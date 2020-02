Uhkaako koronavirus jo kesän lomamatkoja? Matkatoimistot vastaavat yhä useampiin pelokkaisiin kyselyihin

Koronavirus näkyy matkatoimistoissa lähinnä lisääntyneinä peruutusehtojen kyselyinä. Asiakasmääriin selvää vaikutusta ei vielä näy, vaikka onkin ehkä vähän viime vuotta rauhallisempaa.

Matkatoimistoissa ei vielä näy koronaviruksen aiheuttama paniikki, mutta perumisten määrässä on pieni piikki.

Lisäksi matkatoimistot saavat vastailla normaalia enemmän hämmentyneiden matkaajien kysymyksiin käytännön järjestelyistä.

Matkatoimistot korostavat seuraavansa ulkoministeriön matkustustiedotteita. Ennen kuin maahan matkaamista pyydetään välttämään tai se kielletään täysin, matkatoimistot noudattavat perumisten suhteen normaaleja käytäntöjä.

Toisin sanoen peruuttaminen kuluitta ei onnistu ennen kuin viranomaiset täsmentävät matkustustiedotettaan.

Toimistot kuitenkin korostavat, että peruuttaminen on mahdollista normaalien ehtojen puitteissa maksamalla peruuttamisen ajankohtaan sidonnaisen peruutusmaksun.

Viime kesänä talousongelmien kanssa painineesta Tjäreborgista myönnetään, että kyselyitä tulee matkojen peruutusehdoista paljon.

– Huoli tuntuu koskevan lähiviikkoja, eikä niinkään esimerkiksi kesää, jonka varaustilanne näyttää normaalilta, viestintäpäällikkö Amanda Alinikula kertoo.

Koronaviruksen takia Tjäreborg ei järjestä matkoja toistaiseksi Kiinaan, mutta muuten muutoksia ei ole vielä tehty.

Yhtiö seuraa viranomaistiedotusta tiiviisti ja on valmis toimimaan tarvittaessa. Esimerkiksi Italiaan ja Hongkongiin järjestetään vieläkin matkoja.

Asiakkaat eivät myöskään näytä välttävän erityisesti alueita, joissa korona on alkanut levitä.

– Yleensäkään mikään kohde ei tunnu huolettavan asiakkaitamme toista enemmän. Pikemminkin kyse on yleisestä huolesta matkoihin ja matkailuun liittyen.

Alinikula ei osaa sanoa tarkalleen, miten viruksen eteneminen tulee vaikuttamaan yhtiön taloudelliseen tilanteeseen.

– Myynnin osalta ei vielä pystytä vielä sanomaan, millaisia vaikutuksia on. Se selviää myöhemmin.

Myös TUI seuraa tilannetta tarkasti, mutta toistaiseksi koronavirus on näkynyt vain muutamana peruutuksena. Myynnillisesti TUI on hieman viime vuotta perässä, mutta on vielä liian aikaista sanoa, onko syy koronassa.

– Vauhti on aavistuksen rauhallisempi kuin viime vuonna, mutta sille voi olla monia syitä, tiedotuspäällikkö Laura Aaltonen toteaa.

Yhtiö ei juuri järjestä matkoja pahimmille korona-alueille, sillä sen Pohjois-Italian kohteet pohjaavat normaaleihin reittilentoihin.

– Sinne matkustavien määrä on volyymiltaan pieni.

Eniten huolta asiakkaissa tuntuu herättävän Kanariansaarten tilanne.

Teneriffalle suuntautuneista matkoista yhtiö on saanut vastailla jonkin verran asiakkaiden huolestuneisiin kysymyksiin ja peruutuksia on tullut pari kappaletta. Aaltonen kuitenkin korostaa ettei paniikkia ole.

Koronan vaikutus kesän matkojen myyntiin on vielä epäselvä. Aaltonen sanoo, että maaliskuun ja elokuun myynti on hyvä.

Välissä olevia kuukausia on myyty vähemmän, mutta Aaltonen on varovainen vetämään yhtäläisyysmerkkejä koronan ja hiljaisen varaustilanteen välille.

