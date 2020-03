Kun rahaa palkkoihin ei enää ollut, Greg Shea päätyi hurjaan ratkaisuun perheyrityksen pelastamiseksi

Tehdastyöpaikat ovat häviämässä USA:sta. Amerikan viimeinen kynätehdas sinnittelee kiinalaista halpatuotantoa vastaan tuoksuvien kynien ja kasvavan patrioottisuuden avulla.

Yhdysvaltojen väestö lasketaan kymmenen vuoden välein. Jälleen tänä vuonna väestönlaskijat kiertävät ovelta ovelle ja merkitsevät muistiin, kuinka monta ihmistä kussakin taloudessa asuu.

Tähän urakkaan tarvitaan paljon kuulakärkikyniä. Todella paljon.

On helppo ajatella, että seitsennumeroisen määrän kyniä saa edullisimmin Kiinasta. Niin luultavasti saakin, mutta Yhdysvalloilla on nyt presidentti, jonka motto on ”Amerikka ensin”. Myös valtionhankinnoissa suositaan kotimaista.

Jos haluaa alusta loppuun Yhdysvalloissa valmistetun kynän, ei vaihtoehtoja jää kuin yksi. New Jerseyn Garwoodissa toimiva Pen Company of America on viimeinen kynätehdas, jonka tuotteet ovat aidosti Made in USA. Se valmistaa väestönlaskennan kynät.

American Pen Company valmistaa Yhdysvaltojen väestönlaskennassa käytetyt kynät.

Tämäkin tehdas olisi siirtynyt jo ulkomaille, elleivät ammattilaissteppaaja, FBI:n agentti ja heidän lakimiesveljensä olisi puuttuneet asiaan.

Kuten käytännössä kaikki länsimaat, myös Yhdysvallat on menettänyt paljon tehdastuotantoa matalien työvoimakustannusten maihin. Automaatio on vähentänyt työtehtäviä jäljelle jääneissä tehtaissa.

Vuonna 1950 Yhdysvaltojen työvoimasta 30 prosenttia uurasti tehtaissa, kun viime vuonna osuus oli enää 8,5 prosenttia. Erityisen jyrkkä romahdus oli 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana, kun kolmannes tehdastuotannon työpaikoista katosi.

Juuri tästä teemasta New Jerseyn oma poika Bruce Springsteen kertoo melankolisissa lauluissaan. Juuri tätä teemaa Donald Trump hyödynsi noustessaan presidentiksi.

Vuosituhannen alussa näytti vahvasti siltä, että myös kynien valmistus Garwoodissa loppuisi. Toisen polven kynätehtailija Warren Shea oli jäämässä eläkkeelle, eikä hänen poikansa Hap uskonut pystyvänsä pitämään huolta yrityksestä yksin. Kiinnostunut ostaja suunnitteli tehtaan siirtämistä Meksikoon.

Hap Shea sekä hänen lapsensa Matt, Greg ja Colleen luotsaavat Pen Company of Americaa.

Hap Shean tytär Colleen oli viettänyt nuorena kesät töissä suvun kynätehtaassa. Yliopistosta valmistuttuaan hän oli neljä vuotta Ranskassa ammattilaissteppaajana. Tanssiuran jälkeen Colleen työskenteli palkka- ja henkilöstöpalvelualalla. Kun siirto ulkomaille uhkasi suvun yritystä, Colleen riensi hätiin.

Colleen Shea johtaa nyt yrityksen markkinointia. Shean perheen veljet seurasivat siskoaan.

Ensin tuli Greg, terrorisminvastaisissa operaatioissa FBI:lle ja Yhdysvaltojen puolustusministeriölle työskennellyt analyytikko. Hän ehti olla uransa aikana niin komennuksella Afganistanissa kuin esittelemässä raporttiaan Valkoisessa talossa.

– Se oli hienoa, mutta olin vain yksi hyvin pieni kala valtavassa lammikossa. Me olemme iso kala pienessä lammikossa täällä, Greg sanoo.

– Jokainen päivä on erilainen, ja pääsen vaikuttamaan melkein kaikkeen. Joskus korjaan tulostinta tai säädän konetta, ja seuraavana päivänä neuvottelen hinnasta suuren tavarataloketjun johtajan kanssa.

Viimeisenä sisaruksista perheyritykseen liittyi Matt, joka oli työskennellyt kahdeksan vuotta yrityslakimiehenä Bostonissa.

– Olen aina rakennellut ja tehnyt asioita. Siinä mielessä lakimiehenä oleminen ei ollut kovin tyydyttävää, Matt sanoo.

– Yrityksen pitäminen hengissä oli meille kaikille tärkeää. Se oli ollut osa elämäämme alusta lähtien. Muistan kuinka tulin tänne isäni kanssa sunnuntaisin. Hän laski palkkoja ja minä juoksentelin ympäri varastoa.

Tomasa Hernandez asettelee osia koneeseen, joka kokoaa kynät.

Garwood on pieni kaupunki noin tunnin junamatkan päässä New Yorkista. Pen Company of American 3 600 neliömetrin tuotantotilat sijaitsevat aivan junaradan vieressä.

Suurimman tehdashallin katosta roikkuu Yhdysvaltojen tähtilippu. Hallin molemmilla sivustoilla ruiskuvalukoneet sulattavat muovirakeita ja puristavat ne muotteihin, joista tulee kynän osia. Toisessa hallissa työntekijät asettelevat osat koneisiin, jotka kokoavat ne. Oma alueensa on myös kynien painatuksia varten.

