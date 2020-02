Korona kurittaa merirahtia: Laivat seisovat satamissa, konteista pulaa

Koronavirus vaikuttaa rahtikapasiteetin määrään tulevina viikkoina ja kuukausina, sanoo rahtivarustamon edustaja.

Koronavirus vaikuttaa merirahdin volyymeihin ja hintoihin jo merkittävästi. Kaukoidän valtamerilaivojen lähtöjä on karsittu väliaikaisesti käytännössä kaikissa maailman varustamoissa.

– Se vaikuttaa rahtikapasiteetin määrään tulevina viikkoina ja kuukausina, Hapag Lloyd Finlandin toimitusjohtaja Leo Vapalahti kertoo.

Tilanne johtuu Kiinan tuonnin vähentymisestä. Varustamot ovat sopeuttaneet kapasiteettia, mikä heijastuu Euroopan konttitilanteeseen ja saatavuuteen. Laivoja ei kannata liikuttaa puolityhjinä, ja siksi kalustoa makaa tällä hetkellä paljon Kiinan satamissa.

– Konttibalanssi [tyhjien ja täysin konttien suhde eri mantereilla] on kiristynyt, ja Euroopassa on selkeästi konttipulaa. Kalusto- ja laivakapasiteetista johtuen myymme asiakkaille toukokuun loppupuolta. Ne ovat lähimmät lähdöt, joihin pystymme ottamaan tavaraa, Vapalahti kertoo.

Kun niukkuutta jaetaan, Suomi ei ole valtameriliikenteen konttien kannalta helpoimmassa paikassa. Vaje vaivaa muutoinkin, koska vientikontteja lähtee enemmän kuin tuontia ja tyhjien konttien saanti on kireää.

Varustamoissa lyhytaikaisiin sopimuksiin ja erilaisiin lisiin kohdistuu painetta sekä hinnoissa että konttien satavuudessa ja siinä, riittääkö tilaa laivoissa.

Ongelmat eivät ole hellittäneet, vaikka Kiinassa tuotantoa ajetaan jo ylöskin ja viruksen leviäminen on ainakin toistaiseksi saatu virallisten lukujen valossa kuriin.

– Tilanne on kuitenkin toistaiseksi muuttumaton, ja suunnitellut kapasiteettivähennykset ovat voimassa.

Sopimusasiakkaiden sitoumuksista pyritään silti Vapalahden mukaan huolehtimaan.

Suomalaisyritysten, erityisesti pienempien, ongelmat voivat pahentua nopeammin, jos ne eivät saa tavaraa asiakkaille kohtuuvauhdilla tai ilman isoja lisäkuluja.

Lappeenrantalaisen Palin Granitin toimitusjohtaja Heikki Palin kertoi, että rahtihinnat Kiinaan päin ovat lähes kaksinkertaistuneet koronavirusepidemian puhjettua. Yritys myy graniittia ympäri maailmaa.

– Tänään neuvottelin yhden agentin kanssa, ja tilanne on se, ettei enää kerrota seuraavan kuukauden konttihintoja etukäteen, vaan konttifirmat kysyvät, paljonko sinulla on kontteja. Ne hinnoittelevat vasta, kun on varma kontti sovittuna, Palin sanoi Suomen Yrittäjien uutisissa.

Varustamoilta varoituksia

Korona iskee myös varustamoihin. Maailman suurin rahtivarustamo Maersk varoitti helmikuussa, että korona painaa sen tulosta tänä vuonna, uutistoimisto Reuters kertoi. Maerskin mukaan silläkin on useita aluksia Aasian satamissa tyhjänpanttina. MSC kertoo kylmäkonttien ja niiden latauksiin liittyvistä ongelmista Kiinassa.

The Journal of Commerce -julkaisun mukaan Kiinan tehdassuluista ja viennin ja konttikysynnän romahduksesta on lähtenyt liikkeelle dominoefekti, joka etenee nyt moneen suuntaan, kuten hintojen nousuun ja kylmäkonttien seisomiseen Kiinan satamissa.

Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasota ja maailmantalouden kasvutahdin hiipuminen on koetellut alaa jo aiemmin.

Meridataa keräävä Alphaliner arvioi kuun puolivälissä Reutersin mukaan, että 46 prosenttia Aasiasta Pohjois-Eurooppaan suuntautuvista rahtialusten aikataulunmukaisista lähdöistä oli peruttu neljän viikon sisään.