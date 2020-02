Helena selittää, miksi työtön muuttaa maalta: ”Kaupungissa köyhä uppoaa massaan”

IS:n pääkirjoitus (22.2.) työttömien muutosta työttömiksi kaupunkeihin aiheutti kommenttien vyöryn. Osa piti muuttoliikettä normaalina, osa taas epäili, että työtön oikeasti pärjäisi kaupungissa pelkällä työttömyysturvalla ja Kelan tukirahoilla.

Työttömien muuttoliikkeestä on tutkittua tilastotietoa. Tilastot tukevat ajatusta, että samalla tavalla kuin väestö, myös työttömyys keskittyy. Lisäksi työttömien muutto työttömiksi särkee ainakin osittain näkemystä työttömien laiskasta liikkumisesta työn perässä.

Työttömät kyllä liikkuvat, mutta he eivät työllisty.

Työttömien muutossa on vetovoimakaupunkeja – aivan kuten työllisten, opiskelijoiden ja nuorten muutossakin. Yhteiskunnan kantokyvyn eli verorahojen riittävyyden kannalta työttömyyden keskittyminen ei ole pitkän päälle hyvä asia. Jos työtön ei työllisty, hän ei pärjää etelän kaupungeissa ilman Kelan tukia.

IS pyysi lukijoilta kommentteja, miksi työttömän on parempi muuttaa kaupunkiin työttömäksi, vaikka elinkustannukset ovat siellä korkeammat.

Teksti kirvoitti satoja kommentteja, sähköposteja ja puheluita.

Palvelut keskittyvät

”Totta on, että työtön muuttaa pois pieniltä paikkakunnilta.

Kaupungeissa on liikenneyhteydet, joilla ilman omaa autoa omistava voi liikkua.

Kun on tarpeeksi köyhä, ei ole älykännyä, ei tietokonetta, ei Kelan palveluita, ei kauppoja, ei apteekkia, ei lääkäriä, ei työvoimatoimistoa, ei kirjastoa, ei uima- tai urheilutiloja. Kaikki palvelut keskittyvät suuriin paikkoihin. Kaupunkilaisen on vaikea kuvitella, että alle sadan kilometrin päässä asuvalla ei ole julkisia liikennevälineitä käytössä, kun samaan aikaan kaupungissa asuville haetaan EU-rahaa tunnin juniin. Pienille paikkakunnille on helpotus, kun tukien tarvitsijat muuttavat pois.

Kaupungissa köyhä uppoaa massaan.

Välimatkat palveluihin ovat helppoja vaikka patikoida, kun on jalkakäytävät, katuvalot ja kevyen liikenteen väylät.”

Helena

Kelassa kaikki hoituu

”Miksi työtön muuttaa?

Kun se on niin helppoa, ja ei tarvitse kantaa huolta, kuka laskun maksaa.

Kelassa kaikki hoituu.

Suomi on ajettu väkisin hyvinvointivaltioksi, ja kohta olemme oikeasti konkurssissa. Kun tehtäisiin selväksi, että jos olet työtön, et voi lähtemään ”soppailemaan” paikasta toiseen. Mutta nyky-Suomessa ei saa asioista puhua niiden oikeilla nimillä.

Suuriin kaupunkeihin on hinkua, kun on uudet asunnot – ja lisää tehdään.”

Hannu

Kassi kourassa -tyyli ei toimi

”En usko, että Helsinkiin muutetaan rahattomana työttömänä, ’kassi kourassa’.

Se ei ole ollut vuosiin mahdollista.

Jo lähtökohtaisesti täällä on vaikea tulla toimeen, jos on työtön. Eräs työkaverini, yh-äiti, joutui asunnottomaksi yt-neuvotteluiden jälkeen. Hänelle kävi lopulta onnellisesti: hän löysi miehen ja muutti pääkaupunkiseudulta pois saaden asunnon.

Muutin Helsinkiin 1998, ja olin työtön nuori ja rahaa ei silloin ollut.

