Olut lähti hurjaan nousukiitoon Tampereella – Financial Times: Pyynikin panimon kasvu nopeinta koko Euroopassa

Pyynikin Brewing Companyn liikevaihto on viisinkertaistunut neljässä vuodessa. Lähiaikojen tavoitteena on nousta Suomen viiden suurimman panimon joukkoon.

Tuore listaus Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä sisältää maltaanmakuisia yllätyksiä: tamperelainen olutpanimo Pyynikin Brewing Company kasvaa nopeammin kuin mikään muu suomalainen yritys.

Lisäksi Euroopan tuhannen kasvuyrityksen joukossa ei ole yhtään muuta panimoa.

Listauksesta vastaa arvovaltainen brittiläinen talouslehti Financial Times, joka noteeraa yhdessä tutkimusyhtiö Statistan kanssa vuosittain FT 1000 -listalle tuhat Euroopan nopeimmin kasvanutta yritystä.

Tuoreimmassa FT 1000 -raportissa on mukana kolme yritystä Suomesta. Pyynikin panimon varsinainen listasijoitus on 622:s ja suomalaisista yrityksistä ensimmäinen.

Tämän vuoden FT 1000-listaus on järjestyksessään neljäs. Pyynikin Brewing Company on listattu ”Food and Beverage” (ruoka- ja juoma-alojen yritykset) -kategoriassa, jossa on mukana 30 yritystä eri puolilta Eurooppaa. Niiden joukossa Pyynikin Brewing Company on sijalla 18.

Vaikka tamperelaisyhtiö on parin kolmen vuoden ajan kertonut julkisuuteen vahvasta kasvusta ja jatkuvista investoinneista, sijoitus Euroopan kasvavien panimoiden kärjessä oli suuri yllätys. Pelkästään EU:n alueella lasketaan olevan yli 10 000 toimivaa panimoyritystä. Uusia panimoita syntyy vuosittain satoja eri puolilla Eurooppaa.

– Meille oli valtava yllätys, että tuhannen kasvuyrityksen joukossa ei ole muita panimoita Euroopasta. Olemme todella ylpeitä huomionosoituksesta, Pyynikin Brewing Companyn perustaja ja osaomistaja Tuomas Pere kertoo.

FT 1000:n perustana on liikevaihdon kasvu vuosina 2015–2018. Liikevaihdon on pitänyt kasvaa neljässä vuodessa vähintään 100 000 eurosta 1,5 miljoonaan euroon. Yrityksen pitää olla yksityisessä omistuksessa.

Panimon liikevaihto on kasvanut neljässä vuodessa yli viisinkertaiseksi.

– Liikevaihtomme 2015 oli 699 000 euroa ja 2018 jo 2 589 000 euroa. Viime vuonna ylsimme 3 560 000 euroon. Kasvumme on vakaata ja suunnitelmien mukaan tänä vuonna tavoittelemme nollatulosta, Pere laskee.

Pyynikin Brewing Company käynnisti viime syksynä Omaan kotiin -hankkeen, jonka tarkoituksena on muuttaa panimo laitteineen Tampereella vuokratiloista omaan kiinteistöön. Uusi panimo tulee olemaan nykyistä isompi. Panimon sijoituspaikasta yritys käy parhaillaan neuvotteluja Tampereen kaupungin kanssa.

Osa hankkeesta rahoitetaan parhaillaan käynnissä olevalla osakeannilla, joka päättyy toukokuussa. Annilla on kerätty tällä hetkellä noin puoli miljoonaa euroa. Panimoyhtiöllä on yli 5 000 pienosakasta eri puolilla maailmaa.

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa kymmenen miljoonan litran tuotanto ja noin 15 miljoonan euron liikevaihto 3–5 vuoden aikajänteellä. Hankkeen toteutuessa suunnitellusti Pyynikin Brewing Company tulee olemaan Suomessa viiden suurimman panimon joukossa.

– Käynnistimme suuremman vientitoimintamme varsinaisesti vuosi sitten. Oluitamme voi ostaa jo 12 eri maasta muualla Euroopassa.