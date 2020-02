Näin valtio-omistaja kommentoi Fortumin ja WWF:n ilmastovääntöä – ympäristöjärjestö pettyi pahasti energiayhtiön suositukseen

Uniper on saanut taisteltua luvan avata Saksassa vielä yksi uusi hiilivoimala, Dortmundin lähellä sijaitseva Datteln 4, jonka on määrä käynnistyä ensi kesänä.

Energiayhtiö Fortum ja ympäristöjärjestö WWF Suomi jatkoivat vääntöä yhtiön hiilitavoitteista maanantaina.

Fortum ilmoitti maanantaina, että se suosittaa osakkeenomistajiaan hylkäämään WWF:n ehdotuksen Fortumin yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Ympäristöjärjestö, joka saa osakkeenomistajana tehdä ehdotuksia, haluaa yhtiöjärjestykseen uuden lisäyksen, Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen tavoitteen Fortumin toiminnan sopeuttamisesta 1,5 asteen lämpenemisrajaan.

Runsaasti huomiota herättäneestä asiasta päättää Fortumin varsinainen yhtiökokous, joka on koolla 17. maaliskuuta.

Kiista asettaa Fortumin valtio-omistajan kiusalliseen asemaan. Suomen valtio on osana Euroopan unionia sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen. Tavoitteena on myös, että sähkön ja lämmön tuotanto on Suomessa lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä.

Fortum profiloi itseään uusiutuvan energian yhtiöksi, mutta Uniper-kaupan jälkeen sen uskottavuus on murentunut merkittävästi. Kivi- ja ruskohiiltä runsaasti käyttävän Uniperin kanssa Fortumista tulee Greenpeasen mukaan yksi Euroopan saastuttavimmista yhtiöistä.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd) ei kertonut, hylkääkö valtio-omistaja WWF:n poikkeuksellisen esityksen.

– Valtio omistajana analysoi tarkasti WWF:n ehdotuksen ja Fortumin hallituksen antaman vastauksen. Emme kommentoi tätä asiaa ennen Fortumin yhtiökokousta, Tuppurainen viestitti Taloussanomille.

Tuppurainen toisti kantansa, jonka mukaan valtio omistajana odottaa, että Fortum toimii omista lähtökohdistaan edelläkävijänä toimialallaan hiilineutraaliin kiertotalouteen siirryttäessä.

– Yhtiön on tunnistettava ilmastovaikutuksensa, kehitettävä niiden seurantaa sekä laadittava toimenpidesuunnitelmat, joilla ne tukevat ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Tuppurainen viittasi myös Fortumin tämän päivän lausumaaan siitä, että sen aikomuksena on saada yhteinen strategia ja näkemys Uniperin kanssa aikaan tämän vuoden aikana.

– Tulemme seuraamaan tarkasti Fortumin strategiatyötä, sen toteutumissuunnitelmia ja käymme hyvän hallintotavan puitteissa aktiivista keskustelua yhtiön hallituksen ja toimivan johdon kanssa. Pidän tärkeänä, että energiamurroksen toteuttaminen näkyy Fortumin strategiassa.

WWF ei niele Fortumin perusteluita

WWF ilmaisi olevansa erittäin pettynyt Fortumin hallituksen kannanottoon.

– Hallitus jättää täysin vastaamatta aloitteemme perustana olevaan kysymykseen. Fortum ei kerro, sopeutetaanko sen toiminta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen vai ei, WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen sanoi tiedotteessa.

Fortumilla oli useita perusteluita suositukselle. Se sanoi muun muassa olevansa ”keskellä suurta muutosta Uniper-yrityskauppansa vuoksi”, minkä johdosta sillä ei vielä ole ”riittävää näkyvyyttä” Fortumin ja Uniperin yhdistettyyn portfolioon tulevaisuudessa. Siksi se ei voi asettaa toiminnalleen pitkän aikavälin niin kutsuttuja SBTi-tavoitteita.

SBT (Science Based Targets) on organisaatio, johon myös WWF kuuluu. SBT kannustaa yrityksiä ilmastotavoitteisiin, jotka synnyttävät merkittäviä ilmastosopimuksen kanssa linjassa olevia päästövähennyksiä. SBTi tarkoittaa tavoitekehikkoa (Science Based Targets Initiative framework), jota käytetään ohjaamaan yhtiöiden toimintaa ja päästövähennyksiä.

Fortumin mukaan SBTi-tavoitteet eivät ole mahdollista Venäjän takia, jossa syntyy yli 80 prosenttia sen päästöistä. SBTi-tavoitteen pitää kattaa vähintään 95 prosenttia yhtiön suorista ja välillisistä kasvihuonepäästöistä. Muutokset fossiilisten polttoaineiden, etenkin maakaasun, käyttöön näin laajasti eivät ole mahdollisia Venäjällä lyhyellä aikavälillä, yhtiö sanoi.

Lisäksi Fortumin mielestä WWF:n ehdotus veisi yhtiötä liian ”yleishyödylliseen” suuntaan. WWF:n näkemyksen mukaan ilmastokestävä liiketoiminta ei tee yhtiöstä yleishyödyllistä.

WWF näkee, että ilmastotavoitteiden kirjaaminen yhtiöjärjestykseen selkiyttäisi yhtiön strategiaa ja tulevaisuuden toimia niin Venäjällä kuin Saksassa.