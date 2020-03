Sijoittajalla on painavampiakin syitä arvioida salkkunsa sisältöä ja iskunkestävyyttä kuin korona, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Kansainvälisille osake- ja velkakirjamarkkinoille hajautettu yhdistelmäsalkku on kestänyt markkinoiden viime viikkojen koronarytinöitä suhteellisen hyvin.

Vakiintuneille päämarkkinoille hajautetun salkun osakkeet ovat toki vastaanottaneet osansa koronapelkojen aikaan saamista kurssilaskuista, mutta vastaavasti salkun velkakirjat ovat jopa vahvistuneet.

Näin hajautetun salkun kokonaisuus on pitänyt pintansa – tai tässä tapauksessa paremminkin arvonsa – vakaammin kuin pelkistä osakkeista ja muista riskipitoisina pidetyistä papereista koottu salkku olisi pitänyt.

Niinpä perinteinen yhdistelmäsalkku ja sen sisältämä hajautus ovat viime viikkojen myllerryksissä toimineet juuri niin kuin on tarkoitus.

Eri arvopaperilajien kurssitaipumukset saati yhdistelmäsalkkujen tehokkuus eivät kuitenkaan ole pysyviä vakioita, vaan nekin ovat alttiita vaihteluille.

Lisäksi sijoitusten tuottonäkymiin vaikuttaa kaiken aikaa moni muukin seikka kuin koronakohinan kaltaiset satunnaiset tapahtumat.

Ajankohtaisia koronahuolia väheksymättä sijoittajalla on paraikaakin pari muutakin painavaa – ja todennäköisesti painavampaa – syytä arvioida salkkunsa pitkäaikaisia riskejä ja iskunkestävyyttä kuin koronariskit.

Kaksi vakavaa huolen aihetta

Yksi vakava huolen aihe liittyy suoraan arvopaperimarkkinoihin ja ennen kaikkea niillä vallitseviin arvostuksiin sekä näistä johtuviin pitkäaikaisiin tuotto-odotuksiin.

Toinen huolen aihe on ensin poliittista ja yhteiskunnallista laatua ja vasta toiseksi taloudellista lajia.

Koronaepidemia sekä siitä aiheutuvat taloudelliset ja poliittiset vaikutukset voivat osaltaan vahvistaa kumpaakin huolen aihetta, mutta kummankin huolen taustalla on kymmenen viime vuoden eikä vain viime viikkojen mittaan voimistuneita kehityskulkuja.

Näiden huolien yhdessä muodostamat sijoitusriskit eivät välttämättä hellitä perinteisen yhdistelmäsalkun perushajautuksella.

Melkein kaikki näyttää kalliilta

Ensimmäinen vakava huolenaihe liittyy arvostukseen ja kysymykseen, ovatko keskeiset osake- ja velkakirjamarkkinat mutta mahdollisesti useimmat muutkin sijoitusluokat jo varsin vaativasti arvostettuja tai yliarvostettuja.

Yksi pätevä peruste ainakin epäillä poikkeuksellisen laaja-alaista yliarvostusta on maailman suurten keskuspankkien jo kymmenen vuoden ajan harjoittama liki historiallisen aggressiivinen rahapoliittinen turboelvytys.

Keskuspankit ovat finanssikriisin leimahtamisesta lähtien pumpanneet tuhansien miljardien eurojen ja dollareiden voimalla uunituoretta rahaa suoraan finanssimarkkinoiden suoneen.

Rahaa on virrannut markkinoille niin suuret määrät ja niin kovalla korkeapaineella, että osakekurssit ja velkakirjahinnat ovat kuin pakosta nousseet yhä korkeampiin korkeuksiin.

Arvopaperihintojen ilmentämä finanssitalouden kunto onkin jo vuosien ajan kohentunut verrattomasti vahvemmaksi kuin kriisin jälkeen pitkäaikaiseen anemiaan jämähtäneen reaalitalouden kunto.

Vuosikausien rahapumppaus on kustantanut niin osake-, velkakirja- kuin yhdistelmäsijoittajillekin ruhtinaalliset kurssijuhlat. Mutta samalla arvopaperien hinnat ovat voineet irtautua alla olevan talouden arkitodellisuudesta.

Hyvä sijoitus alkaa halpana, ei kalliina

Osa vakiintuneista osakemarkkinoiden suhteellisen arvostuksen mittareista, kuten suhdanneoikaistu voittokerroin (cape), on paikoin hiponut historiallisia huippulukemiaan tai ainakin korkeimpia arvojaan sitten vuosituhannen vaihteen superkuplan.

Samat keskuspankkien raharuiskut ovat velkakirjamarkkinoilla painaneet markkinakorot monin paikoin nollaan prosenttiin ja sitäkin matalampiin miinuslukuihin – ja samalla pakottaneet velkakirjojen hinnat historiallisiin korkeuksiin.

Arvostusten ja hintojen kohoaminen poikkeuksellisen korkealle on tuottanut sijoittajille poikkeuksellisen vahvoja tuottoja, jotka tosin kohentavat vain menneiden aikojen salkkuraportteja – mutta samalla heikentävät tulevaisuuden tuotto-odotuksia.

Osakemarkkinoiden pitkäaikaista tuotto-odotusta vesittää parhaillaan ainakin kaksi vastavoimaa.

Ensin osakkeiden kokonaistuotto ei voi loputtomiin jatkua talouskasvua voimakkaampana, vaan ennen pitkää talouskasvua kovempien tuottojen aikaa seuraa kuin vastaliikkeenä kasvua heikompien tuottojen kausi.

Toiseksi parhaat osaketuotot alkavat poikkeuksellisen edullisin ostohinnoin ja päättyvät poikkeuksellisen korkein hinnoin, kun taas parhaillaan vallitsevin korkein aloitushinnoin kertyy tavallista kehnompia tuottoja.

