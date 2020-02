Tällaisia tavaroita työntekijät kähveltävät työpaikoilta – oletko sinä sortunut samaan?

Yllättävän iso osa työntekijöistä täydentää kotinsa varastoja nappaamalla työpaikalta toimistotarvikkeita, siivoustarvikkeita ja jopa vessapaperia.

Katala pikkurikollisuus rehottaa työpaikoilla ympäri maailman. Ilmiötä ymmärretään ja katsotaan läpi sormien, koska niin moni sortuu samaan.

Esimerkiksi Australiassa kolmasosa työntekijöistä myöntää varastavansa vessapaperia työpaikaltaan, verkkokauppa Ebayn selvitys paljastaa. Selvityksestä ja ilmiöstä uutisoi Daily Mail. Selvityksen mukaan kolmasosa australialaisista myöntää vievänsä työpaikalta kahvia ja teetä. Neljäsosa on vienyt toimistolta roskapusseja. Miehet lainaavat kodin tarvikkeita kavereiltaan useammin kuin naiset. Jopa 75 prosenttia 18–24-vuotiaista myöntää vieneensä pikkutavaroita perheenjäseniltään.

Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa jopa 52 prosenttia työntekijöistä myöntää varastaneensa yrityksen omaisuutta, kertoi The Atlantic -lehti viime vuonna. Viime vuosina varkaudet ovat vain lisääntyneet. Pitkäkyntisten työntekijöiden vuoksi monilla työpaikoilla johtajat tilaavat yli 20 prosenttia enemmän tarvikkeita kuin olisi tarve.

Joitakin tavaroita, kuten saksia, vihkoja ja nitojia häviää ympäri vuoden. Toisia, kuten teippirullia, häviää pääasiassa joulunaikaan, jolloin niitä tarvitaan lahjojen paketointiin. Vanhemmat puolestaan hyökkäävät toimistotarvikekaapille elokuussa, kun heidän pienet koululaisensa tarvitsevat täytettä penaaleihinsa.

Kun uusi Apple-laite lanseerataan, jotkut työntekijät rikkovat tarkoituksella yritykseltä saamansa iPhonen, koska tietävät saavansa IT-osastolta uuden tilalle.

Atlanticin mukaan kahdeksasta neljään -rikollisuuden lisääntymisen takana on monta syytä. Tavaroita on helppo myydä eteenpäin verkossa. Toisaalta etätyö on lisännyt kotitarvikkeiden katoamista työpaikalta.

Verkossa työntekijät tunnustavat varastaneensa työpaikalta kaikkea hehkulampuista vessapaperiin, kekseihin ja lasinpesunesteeseen. Kun Reddit-käyttäjä kertoi tuntevansa syyllisyyttä, koska oli vienyt kahvia kotiinsa viikonlopuksi, toinen käyttäjä lohdutti häntä sanoen, ettei kyse ollut varkaudesta, jos hän aikoo tehdä töitä kotonaan.

– Totta kai tarvitset kahvia, jos aiot tehdä töitä, toinen lohdutti.

Kun kodin ja työpaikan raja hämärtyy, tavaroiden viemistä työpaikalta ei pidetä enää varkautena.

Oletko törmännyt ilmiöön? Mitä sinä olet vienyt työpaikaltasi? Millaisia tavaroita toimistolta katoaa? Mitä muita katalia tapoja työpaikalla on? Keskustele artikkelin kommenttiosiossa!