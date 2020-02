Pienen oikeusjutun hoidosta 108 000 euron kulut – jopa Asianajajaliitto pöyristyi laskutusta

Helsinkiläinen asianajotoimisto laskutti huijausjutun hoitamisesta 108 000 euroa. Siinä on lähes 90 000 euroa ylihintaa.

Tapaus liittyy tamperelaisen lottomiljonäärin huijausjuttuun. 70-vuotias mies voitti keväällä 2016 Lotossa 8 miljoonaa euroa. Sen jälkeen miehelle löytyi kavereita, jotka huijasivat lottomiljonääriltä noin 1,2 miljoonaa euroa. Syytteessä oli lähes 30 henkilöä, ja lähes parikymmentä tuomittiin.

Yksi tuomituista oli 70-vuotias mies, joka oli myynyt lottomiljonäärille kaksi ravihevosta kovaan ylihintaan. Mies sai käräjillä yhden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Hovioikeudessa tuomio lieveni ehdolliseksi. Hovi perusteli lieventämistä sillä, että vastaaja oli täyttänyt 70 vuotta.

Hevoset myynyttä miestä avusti hovioikeudessa helsinkiläinen asianajotoimisto, joka laskutti palveluksistaan 108 078 euroa ja kolme (3) senttiä päälle. Asiakas piti laskua kohtuuttomana. Hän joutui ottamaan pankkilainan saadakseen laskun maksettua.

Asiakas vaati laskuun 80 000 euron alennusta. Hän perusteli vaatimustaan sillä, että asianajotoimiston hoitama juttu oli suppea ja selväpiirteinen. Lisäksi asianajon laatu oli asiakkaan mielestä huono.

Asiakkaan mielestä avustajat eivät esittäneet mitään uutta vastaajan puolesta. Keskeinen arvo avustajan työssä oli se, että “hän selvisi kolme päivää ilman täysin selvää nukahtamista pääkäsittelyn aikana”, niin kuin asiakas toteaa.

Muut samassa jutussa avustajina toimineet juristit ovat laskuttaneet palveluksistaan esimerkiksi 3 600–5 700 euroa.

Helsinkiläinen toimisto kiinnitti yhden ainoan syytekohdan hoitamiseen kolme asianajajaa. Yhden tuntiveloitus oli 391 euroa, toisen 352 euroa ja kolmannen peräti 454 euroa. Asian kimpussa tehtiin töitä 287 tuntia, tai ainakin noista tunneista laskutettiin. Asiakkaan mielestä tuntimäärä on kohtuuton, kun kyseessä oli yhteen syytekohtaan vastaaminen.

Asianajotoimisto kiistää väitteen siitä, että lasku olisi kohtuuton. Näkemystään toimisto perustelee sillä, että juttu oli laaja ja sen käsittelyyn käytettiin hovioikeudessa neljä päivää. Toisin yhtenä päivänä asiakkaan asiaa ei käsitelty ollenkaan. Kolmena päivänä juttua istuttiin viisi tuntia.

Laskun kohtuullisuuden puolesta puhuu myös se, että asiakas ei prosessin kestäessä reklamoinut laskun suuruudesta. Reklamaation puute osoittaa vaateen perusteettomuuden, asianajotoimisto järkeilee.

Asiakas oli esittänyt, että asian hoitamiseen “panostetaan kaikki mahdollinen”. Mutta oliko 108 000 euroa maksanut panostus kohtuullinen? Asiakas valitti laskusta Asianajajaliiton valvontalautakuntaan.

Suomen Asianajajaliittokin ihmettelee 108000 euron laskua. Liiton valvontalautakunta suosittelee yksimielisesti, että lasku alennetaan 20000:een euroon.

Asianajajaliiton palkkio-ohjeen mukaan palkkion on oltava oikeassa suhteessa tehtävän laatuun ja sen vaatimaan työn määrään sekä muutoinkin kohtuullinen. Valvontalautakunnan mielestä veloitus ei tässä tapauksessa ollut kohtuullinen.

“Valvontalautakunta katsoo, että asianajajakohtaiset tuntiveloitukset ja toimeksiannon hoitamiseen käytetty yhteenlaskettu tuntimäärä (287 tuntia) eivät ole olleet kohtuullisia asian laatuun nähden.” Näin todetaan valvontalautakunnan ratkaisussa.

Lautakunnan mielestä laskutus ei ole ollut kohtuullinen eikä oikeassa suhteessa tehtävän laatuun ja sen vaatimaan työn määrään, kun otetaan huomioon, että kysymyksessä on ollut yhtä syytekohtaa koskevan rikosasian hoitaminen hovioikeudessa.

Lautakunta suosittelee, että toimiston palkkio alennetaan 20 000:een euroon. Alennusta palkkioon tulisi 87 000 euroa. Valvontalautakunnan yksimielinen ratkaisu on vain suositus. Se ei sido toimistoa mihinkään.

Asianajotoimiston mielestä valvontalautakunnan suositus on perusteeton. Toimisto kuitenkin tarjoutui “asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi” palauttamaan maksetuista asianajopalkkioista 20 000 euroa. Asiakas ei tarjousta hyväksy. Palkkioasiaa käsiteltäneen aikanaan riitajuttuna käräjäoikeudessa.

Asianajajien palkkioista on lähiaikoina keskusteltu vilkkaasti alan sisällä. Nyt on asianajajien omassa piirissä todettu, että 108 000 euron laskussa on lähes 90 000 euroa ilmaa. Asia on lähiaikoina tulossa Asianajajaliiton hallituksen käsittelyyn.

– En ole koskaan aikaisemmin tavannut vastaavaa, kommentoi tunnettu helsinkiläinen asianajaja jättilaskua.