Velkakirjasijoitusten tuotto-odotukset taas näkyvät suoremmin korkonoteerauksista: ne ovat monin paikoin nolla prosenttia tai hiukan alle – ilman ennen pitkää mahdollisesti kiihtyvän inflaation reaalituottoa heikentävää vaikutusta.

Poliittinen riski on talousriski

Se toinen poliittista ja yhteiskunnallista laatua oleva riski on sekin vähitellen voimistunut kymmenen viime vuoden mittaan – ja on vaarassa voimistua koronankin vaikutuksesta vielä lisää.

Se on niin sanotun globalisaatiokehityksen kääntyminen pitkään jatkuneen laajentumisen jälkeen vastakkaiseen kutistumisen suuntaan.

Suuri osa tavara- ja palvelukaupan kansainvälistymisen ja muunlaisen kaupallisen kanssakäymisen tuomista kasvua ja hyvinvointia lisänneistä vaikutuksista on vaarassa heiketä tai jopa kadota.

Suunnilleen finanssikriisiin asti talouskasvu ja länsimaissa velkaantuminen pitivät huolen siitä, että ”kaikki” tai ainakin kohtalainen osa kansalaisista tuntuivat joten kuten pysyvän kansainvälistyvän talouden kyydissä. Mutta kriisin jälkeen kärjistynyt eriarvoistuminen on korostanut globalisaation varjopuolia.

Kyydissä pysymisen tunteet ovat vaihtuneet kyydistä putoamisen ja jopa kyydistä sysätyksi tulemisen tuntemuksiksi – ja lukuisten eri vaalien protestiääniksi ja katumellakoiksi. Samalla on lisääntynyt eri muodoissa esiin pulpahteleva populismi, kansallismielisyys ja erilaiset ääriliikkeet monen laisine lieveilmiöineen rasismia myöten.

Jos mielialat jyrkkenevät samaa rataa kuin viime vuosina, on koronakin omiaan ennemmin lisäämään kuin vähentämään kansojen välisiä vastakkainasetteluja ja jännitteitä.

Tuplatuotosta tuplatappioon

Se vielä puuttuu, että Yhdysvaltain presidentin pestistä päätyvät kisaamaan republikaanien Donald Trump ja demokraattien Bernie Sanders.

Lukuisista eroistaan huolimatta he ovat kumpikin vannoutuneita vapaakaupan vastustajia ja pesunkestäviä protektionisteja, ja Yhdysvallat on maapallon ylivoimaisesti suurin talous ja kaikkien viennistä riippuvaisten muiden maiden ylivoimaisesti tärkein loppukysynnän lähde.

Jos Yhdysvallat sulkeutuu lisää, voi se heikentää muutoinkin jo hidastunutta maailmankaupan kasvua. Siitä on vain sysäys koko maailman ja varsinkin vientivetoisten maiden kasvun heikkenemiseen, ja siitä taas osakemarkkinoiden sakkaamiseen.

Jos keskuspankit toimivat niin kuin ovat vuosikymmenten ajan toimineet, vastaavat ne seuraaviinkin taloushaasteisiin lisää rahaa finanssimarkkinoille ja talouteen pumppaamalla. Näin käynee siinäkin tapauksessa, että lisää ja kenties entistäkin päättäväisempiä populisteja nousee eri mantereilla valtaan.

Siitä syntyy velkakirjasijoittajalle monta syytä pohtia nolla- ja miinuskorkopapereidensa ennen pitkää eteen ilmaantuvia inflaatioriskejä.

Aikaa voi toki kulua vielä vaikka kuinka pitkään ennen kuin sijoittajan paha päivä toden teolla koittaa. Mutta pelkistetyn perinnesalkun turvapuskurit ovat tällä haavaa melkoisen ohuet, ja siksi niitä voi olla syytä vahvistaa ennen kuin paha päivä koittaa.

Kaksi keinoa pahan päivän varalle

Kulta on ikivanha kiperien aikojen turvasijoituskohde, joka on kieltämättä tavanomaisina aikoina monin tavoin vaivalloinen ja usein vuosienkin ajan tappiollinen – mutta jota on vaikeina tai muinakaan aikoina sananmukaisesti mahdoton täysin tuhota.

Vahvan talousluottamuksen ja -kasvun aikoina kulta voi jopa tyystin unohtua finanssimarkkinoiden sivukujille, mutta se on kautta vuosituhansien kaikista sijoituskohteista parhaiten kestänyt talouden mullistuksia ja vallinneiden rahoitusolojen ajoittaisia täystuhoja.

Tuskin tarvitsee povata täystuhoja sen puntaroimiseksi, olisiko yhdistelmäsalkussa jokin sopukka vapautettavissa kulta-allokaatiota varten.

Ellei kulta syystä tai toisesta sovellu salkkuun, on tarjolla vähemmän epätavanomaisiakin turvasijoituksia. Yksi niistä on varta vasten ”valmistettu” turvaamaan salkkua inflaatioriskin varalta.

Se on inflaatiosuojauslausekkeilla ja hintaindeksiehdoilla varustettu niin sanottu reaalituotto-obligaatio, jollaisia ovat laskeneet liikkeeseen useat länsivaltiot, kuten Yhdysvallat, Britannia, Ranska ja Saksa.

Juuri nyt useimmat keskuspankit ovat huolissaan inflaation hitaudesta eivätkä nopeudesta, ja siksi ne ponnistelevat kaikin keinoin saadakseen inflaation kiihtymään ja rahan arvon heikkenemään.

Ehkä sijoittajalle olisi eduksi, jos salkun velkakirjoista edes osa olisi suojattu siltä riskiltä, että keskuspankkiirit vielä joskus onnistuvat.