Yrityksellä on 58 kokopäiväistä työntekijää, jotka työskentelevät kolmessa vuorossa kuutena päivänä viikossa. Kyniä valmistuu nykyisin 650 000 viikossa. Vuonna 2011 Sheat myivät tehtaan toiselle New Jerseyssä toimivalle perheyritykselle mutta jatkoivat tehtaan johdossa. Neljän viime vuoden aikana yrityksen myynti on yli kaksinkertaistunut.

Tehtaalla 20 vuotta työskennellyt koneistaja William Hanson huoltaa muotteja.

Kone tarkistaa, kuinka paljon piirtojälkeä kynistä riittää.

Helppoa tehtaan pelastaminen ei ollut.

Shean sisarusten ensimmäinen liike oli ostaa floridalainen kilpailijayritys 2008. Kun tehdas oli aikaisemmin vain valmistanut kynien osia, kaupan mukana tulivat myös kokoamiskoneet. Sijoitus oli tehtaan tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeä, mutta raskas investointi oli kaataa koko yrityksen.

Juuri samaan aikaan Yhdysvaltain talous oli syvimmässä lamassaan.

– Myynti putosi dramaattisesti. Menetimme yli neljänneksen myynnistämme yhdessä vuodessa, mikä oli raju shokki, Matt kertoo.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Eräänä päivänä sisarukset huomasivat, että yrityksellä ei ollut varaa maksaa työntekijöidensä seuraavia palkkoja.

– Jouduin soittamaan vaimolleni ja sanomaan, että joudun nostamaan 20 000 dollaria omalta luottokortiltani, että yritys pysyy pystyssä. Se oli hauska puhelu, Greg muistelee sarkastisesti.

– Olimme ehdottomasti todella lähellä lopettamista, koska rahat eivät riittäneet emmekä nähneet tunnelin päässä valoa sen suhteen, mistä löytäisimme uusia markkinoita, Matt sanoo.

Yritys tekee kyniä joka lähtöön ketterästi. Pienin toimituserä on kaksi kynää.

Sheat ymmärsivät, että he eivät pystyneet kilpailemaan kiinalaisten kannassa hinnassa tai volyymissa. He päättivät olla ketterämpiä. Yritysasiakkaat voivat vierailla tehtaalla, nähdä miten kynät tehdään ja osallistua suunnitteluun. Jos tuotteessa on jotain korjattava, muutokset voi tehdä nopeasti.

– Emme kulje vain yhdellä kapealla polulla, vaan voimme kokeilla jotain ja jos se toimii, hienoa, jos ei, mietimme mitä muuta voimme kokeilla, Colleen sanoo.

Pen Company of Americalla on valikoimissaan muun muassa piparintuoksuisia, pimeässä hohtavia ja litteäksi taittuvia kyniä. Kuluttajat voivat myös tilata itse suunnittelemansa painatuksen kyniinsä. Pienin toimituserä on kaksi kynää.

Kone tulostaa kuulakärkikynien pinnan.

Viime vuosina kotimaisuudesta on tullut suuri kilpailuetu. Yhä useampi kuluttaja ja yritys haluaa USA:ssa tehdyn kynän, mikäli sen hinta on edes lähellä tuontitavaraa.

– On selvää, että poliittinen ilmasto on tällä hetkellä melko mielenkiintoinen, minkä takia tietyt ihmiset pitävät jyrkästi USA:n puolia, Greg muotoilee.

Tämä näkyy myös niin, että jotkut Pen Company of American kilpailijoista väittävät kyniensä olevan USA:ssa valmistettuja, vaikka osa niiden tuotantoketjusta olisikin ulkomailla. PCA ei valmista kyniensä kaikkia osia itse, mutta myös alihankintana tulevat osat ovat USA:ssa valmistettuja.

Pen Company of America on ylpeä siitä, että sen kynät on valmistettu Yhdysvalloissa.

Presidentti Trump kehui helmikuun alussa valtakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan, kuinka hänen virkakaudellaan USA:han on noussut 12 000 uutta tehdasta, kun kahden aikaisemman presidentin aikana tehtaiden määrä väheni 60 000:lla. Todellinen luku oli 54 000, mutta trendi on joka tapauksessa selvästi kääntynyt kasvuun viime vuosina.

Sheat eivät kuitenkaan näe hyötyneensä Trumpin politiikasta millään tavalla. Heidän mukaansa tehtaan menestystä määrittelee ennen kaikkea yleinen taloustilanne. USA:n talous on kasvanut yhtäjaksoisesti jo yli kymmenen vuoden ajan.

Eri urheilujoukkueiden logoilla koristellut kynät odottavat kuljetusta Walmart-kauppoihin.

Sen sijaan verkkokauppajätti Amazonilla on ollut mullistava vaikutus.

– Kaltaisemme pienen yrityksen on todella vaikeaa saada tuotteilleen niin paljon näkyvyyttä minkään muun kuin Amazonin kautta, Matt sanoo.

– Koska valmistamme tuotteemme itse, voimme tehdä vaikka koirakyniä tai kissakyniä tai mitä tahansa haluammekin, heittää ne myyntiin ja katsoa miten ne myyvät. Siinä ei ole mitään riskiä. Meidän ei tarvitse mennä yhteenkään kauppaan ja vakuuttaa joku ottamaan tuotteitamme myyntiin.

Shean suku aloitti kynien valmistuksen 1928.

Vaikka Shean sisarukset eivät kuulukaan tähtilippua heiluttaviin fanaatikkoihin, ovat he ylpeitä Yhdysvaltojen viimeisen kynätehtaan pelastamisesta.

– Ylä- ja alamäkiä on ollut paljon, ja tämä on ollut paljon vaikeampaa kuin koskaan kuvittelin, Matt sanoo.

– Mutta olemme todella ylpeitä siitä, että pidimme yrityksen hengissä ja todella tyytyväisiä siitä, missä olemme nyt.