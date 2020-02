Pörssit rytisevät, tulosvaroituksia satelee – ekonomisti koronan talousvaikutuksista: ”Nyt näyttää taas aavistuksen pelottavammalta”

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki ei puhuisi vielä sijoittajien paniikista, vaan alkuvuoden optimismin jälkeisestä korjausliikkeestä ja varovaisuudesta.

Kiinasta leviävä koronavirus runtelee maailmantaloutta. Viralliset luvut näyttävät torjuntatoimien Kiinassa purevan, mutta pelot ovat siirtyneet muualle Aasiaan, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Osakekurssit tulivat alas ryminällä myös tiistaina.

Helsingin pörssissä keskiviikkoaamu on alkanut voimakkaalla yli kolmen prosentin kurssilaskulla.

– Hetken aikaa näytti siltä, että tapaukset laskevat Kiinassa ja tilanne rauhoittuu, mutta nyt näyttää taas aavistuksen pelottavammalta ja arvaamattomammalta, Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki sanoo.

Vaikka tauti itsessään ei ole merkittävästi tuhoisampi kuin tavallinen kausi-influenssa, vaikutukset talouteen on suuria juuri voimakkaiden kuluttajareaktioiden kautta, hän sanoo.

Leviämisen mekanismeja ei täysin tunneta, ja tauti vaikuttaa ihmisten korvien väliin ja tietysti viranomaistoimien kautta liikkumiseen ja yritysten tuotantoon ja toimintaan.

Yhdysvalloissa New Yorkin pörssin laaja S&P 500 -osakeindeksi sukelsi tiistaina kolme prosenttia, suuryhtiöiden Dow Jones -indeksi 3,1 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi 2,8 prosenttia.

Euroopassa tiistain pudotus oli laajassa viiteindeksi Stoxx 600:ssa 1,8 prosenttia ja Helsingissä saman verran. Maanantaina lasku oli vielä hurjempaa, Helsingissä 3,5 ja Euroopassa 3,8 prosenttia.

Kertakäyttökäsineitä valmistavan tehtaan tuotantoa kuvattuna tiistaina Kiinan Shandongissa.

Kuoppamäki puhuu kuitenkin mieluummin vuoden alun talousoptimismin jälkeen nyt näkyvästä korjausliikkeestä ja varovaisuudesta kuin sijoittajien paniikista.

Osakevälittäjä Nordnetin mukaan paniikkimieliala on vallannut alaa. Se vinkkaa sijoittajia hengittämään syvään. Rajutkin laskut kuuluvat sijoittamiseen ja pää kannattaa pitää kylmänä noudattaa omaa sijoitussuunnitelmaa.

Autoja ja elektroniikkaa tuottavassa Etelä-Koreassa tartuntoja oli lähes 1 150, Italiassa 322. Japanissa tapauksia on 157, joista useita liiketiloissa. Uutistoimisto Bloombergin mukaan yhtiöt ohjeistavat henkilöstöä pysyttelemään kotonaan etätöissä.

Espanjassa tartuntoja on todettu seitsemän. Etelä-Amerikassa tuli ilmi ensimmäinen tapaus. Covid-19-virus todettiin Italiasta palanneelta mieheltä Sao Paolossa, Brasiliassa.

Tulosvaroituksia odotettavissa

Tällä viikolla tulosvaroituksen antaneita suuryrityksiä ovat muun muassa Mastercard ja United Airlines. Muista lentoyhtiöistä SAS varoitteli tänä aamuna kysynnän muutoksista tarkentamatta ohjeistustaan. Kaivosjätti Rio Tinto arvioi viruksen vaikuttavan kasvuhankkeisiinsa.

Teknoyhtiö Apple alensi helmikuun alussa myyntiodotuksia vuoden alkuneljännekselle. Syynä olivat Kiina tahdasseisokit ja komponenttiongelmat.

– Voinee odottaa, että lähiviikkoina yrityksiltä alkaa tulla lisää tulosvaroituksen kaltaisia tietoja siitä, miten korona vaikuttaa liiketoimintaan. Isoja vaikutukset ovat, mutta niiden analysointi vie aikaa.

Nordea ennusti ennen koronavirusta, että Kiinan talous kasvaa kuusi prosenttia vuoden alkuneljänneksellä. Yhdeksän päivän sulku ehti jähmettää talouden pahasti. Jos tauti saadaan kuitenkin hallintaan ja paluu normaaliin tapahtuu jo maaliskuun alkupuolella, kasvu jää kolmeen prosenttiin, Kiinaa seuraava Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi.

Tuuli Koivu, pääekonomisti, Nordea

– Ei vaivuta vielä synkkyyteen, mutta riskejä on että tästä tulee huomattaviakin vaikutuksia maailmantalouteen, Koivu sanoo.

– Toinen kysymys on, millaiset luvut Kiina itse laittaa aikanaan pöytään.

Jos Kiina toipuisi nopeasti, vaikutus jää Suomen osalta Nordean virhemarginaalin sisään, kun se ennustaa bkt:ta 0,5 prosenttiyksikön tarkkuudella.

