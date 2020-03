Jos Yhdysvaltain talous kompastuu koronaan, voi Donald Trumpin jatkokausi olla vaarassa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Yhdysvaltain ensi marraskuisiin presidentinvaaleihin on vielä niin pitkä aika ja politiikka muutenkin arvaamatonta, että vaalien tulosta on jokseenkin turha kovin tosissaan arvailla.

Se on kuitenkin ilman arvailujakin tiedossa, että taloudella on perinteisesti ollut maan vaalituloksiin erittäin suuri merkitys.

Sekin on ennestään tiedossa, että maan ensimmäisen kauden presidenteillä on ollut jokseenkin toivotonta päästä toiselle kaudelle, jos presidentinvaaleihin on menty laskusuhdanteen tai suoranaisen taantuman ja lisääntyvän työttömyyden oloissa.

Osakemarkkinoiden kurssikehitys on yksi äänestävän yleisön laajasti seuraama mittari talouden – ja presidenttikauden – sujumisesta.

Vaalivuoden vahva kurssinousu helpottaa ja kurssilasku taas vaikeuttaa tai jopa estää presidentin jatkokauden voittamista.

Yhdysvaltain talous on alkuvuoden mittaan jatkanut nyt jo mittaushistoriansa pisimpään jatkunutta kasvukauttaan, ja vielä runsas viikko sitten osakemarkkinat rikkoivat yhä korkeampia kaikkien aikojen kurssiennätyksiään.

Talouden mittarit olivat vahvasti presidentti Donald Trumpin jatkokauden kannalla, ja hänen kannatuskyselyissä saamansa tuki onkin viime kuukausina vahvistunut.

Ainakin finanssimarkkinat pitävätkin Trumpin vaalivoittoa melko varmana asiana. Talouden lisäksi hän saanee epäsuoraa tukea demokraattisen puolueen sisäisestä hajaannuksesta.

Vaaleihin on kuitenkin pitkälti yli puoli vuotta aikaa, ja sinä aikana Trump voi saada vastaansa yhden kovemmankin vastuksen kuin suosituimmat demokraattiehdokkaat.

Ei Sanders eikä Biden vaan korona

Demokraattisen puolueen suosituimmat ehdokaskandidaatit Trumpin haastajiksi ovat vasemmistolaiseksi tai jopa sosialistiksi luonnehdittu Bernie Sanders ja keskustalaismaltilliseksi luonnehdittu Joe Biden.

Kumpikaan heistä tai sen puoleen muistakaan haastajista ei tämänhetkisten vaalioletusten perusteella välttämättä yksin kykene kukistamaan Trumpia.

Ei ainakaan, jos talous ja osakemarkkinat porskuttavat syksyn vaaleihin samaan vahvaan malliin kuin vielä alkuvuoden mittaan.

Mutta juuri nyt tuo talouden ja markkinoiden porskuttaminen vaikuttaa entistä epätodennäköisemmältä.

Talouden ja osakemarkkinoiden tunnelma on parin viime viikon kuluessa muuttunut jokseenkin dramaattisesti. Ja jos tunnelma heikkenee vielä lisää ja pysyy syksyyn asti alakuloisena, heijastuu tämä mielialan muutos helposti myös Trumpin vaalimenestykseen.

Mielialamuutoksen liikkeelle paneva voima ei ole yksikään demokraattien presidenttiehdokas, vaan se on Kiinan Wuhanista liikkeelle ampaissut ja kautta maailman ärhäkästi leviävä koronavirus ja sen levittämä COVID-19 -sairaus.

Aktiivisena twitter-trollina Trump on jo ehtinyt vähätellä koronariskejä, syyttää koronaepidemiasta demokraatteja ja kehua omia toimiaan kansan suojelemiseksi sekä viruksen ja taudinkantajien pitämiseksi maan rajojen ulkopuolella.

Trumpista ja muusta politiikasta riippumattomat uutis- ja viranomaislähteet ovat kuitenkin vahvistaneet, että tartuntojen määrä kasvaa suhteellisen nopeasti nyt myös Yhdysvalloissa.

Koronavirus ei selvästikään tottele Trumpin twiittejä tai hänen presidentillisiä määräyksiään.

Sen sijaan virus voi estää hänen pääsynsä jatkokaudelle.

Varotoimet heikentävät taloutta

Trump tai kukaan muukaan ei pystyne mitenkään estämään koronaepidemian puhkeamista ja tartuntojen ennen pitkää nopeaksi kiihtyvää leviämistä kautta Yhdysvaltojen.

