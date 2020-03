Koronavirus voi iskeä ruotsalaisten palkankorotuksiin

Ekonomistien mukaan työnantajat voivat nyt paremmin perustella alhaiset palkankorotukset.

Noin 2,8 miljoonaa ruotsalaista saattaa saada odotettua pienemmän palkankorotuksen koronavirusepidemian takia, arvioivat ekonomistit. Ruotsissa neuvotellaan parhaillaan työehtosopimuksista maan vientialoilla.

SEBin pääekonomistin Robert Berqvistin mukaan virusepidemian puhkeaminen laittaa palkkaneuvottelut ihan uuteen valoon.

Epidemia lisää uutistoimisto Bloombergin ekonomistin Johanna Jeanssonin mukaan argumentteja, joilla työnantajat voivat perustella alhaiset palkankorotukset.

Ruotsin taloudellisesta tuotannosta noin puolet muodostuu viennistä, joten sen talous on varsin altis ulkomaankaupan häiriöille.

Ruotsissa on käyty työehtosopimusneuvotteluita viime syksystä lähtien. Palkansaajat ovat vaatineet noin kolmen prosentin palkankorotuksia. Työantajat viestivät viime kuussa, että he ovat valmiita alle puoleen tästä. Se oli ennen kuin koronavirus alkoi painaa maailmankaupan näkymiä.

Danske Bankin pääekonomistin Michael Grahnin mukaan palkansaajien neuvotteluasema on hyvin heikko tilanteessa, jossa inflaatio on jäämässä Ruotsin keskuspankin ennusteessa, kasvu on hidastunut merkittävästi ja työmarkkinat ovat heikkona.

Ruotsin hallitus jo valmistautuu irtisanomisiin. Viime viikolla hallitus kertoi valmistelevansa työnantajien kanssa säädöksiä lyhytaikaiseksi työsuhteiksi, jossa valtio voi osallistua irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden palkkakustannuksiin.