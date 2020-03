Mökkilomat viedään nyt käsistä: ”En muista tällaista nähneeni”

Suomi-matkailu voi hyvin. Lomarenkaan markkinointipäällikkö sanoo, että suomalaisten ja ulkomaalaisten vuokraajien määrä nousee tasaista tahtia.

Suomalaisella mökkivuokrauksella menee lujaa. Tänä vuonna tullaan todennäköisesti rikkomaan kaikki ennätykset, kertoo mökkejä välittävän Lomarenkaan markkinointipäällikkö Pekka Huttunen.

– Melkein millä tahansa mittarilla olemme ennätystahdissa. Olen ollut aika pitkään talossa, enkä muista tällaista nähneeni.

Talvikuukausien osalta Lomarenkaan mökkivuokrauksen määrät ovat 24 prosenttia viime vuotta edellä ja kesän varaustilanteessa ero on jopa huimat 54 prosenttia.

Talvikuukausiksi Lomarengas laskee ajanjakson lokakuusta huhtikuuhun. Varsinkin toteutuneet vuokraukset ja maaliskuun tilanne näyttävät huimilta.

– Kyse ei ole vain meistä, vaan muillakin toimijoilla menee hyvin. Kotimaan matkailu houkuttelee.

Lomarenkaan mökkivuokraajista noin 70 prosenttia on suomalaisia ja 30 prosenttia ulkomaalaisia. Kasvu on molemmissa ryhmissä yhtä kovaa, eikä suhdeluku ole muuttunut.

Ulkomaalaisista varaajista eniten on venäläisiä, vaikka venäläisten määrä vuonna 2014 alkaneesta Krimin sodasta seuranneiden pakotteiden vuoksi onkin romahtanut murto-osaan sotaa edeltäneestä ajasta.

Venäläisten jälkeen eniten on saksalaisia, sveitsiläisiä ja virolaisia. Varsinkin keskieurooppalaisten keskuudessa Suomen maine matkailumaana on noussut rajusti.

– Suomi on saanut viime vuosina hyvin positiivista näkyvyyttä. Se on kasvattanut turistien määrää, mutta vaikuttanut ehkä suomalaisiinkin. Kun nähdään, että Lappi kiinnostaa maailmalla, tajutaan, että pitäisi varmaan itsekin matkata sinne.

Koronaviruksella ei toistaiseksi näytä olevan vaikutusta mökkivuokrausten määrään.

– Meillä ei ole tilastotietoa kahdelta viime viikolta, mutta mitään merkittävää muutosta ei ainakaan ole näkyvissä.

Kun venäläiset matkaajat vähenivät, korvaavat tulivat pääsääntöisesti Suomesta. Tänä vuonna mökit näyttävät vetävän suomalaisia jatkuvasti kiihtyvään tahtiin.

Huttusen mukaan osasyy on ihmisten kasvanut ilmastotietoisuus. Se lisää kotimaanmatkailun vetovoimaa.

– Varmaan moni haluaa viettää ainakin yhden lomistaan Suomessa. Käsittääkseni ulkomaanmatkailu ei ole kuitenkaan vähentynyt merkittävästi, joten suurin selitys lienee kasvanut kulutus.

Huttunen sanoo, että suomalaiset ovat valmiit sijoittamaan lomaansa aiempaa enemmän. Se kielii siitä, että rahaa on ja luottamus tulevaisuuteen on korkealla.

Samalla suomalaisten laatutietoisuus vuokramökkien suhteen on jatkuvassa nousussa. Mökiltä vaaditaan enemmän. Tupakeittiön ja ulkohuussin sijaan halutaan paljuja, laitureita ja viihdettä.

– Elämme selvästi nousukautta ja on selvää, ettei tämä tule loputtomiin jatkumaan. Mutta tämä vuosi tulee olemaan erityisen hyvä, ellei jotain ihmeellistä tapahdu.

Huttunen sanoo, että erityisesti tilanteesta hyötyvät suomalaiset mökinomistajat, joilla on mahdollisuus laittaa loma-asuntonsa vuokralle.

Myöhäistä ei ole intoutua vuokraamisesta vieläkään, sillä valtaosa mökkivarauksista tehdään viime tingassa, kun tiedetään, millaista säätä on luvassa.

Vaikka mökkejä on vuokrattu jo huimasti ja varauksia on kesälle asti, rauhoittelee Huttunen mökkimatkasta haaveilevia.

– Maaliskuullekin on vielä tilaa. Laskettelukeskusten mökkejäkin on vapaana, jos on vähän valmis sijainnista tai luksuksesta tinkimään.