikön koronlaskusta, jonka avulla se yrittää hillitä talouden toimijoiden ja eritoten finanssimarkkinoiden koronapelkoja.

Koronlasku tuokin tuntuvaa – tai ainakin puolen prosenttiyksikön verran – helpotusta finanssimarkkinoiden velkaisimpien osapuolten arkihuoliin, ja sen vaikutuksesta tämä velkainen osa markkinatoimijoita kykenee rahoittamaan ja ylläpitämään riskioitoisia asemiaan pidempään kuin ilman keskuspankin koronlaskua olisi ollut laita.

Fedin koronlasku helpottanee tai viivyttänee markkinoilla mahdollisesti kehitteillä olleita likviditeettihuolia ja antaa lisää aikaa mahdollisten myyntipaineiden purkamiseen.

Toki koronlasku voi houkutella uusiakin riskisijoituksia liikkeelle, joten koronlasku voi jonkin aikaa yhtä hyvin nostaa osakkeiden ja muunlaisten riskipapereiden kysyntää kuin hillitä niihin kohdistuvaa myyntipainetta.

Sen sijaan koronlasku tuskin sanottavammin helpottaa muualta maailmantaloudesta vähitellen Yhdysvaltoihinkin hiipiviä reaalitalouden koronahuolia.

Korolla tai sen laskulla ei ole minkäänlaista vaikutusta itse koronaviruksen liikkeisiin saati tartuntojen ilmenemiseen tai leviämisen tapaan tai tahtiin.

Eikä koronlaskulla ole mitään vaikutusta siihenkään, miten viranomaiset ja yritykset muuttavat koronan ja koronauhan takia yhteiskunnan toimintaa tai miten yksittäiset kansalaiset muuttavat omaakin käyttäytymistään samoista syistä.

Kiinassa ja nyt jo monin paikoin muuallakin maailmassa korona ja koronahuolet ovat varsin nopeasti ja varsin laajasti aiheuttaneet monenlaisia häiriöitä ja katkoja talouden ja muun yhteiskunnan arkipäiväisiin toimintoihin. Tehtaita, kouluja ja muita laitoksia on monin paikoin suljettu, ja kansalaisia on eristetty tai heidän liikkumistaan on muutoin rajoitettu.

Korona ja koronahuolet näyttävätkin aiheuttaneet monenlaisia ja laajoja talouden tarjontapuolet, kuten teollisuustuotannon, katkoja. Toki koteihin eristäytyminen ja ihmisten ilmoilla liikkumisen välttäminen on vähentänyt kysyntääkin, mutta tällä kertaa muusta syystä kuin rahapulan takia.

Rahaa kuluttamiseen olisi enemmän kuin tilaisuuksia tai haluja mutta käyttämättä jäävää rahaa kertyy säästöön, kun kaupoissa, ravintoloissa, huvituksissa ja varsinkin matkoilla tulee koronan tai koronapelon takia käytyä tavallista vähemmän.

Ja vaikka ostohaluja ja -tilaisuuksia tarjoutuisi, voi pian olla tuotantokatkojen takia vaikea löytää uutuuspuhelimien kaltaisia tuotteita.

Karanteenit tai muut kansalaisten liikkumista rajoittavat toimet aiheuttavat kysyntäkatkoja ja tehtaiden sulkemiset aiheuttavat tarjontakatkoja.

Kummankin lajin katkot ovat omiaan heikentämään talouden toimeliaisuutta, mutta kummassakin on kyse koronasta eikä rahoitusongelmista.

Siksi kumpikaan koronasta ja koronahuolista koituva keskeinen taloushaitta ei kaikkoa korkoja laskemalla.