– Kesälomamatkat varataan usein aika myöhään. Koska maaliskuun tilanne on hyvä, en usko, että muidenkaan kuukausien tilanne jäisi lopulta hiljaiseksi.

TUI lupaa tiedottaa koronavirustilanteesta säännöllisesti. Toistaiseksi matkoja koskevat tavalliset peruutusehdot.

Aurinkomatkoihin korona ei ole vaikuttanut juuri ollenkaan. Viestinnän asiantuntija Mari Kanervan mukaan kyse voi olla siitä, ettei Aurinkomatkojen matkat ole toistaiseksi suuntautuneet kohonneen koronariskin alueille.

Kanerva sanoo, että muutoksia ja peruutuksia on tullut normaali määrä.

– Niitä tulee aina hiihtolomaviikoilla, kun suunnitelmat muuttuvat.

Koronaan liittyvät kysymykset ovat olleet Kanervan mukaan käytännön järjestelyihin liittyviä.

– Sellaisia, että toteutuuhan matka varmasti.

Kysyntä on Aurinkomatkoilla viime vuoden tasoa. Kanerva haluaa myös mainostaa, ettei pakettimatkan varaamista kannata pelätä.

– Matkapaketti on turvallinen valinta poikkeustilanteessa. Jos tilanne muuttuu radikaalista, peruutus on maksutonta.

Ulkoministeriö kertoo, ettei toistaiseksi ole välitöntä aikomusta päivittää esimerkiksi Italian matkustustiedotetta.

Sisältö- ja viestintäasiantuntija Petra Sarias kertoo, että Italia on kuitenkin Korean ja Iranin ohella erityistarkkailussa.

Toistaiseksi Kiinan turvallisuustasoksi on määritelty ”vältä tarpeetonta matkustamista”. Kiinassa sijaitsevaan Hubein maakuntaan ja Wuhanin kaupunkiin tulee välttää kaikkea matkustamista.

Hongkongin osalta tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, kuten myös Italiassa, Iranissa ja Etelä-Koreassa.

Etelä-Korean osalta tarpeetonta matkustamista Daegun kaupunkiin ja Pohjois-Gyeongsangin maakuntaan tulee välttää.

Myös Iranissa on alueita joita tulee välttää, muttei vain koronan takia.

Muista maista koronavirusta on esiintynyt enemmälti muun muassa Japanissa ja Singaporessa, mutta näiden osalta ei tule noudattaa erityistä varovaisuutta.

Sariaksen mukaan tarvittaessa matkustustiedotetta päivitetään nopeasti.

– Nopeimmillaan päätös voi tapahtua tunneissa.

Päätös ei synny kevyesti vaan viranomaisten yhteistyön seurauksena. Aloite lähtee usein maassa toimivasta edustajistosta, joka pohjaa päätöstään puolestaan paikallisten viranomaisten tilannekuvaan.

Matkustustiedotteeseen vaikuttaa myös THL:n kuin WHO:n arviot tilanteen kehittymisestä ja tartuntariskistä.

Vielä ennen päätöstä Suomi pyrkii pitämään yhtenäisen linjan muiden Pohjoismaiden kanssa. Lopullinen matkustustiedote laaditaan ulkoministeriön ja paikallisen edustajiston yhteistyönä.

Jos Italian matkustustiedotetta päivitettäisiin, tämän hetkisen tilanteen mukaan matkustusta pyydettäisiin välttämään korkeintaan maan pohjoisosissa. Sarias korostaa, ettei mitään päätöstä ole valmisteilla.

Jos matkustustiedote muuttuu kesken maassa olon, huoleen ei ole syytä.

– Kyse on vain suosituksista. Ulkoministeriö ei voi kieltää matkustamista, eli jokainen tekee päätöksensä itse.

Tarvittaessa neuvoja ja apua saa suurlähetystöistä. Jos Suomella ei ole edustajistoa tai lähetystöä maassa, matkaaja voi turvautua muun EU-maan edustajistoon.

Neuvoa voi kysyä myös ulkoministeriöstä