– Riskit alaspäin ovat totta kai kasvaneet.

Jos tautiepidemia jatkaa leviämistään muualla ja sitä pelätään yhtä paljon kuin Kiinassa, kuva muuttuu Suomenkin osalta täysin. Kyse on myös paljon psykologiasta, miten ihmiset vähentävät liikkumista ja kuluttamista, Koivu huomauttaa.

Yritykset yrittävät minimoida Kiina-lovea

Viime viikot ovat koetelleet Kiinan-kauppaa harjoittavien yritysten arkea monin tavoin. Nyt firmat kuljettavat työntekijöitä jo kiireesti takaisin tehtaille.

– Kiinassa kaikenlainen aktiviteetti tippui aika lailla nollaan. Uudenvuoden jälkeen tehtaat olivat kiinni, mutta nyt työntekijät ovat palanneet jo töihin. Matkustaminen ja kaupankäynti on yhä olematonta matkustusrajoitteista ja epävarmuudesta johtuen, Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas sanoo.

Tero Tulokas, toimitusjohtaja, Oilon.

Oilon valmistaa polttimia ja lämpöpumppuja kiinteistöille ja teollisuuteen. Sillä on kuusi tehdasta, joista yksi tehdas on Wuxissa, Jiangsussa.

– Meilläkin on työntekijöitä, joilla on tarvetta päästä Pekingiin, mutta ennen kuin he pääsevät töihin, he odottavat matkan jälkeen kaksi viikkoa karanteenissa hotellissa.

Kiinaa seuraava Nordean Koivu kertoo, että maassa tehdään paljon töitä, jotta tuotantoketjut saadaan pyörimään.

– Moni yritys tuo maaseudulta charter-busseilla työntekijöitä tehtaisiin, koska julkista liikennettä halutaan yhä karttaa tai se ei toimi.

Shanghaissa, jossa virus ei ole pahasti levinnyt, elämä normalisoituu, ihmisiä ja autoja alkaa liikkua kaduilla. Kuumemittauksia on paikallisviranomaisten vaatimuksesta kolme kertaa päivässä yhä laajasti.

Koronavirus näkyy Oilonin tavaraviennissä pieninä häiriöinä, pääosin ihmisten liikkumisessa. Liiketoimintaa pyöritetään puheluiden, videoneuvotteluiden ja muiden etäyhteyksien kautta Suomesta käsin.

Oilonin Kiinan-tehtaan tuotannonohjausjärjestelmä on kiinni Suomen päässä, mikä helpottaa tuotannon seuraamista.

– Onneksi verottajan laskemia niin sanottuja Suomi-päiviä on lisätty koronaviruksen takia, niin että expattien [ulkomailla asujien] on helpompi tehdä töitä Suomesta käsin, Tulokas sanoo.

– Jos tilanne normalisoituu noin kuukauden sisällä, uskon että vaikutukset jäävät melko rajalliseksi. Varmasti Kiinan valtio tekee toimia, joilla yritetään kiriä vajetta kiinni. Kun tilanne normalisoituu, voi syntyä jopa niukkuutta resursseissa kysyntäpaineen takia.

Myös Luhta Groupissa, jolla on tuotantoa Kiinassa, tilanne on normalisoitumassa.

Vesa Luhtanen, toimitusjohtaja, Luhta.

– Henkilökunta on uudenvuoden jälkeen pikkuhiljaa palannut töihin ja täysvalmius alkaa olla Kiinan päässä. Liikkuminen on yhä hankalaa. Osa työntekijöistä on karanteenissa, emmekä pääse kaikkiin alihankintatehtaisiin arvioimaan todellista tilannetta. Rahdin osalta kevään tavarat ovat kyllä tulleet häiriöttä ja syksyn tuotantoa käynnistellään, Luhdan toimitusjohtaja Vesa Luhtanen kertoo.

Lentoyhtiöt kyselevät hengityssuojia

Sisäilmalaitteita ja hengityssuojia myyvällä Lifa Airilla on kahden tuotantolinjan maskitehdas tehdas Etelä-Kiinan Dongguanissa. Hengityssuojain on osassa provinsseja pakollinen kun liikutaan julkisilla paikoilla. Kaikki suojat viedään käsistä suurimpiin kaupunkeihin Kiinassa.

Hengityssuojaimien kysyntä ovat rajua, vaikka terveysviranomaisten mukaan terveet ihmiset eivät tarvitse niitä esimerkiksi kaduilla kävellessään.

Kyselyjä on Kiinan ulkopuolelle, mutta maskeja ei riitä muualle.

– On tullut paljon kyselyitä, huomattavan isojakin. Lentoyhtiöitä, jotka haluavat henkilökunnalle maskeja. Puhutaan sadoista tuhansista kappaleista yksittäisille asiakkaille. Sairaaloita ja suomalaisia ja ulkomaisia yrityksiä, joilla on yhteistyötä Kiinaan, Lifa Airin toimitusjohtaja Johan Brandt sanoo.