Finnair jatkaa lentojaan Italiaan koronaviruksesta huolimatta – tarjoaa nyt henkilöstölle hengityssuojia

Finnair ei kerro vielä, paljonko korona-tautipelot näkyvät sen matkustajamäärissä. Lennot jatkuvat toistaiseksi Italiaan, Etelä-Koreaan ja Jap

Lentoyhtiö Finnair jatkaa toistaiseksi lentojaan Italiaan, jossa pelot koronaviruksen laajenemisesta kasvavat.

– Seuraamme tilannetta koko ajan, ja jos tulee jotain viranomaisohjeita, sen mukaan toimimme. Tässä vaiheessa lennämme ihan normaalisti Milanoon, Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist sanoo.

Aamupäivällä ulkoministeriö oli päivittänyt Italian matkustussuositusta. Sinne matkaavien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Päivitys ei aiheuta muutoksia Finnairilla.

Ministeriön mukaan Italian viranomaiset ovat ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimenpiteitä. Tapahtumia on peruutettu ja julkisia kokoontumisia kehotetaan välttämään. Kiristyneet turvallisuusjärjestelyt voivat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä ja matkustaessa ja aikaa kannattaa varata tavanomaista enemmän.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan matkailijoiden riski sairastua koronavirukseen on kuitenkin pieni.

Tallqvistin mukaan Italian-matkojen peruutuksia ei näytä juurikaan tulleen.

Myös Etelä-Koreaan ja Japaniin yhtiö lentää normaalisti. Kiinan lennot on peruttu maaliskuun loppuun.

Suojia saa jos haluaa

Joillakin Finnairin lennoilla matkustamohenkilökunta on alkanut käyttää hengityssuojaimia. Käytäntö muuttui tammikuussa, kun yhtiö salli niiden käytön kaikilla lennoilla. Suojaimia käytetään vaihtelevasti. Suojaimia on näkynyt viime päivinä muun muassa Espanjan-lennoilla.

– Vaihtelevasti niitä käytetään. Miehistökeskuksessa on käsidesejä ja hengityssuojaimia saatavilla. Jokainen tekee oman päätöksensä, jos kokee sellaista tarvitsevansa. Mitään ohjeistusta ei ole tullut terveysviranomaisilta.

– Me emme ole antaneet suosituksia vaan tämä on heidän [Finnairin] oma asiansa. Kansanterveyden näkökulmasta hengityssuojaimet ovat hyödyllisiä terveydenhuollossa. Ja jos henkilöllä itsellään on hengitystieinfektio ja haluaa suojata muita niin että ei aivastele pisaroita ympäristöönsä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo.

Lennolle ei Finnairin henkilöstö voi tulla, jos on flunssaoireita, joten suojaimia lainaavat haluavat lähinnä suojata itseään tartunnalta.

– Siinä että niitä käytetään normaalissa arkipäiväisessä toiminnassa, suojateho on hyvinkin arveluttava tai pieni. Sellaista käyttöä emme me tai muutkaan terveysviranomaiset suosittele, sillä suojasta omaa tartuntaa vastaan ei ole osoitettu olevan hyötyä, Puumalainen sanoo.

Finnairilta ei oteta kantaa siihen, miten koronavirus näkyy varauksissa ja matkustajamäärissä. Lisätietoa saadaan maaliskuun alkupuolella, kun yhtiö julkistaa helmikuun matkustajamääränsä.