Mikään toistaiseksi ilmi tullut seikka ei anna aihetta odottaa Yhdysvaltoihin muunlaista kehitystä kuin on jo koettu Kiinan jälkeen lukuisissa muissa Aasian maissa ja nyttemmin myös yhä useammassa Euroopan ja muun maailman maassa.

Siksi Yhdysvaltoihinkin on lähiviikkojen ja -kuukausien kuluessa perusteltua odottaa koronatapausten lisääntymisen lisäksi yhtä nopeasti laajenevia ja voimistuvia viranomaisten, yritysten ja kansalaistenkin erilaisia tautiriskin välttämiseksi tarkoittamia varotoimia.

Tartuntariskiä ja taudin leviämistä yritettäneen piakkoin Yhdysvalloissakin rajoittaa ensin esimerkiksi kansalaisten liikkumista rajoittamalla mutta myöhemmin ehkä myös työ- ja toimipaikkoja ja koulujen kaltaisia laitoksia sulkemalla.

Viranomaisten määräämien varotoimien lisäksi myös yritykset ja yksittäiset kansalaiset alkava monin eri tavoin toteuttaa oma-aloitteisia varotoimiaan.

Varotoimien vaikutukset koronaviruksen leviämiseen ja kansan terveyteen ovat epävarmoja mutta toivon mukaan suotuisia. Sen sijaan toimien talousvaikutukset ovat varmempia – ja pääosin kielteisiä.

Koronaepidemian voimalla ja kestolla sekä ennen kaikkea sen talous- ja markkinavaikutuksilla voi olla ratkaiseva vaikutus marraskuun presidentinvaaleihin – ja siihen, pääseekö Trump toiselle kaudelle vai ei.

Osakekurssit säikkyisivät taantumaa

Kiinan talous on jo menettänyt koronavaikutusten takia suuren osan vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvusta. Tätä menoa on perusteltua odottaa mittavia kasvumenetyksiä ainakin vuoden ensimmäiseltä puoliskolta.

Yhdysvaltoihin virus näyttää leviävän vaikutuksineen muuta maailmaa myöhemmin, mutta jos vaikutukset ovat likimainkaan samaa lajia kuin tähän mennessä muualla, heikkenee maan talouskasvu lähikuukausien kuluessa tuntuvasti.

Jos kasvu heikkenee merkittävästi kevään ja kesän kuluessa, alkaa taantumauutisten todennäköisyys kasvaa viimeistään syksyyn mennessä.

Koronapelot ovat jo aiheuttaneet voimakasta kurssiheiluntaa osakemarkkinoilla, mutta luultavasti markkinat eivät ainakaan vielä täysin hinnoittele taantuman riskiä maailman suurimman kansantalouden kuluvan vuoden näkymiin.

Trumpin vaalimahdollisuudet saattaisivat heiketä haastaviksi, jos maan talous sakkaisi koronapelkojen takia taantumaan juuri vaalien alla. Vaalivoitto kävisi sitäkin vaikeammaksi, jos talouden lisäksi osakemarkkinatkin sakkaisivat laskuun.

Toinen Trumpin toisen presidenttikauden mahdollisuuksia mahdollisesti heikentävä koronavaikutus on ensin poliittista ja vasta toiseksi taloudellista lajia.

Korona voimistaa terveyskritiikkiä

Koronahuolet ovat antaneet Trumpin haastajille tilaisuuden arvostella ankarasti maan terveydenhuoltojärjestelmää ja esittää toinen toistaan anteliaampia lupauksia julkisen ja jopa kaikille avoimen ja maksuttoman terveydenhuollon vahvistamiseksi.

Terveyslupaukset voivat olla varsinkin koronahuolien aikaan vähävaraisen kansan mieleen, mutta finanssimarkkinoilla lupausten kustannukset ja muut vaikutukset herättävät lähinnä huolta.

Trumpin vaalimenestykselle terveyskysymyksistä voi muodostua eräänlainen tuplariski.

Ensin koronahuolet ja niiden esiin nostama tyytymättömyys terveydenhuoltoon voivat heikentää Trumpin ja vahvistaa hänen haastajiensa kannatusta.

Toiseksi haastajien – ja eritoten finanssimarkkinoiden ”liian” vasemmistolaisena säikkymän Sandersin – terveysteemasta saama suosion kasvu voi helposti sysätä koronahuolien jo valmiiksi hermostuttamat osakemarkkinat raiteiltaan.

Näin koronasta sekä sen suorista ja epäsuorista vaikutuksista voi syksyn vaaleihin mennessä muodostua vakavia esteitä Trumpin toiselle presidenttikaudelle.