Koronavirus leviää Italiassa – uskaltaako maahan enää matkustaa? Näin THL arvioi tautiriskiä

Tilannetta täytyy arvioida päivittäin, sanoo THL:n ylilääkäri.

Koronavirustartuntojen tilanne pahenee hetki hetkeltä Italiassa. Viikonloppuna tautitapausten määrä nousi jo yli 150:een, joista eniten eli 46 kappaletta on todettu Lombardiassa. Italian osalta tilannekuva muuttuu koko ajan.

Onko Italiaan turvallista matkustaa?

– Meidän täytyy nyt selvittää tilannetta ja näitä tautiketjuja. Yksittäisen matkailijan riski en edelleen pieni, mutta jos siellä on liikkumisen rajoituksia, ne tietysti vaikuttavat matkustamiseen muutoin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo.

Puumalainen ei ota kantaa siihen, onko Italian-matkailu turvallista, mutta kehottaa seuraamaan ulkoministeriön matkustussuosituksia ja THL:n tilannekuvaa. Ne päivittynevät jo tänään ja lähipäivinä.

– Tilannetta täytyy arvioida päivittäin. Tilanne on kehittynyt niin nopeasti, että näihinkin tietoihin, joita meillä seurataan Italian tartuntatautiviraston ja median kautta, tulee vielä tänäänkin päivityksiä. Odotamme lisätietoa.

– Oli merkittävä uutinen, että Italiassa on todettu laajempi tartuntaketju ja että heidän omien tietojensa mukaan noin 150 tartuntaa on todettu lyhyen ajan sisään. Tämä täytyy nyt analysoida tarkkaan ja ottaa huomioon.

Aamupäivällä ulkoministeriö oli päivittänyt Italian matkustussuositusta. Sinne matkaavien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Ministeriön mukaan Italian viranomaiset ovat ottaneet käyttöön muun muassa liikkumista rajoittavia erityistoimenpiteitä. Tapahtumia on peruutettu ja julkisia kokoontumisia kehotetaan välttämään. Viranomaisohjeiden seuraaminen tärkeää.

Paras tapa suojautua on hyvä käsihygienia.

Tautitapauksia on todettu eniten Lombardiassa ja Venetossa, ensimmäinen tapaus nyt myös Torinon kaupungissa Piemontessa. Lombardiassa kymmeneen Lodin alueen kuntaan on perustettu suojavyöhyke, jossa julkiset tapahtumat on peruttu ja töihin menoa ja liikkumista rajoitettu.

Mies käytti hengityssuojainta Torinossa, Piemontessa.

Kouluja ja kauppoja on kiinni myös Venetossa.

Viikonloppuna todettiin kaksi ensimmäistä koronavirustapausta Milanossa, Lombardian keskuskaupungissa, San Raffaele -ja Sacco-sairaaloissa.

Maanantaina Italiassa vahvistettiin neljäs koronaviruskuolema. Virukseen menehtyi 84-vuotias mies Lombardian maakunnan pohjoisosissa. Virukseen tähän mennessä kuolleista kolme on ollut Lombardiassa.

THL seuraa ja arvioi koronavirustilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa.

THL pohtii erikseen tilannetta myös Pohjoismaiden terveysviranomaisten kanssa.

Tapausten määrä oli maanantaina noussut ainakin 79 356:ään, ja kuolleiden määrä 2619, uutiskanava CNN kertoi. Uusia tartunta-alueita ovat Italian lisäksi Etelä-Korea ja Iran.

Voit katsoa ulkoministeriön tuoreimman matkustussuosituksen Italiaan tästä.