Muutin sukulaisen nurkkiin asumaan joksikin aikaa.

Kävin Mediakylpylässä, joka oli Helsingin kaupungin tuotantokoulu, nuorten työpaja ja sen jälkeen pääsin opiskelemaan ja töihin. Nuoret ihmiset muuttavat paremman elämän, työn ja toimeentulon perässä isoihin kaupunkeihin.

Kaikilla ei ole turvaverkostoja ja pudotus on karu, jos joutuu työttömäksi.

Jos ei ole mitään säästöjä, joutuu leipäjonoon.

Mielestäni työnhakua pitäisi helpottaa niin, että pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa olisi työnhakijoille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, joissa olisi välttämättömät huonekalut. Työn perässä olisi helpompi muuttaa.

Joukkoliikennettä on koko ajan vähennetty maalla. Jos teet töitä maalla, on oltava auto. Kaikista ei ole yrittäjiksi, eikä pienyrittäjän rahat riitä maallakaan ja joutuu hakemaan palkkatöihin läheiseen kaupunkiin.

Työpaikkoja Suomessa on, mutta muuttaminen on tehty hankalaksi. On kolmen kuukauden vuokratakuumaksut ja kaupungilta ei saa asuntoa, vaikka hakisi monta vuotta. Suomessa pitäisi muuttaa vuokra-asuntojärjestelmä ja ajattelu kokonaan. Kaikista tehdään raskaita ja hitaita prosesseja. Niin kauan kun rahat menevät pikaraitiolinja Raide-Jokeriin ja joukkoliikennettä huononnetaan muualla päin Suomea, niin työnhaku ja -saanti hidastuu.

Eihän ne kaikki Suomen työpaikat kuitenkaan tässä Raide-Jokerin varrella ole.”

Maria

Työpaikka ei toteutunut

”Muutin pääkaupunkiseudun läheisyyteen Vaasasta, sillä minulle luvattiin työpaikka Helsingistä viime kesänä. Tarjous kuitenkin peruttiin myöhemmin, syytä en saanut tietää. Olen päässyt sen jälkeen muihinkin haastatteluihin, mutta en ole työllistynyt vielä. Minulla on akateeminen koulutus ja olen tehnyt pätkätöitä koko elämäni, sillä kukaan ei ole tarjonnut minulle vakituista työpaikkaa.”

Katri

Maalla ei elä

”Pienellä paikkakunnalla työttömänä sinnitteleminen on myös erittäin hankalaa. Kaupungeissa on palvelut, voi hyödyntää tarjouksia ja liikkumiseen ei mene rahaa. Perustoimeentulolla ei elä maaseudulla.”

Pekka

Työllistyy jos haluaa

”Meidän tapauksessamme muutto työttömänä uudelle paikkakunnalle johtui puhtaasti siitä, että oli pakottava ja vilpitön halu työllistyä. Tarkkaan haarukoimme alueen, jolle muuttaminen todennäköisesti toisi yli viisikymppiselle perusduunarille työpaikan ja jossa sekä asumiskustannukset että tarjolla olevat palvelut sopivat pirtaamme. Emme siis lähteneet ihan kalliin asumisen kaupunkiin, mutta melkein.”

Jaana

Puoli-ilmaista tekemistä

”Yksi syy miksi työttömät viihtyvät Etelä-Suomessa on asumistukijärjestelmä. Suomi jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen. Vaikka asumiskulut ja tulot on aivan samat, saa ykkösvyöhykkeellä 200 euroa enemmän! Järjestelmä on aivan uskomaton! Lisäksi etelässä on paljon puoli-ilmaista tekemistä, ja aika kuluu mukavasti. Esim. veneen saa vuokrata parilla eurolla kaupungilta, ja on erilaisten yhdistysten rantahuviloita. Seurakunta järjestää kaikkea. Työttömiä ei karsasteta – niin kuin täällä Pohjanmaalla.”

55-vuotias työtön