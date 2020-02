Näin työpaikoilla on syytä varautua koronatapauksiin – EK laati ohjeet yrityksille

Yritysten on syytä laatia varautumissuunnitelma koronaviruksen varalta, Elinkeinoelämän keskusliitto sanoo. EK on laatinut yrityksille ohjeet.

Yritysten on syytä päivittää oma varautumissuunnitelmansa koronaviruksen varalta, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ohjeistaa. EK on koonnut verkkosivuilleen ohjeet toimista, joita yrityksissä on syytä harkita.

Käsihygienia

Tärkeintä viruksen leviämisen estämisessä on pitää huolta käsihygieniasta, joten yritysten kannattaa muistuttaa henkilöstöään tästä. Tähän aikaan vuodesta on riski saada muukin hengitystieinfektio, ja käsihygienia auttaa myös niiden estämisessä.

Koronavirukseen ei ole vielä rokotetta, mutta kausi-influenssaa vastaan voi ottaa edelleen rokotteen, EK muistuttaa.

Ohjeet oireileville

Yritysten on hyvä laatia ohjeet siihen, miten koronavirukseen viittaavia oireita saavien on syytä käyttäytyä. EK suosittelee sitä, että epidemia-aikana poissaoloon riittäisi ilmoitus omalle esimiehelle.

Hengitystieoireita saaneiden on hyvä ottaa etäyhteys, eli soittaa tai laittaa chattiviesti, omaan työterveyshuoltoon, terveyskeskukseen tai sairaalaan toimintaohjeiden saamiseksi.

Matkustusrajoitukset

Matkustamista on syytä valvoa tarkemmin. Monet yritykset ovat jo rajoittaneet matkustamista Kiinaan, etenkin tietyille alueille.

Ulkoministeriö suositteleekin välttämään tarpeetonta matkustamista Kiinaan ja kaikkea matkustamista Wuhanin kaupunkiin ja Hubein maakuntaan Kiinassa. Zhejiangin maakuntaan matkustamista UM kehottaa harkitsemaan erityisen tarkkaan.

Lisäksi Etelä-Koreassa UM kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Daegun kaupunkiin ja Pohjois-Gyeongsangin maakuntaan. Pohjois-Italiassa Veneton, Lombardian ja Piemonten alueilla UM kehottaa seuraamaan paikallisten viranomaisten ohjeita.

Riskialueilla vierailleiden voi olla hyvä antaa tehdä töitä etänä kotoaan jonkin aikaa matkalta palaamisen jälkeen.

EK suosittelee yrityksiä myös tarkistamaan matkavakuutustensa ehdot, jotta selviää, voiko esimerkiksi peruuntuneesta tai keskeytyneestä matkasta saada korvauksia.

Helsingin Sanomien mukaan monet suomalaisyritykset ovat rajoittaneet laajasti työmatkailua Kiinaan ja muualle Aasiaan koronaviruksen takia.

Varautuminen yrityksen toiminnan häiriintymiseen

Yritysten on myös syytä selvittää, millaisia vaikutuksia epidemian laajamittaisella leviämisellä on yritysten toimintaan ja esimerkiksi raaka-aineiden ja muiden hyödykkeiden saantiin.

Henkilöstön poissaolojen vaikutusta voi minimoida esimerkiksi etätöillä ja tilapäistyövoimalla. Yritysten kannattaa myös miettiä vaihtoehtoisia hankintakanavia siltä varalta, että esimerkiksi raaka-aineiden saantiin tulee katkoksia.

Yritysten kannattaa päivittää varautumistaan sen mukaan, miten tilanne ja viranomaisohjeet muuttuvat, EK kehottaa.