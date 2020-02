Pankinjohtaja tyrmää asuntolainan kuittaamisen Amerikan malliin: ”Haihattelua”

Pop Pankki tyrmää Hypon ehdotuksen uudesta keinosta, jolla asuntovelallinen pääsisi lainasta eroon.

– Ajatus, että asunnon avaimet voisi palauttaa pankille, ja päästä näin irti lainasta on minusta haihattelua, joka on otettu ihan ilmasta, toteaa johtaja Timo Hulkko Pop Pankista.

Idean esitti Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus ratkaisuksi tilanteessa, jossa esimerkiksi velallisen asunto sijaitsee alueella, jossa asuntojen hinnat ovat lähteneet yleisesti laskuun. Keino on käytössä Yhdysvaltojen joissakin osavaltioissa.

Brotheruksen mukaan ratkaisu olisi mahdollisuus ”varsinkin, kun meillä on paikallisosuuspankkien ryhmä, joka on eräällä tapaa luotu tällaiseksi alueelliseksi selkänojaksi ja paikallisiksi luotottajiksi ryhmärakenteensa ansiosta”, Brotherus totesi Taloussanomille viime viikolla.

Paikallisuusosuuspankkien POP Pankki -ryhmä tyrmää Brotheruksen lausunnon.

– On omituinen heitto, että paikallisosuuspankit olisi jotenkin luotu alueelliseksi selkänojaksi, Hulkko toteaa.

Asuntojen arvojen arvioidaan tulevaisuudessa laskevan jopa keskisuurissa kaupungeissa. Hulkon mukaan kehitystä on kuitenkin ylidramatisoitu, sillä suurimmalle osalle ihmisistä asuminen ei ole sijoitustoimintaa.

Arvonalennus saattaa silti vaikuttaa asunnonomistajaan, vaikka ei asuntonsa myyntiä suunnittelisikaan. Asuntojen arvokehitystä heijastellen pankit ovat viime aikoina kiristäneet taloyhtiölainojen ehtoja, ja monilla taloyhtiöillä on ollut vaikeuksia saada pankeilta rahoitusta esimerkiksi välttämättömälle putkiremontille.

– Se on huolestuttavaa, jos remonttiin ei saa lainaa, vaikka asukkaat haluaisivat pitää asuntonsa kunnossa, Hulkko toteaa.

Hänen mukaansa julkisuudessa heitetyt ”raflaavat” ratkaisuehdotukset ovat osittain vastuuttomia, jotka eivät välttämättä sovi suomalaiseen lainsäädäntöön ja ympäristöön.

– Rahoittaminen on toki pankkien liiketoimintaa. Esimerkiksi pankkien riskienhallintaan kohdistuva sääntely on kuitenkin tiukentunut, joten on absurdia heittää, että pankit rahoittaisivat kohteita, joita ei riskin takia kannattaisi, Hulkko sanoo.

– Ei kai Suomessa kukaan vastuullinen taho halua pakottaa pankkeja riskipäätöksiin, jotka heikentävät pankkisektorin hyvää kuntoa. Sehän on edesvastuutonta.

Hulkko ehdottaa yhdeksi remonttirahoituksen ratkaisuksi valtion takausta.

– Voitaisiin luoda esimerkiksi Takuusäätiön tapainen toimija, joka voisi myöntää takauksen peruskorjaukseen tarvittavaan lainaan, jossa kaupallinen toimija ei halua ottaa riskiä, hän pohtii.

Kaupungistumisen, asuntojen hintakehityksen ja taloyhtiölainojen ongelmiin ei Hulkon mukaan ole olemassa yksittäistä ratkaisua, vaan niitä pitäisi harkita kokonaisuutena esimerkiksi hallituksen perustamassa työryhmässä.