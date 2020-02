Kommentti: Onko Mänttä-Vilppula uusi Sunny Car Center?

Kaupunkilaisten pelon suurhanketta kohtaan ymmärtää, kirjoittaa Marko Lempinen.

Ohutta yläpilveä on ilmassa, ehkä pilvilinnojakin.

Niitä moni suomalainen näkee Mänttä-Vilppulan kaupungin rakentavan parhaillaan pirkanmaalaiselle taivaalle. Ei uskota, että vajaan kymmenen tuhannen asukkaan Mänttä-Vilppulassa pystyttäisiin toteuttamaan peräti 250 miljoonan euron mammuttihanke, jonka on määrä tuoda kaupunkiin mm. moderni lentokenttä, yrityspuisto, kylpylähotelli sekä noin 150 luksusluokan loma-asuntoa erityisesti ulkomaalaisten ilmailuharrastajien ostettavaksi tai vuokrattavaksi.

Itse Mänttä-Vilppulassa monet ovat sitä vastoin haltioissaan. He näkevät pilvissä italialaisen liikemiehen Francesco Osannan kasvot. Tuon mystisen miehen, joka on luvannut järjestää Lakeside Airpark Finland -nimellä kulkevalle hankkeelle 100 miljoonan euron rahoituksen ulkomailta. He näkevät Osannan suurena bisnestaikurina, joka tuo useiden miljoonien eurojen alijäämästä kärsivälle kaupungille pelastuksen. Sellainen Lakeside Airpark Finland voisi toteutuessaan todella olla.

Hankkeen kannalta kiusallista on kuitenkin se, etteivät kaikki edes Mänttä-Vilppulassa usko sen rahoituksen saati bisneslogiikan toimivuuteen. Osa kaupungin poliitikoistakin näkee taivaalla pikemminkin pilvilinnoja kuin lentokoneita – lähinnä lehmien lentelevän.

Epäilijät pelkäävät ilmapalloefektiä – että hankkeeseen puhalletaan kyllä alussa ilmaa, mutta ennen pitkää se räjähtää eikä jäljelle jää mitään.

Se ei olisi ensimmäinen kerta.

Koira haudattuna?

Kun Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen tammikuun lopussa, esimerkiksi arvostettu talousvaikuttaja Vesa Puttonen hämmentyi. Puttonen kiirehti twiittaamaan:

- Asia ei tietenkään minulle kuulu, mutta miksi uutisesta ensimmäisenä mieleeni tuleva asia on Sunny Car Center? Puttonen kirjoitti.

Sunny Car Center oli suurhanke, jossa Hämeenlinnan Kirstulaan piti nousta mm. Euroopan suurin autokauppa. Puhuttiin 100 miljoonan euron rahoituksesta, jonka lopulta piti saapua afrikkalaisilta sijoittajilta. Nekin osoittautuivat kuitenkin huijareiksi.

Lopputuloksena oli yhtiön konkurssi ennen rakennustöiden alkamista, miljoonavelat sekä nippu rikostuomioita sen avainhenkilöille. Tiukimpaan syyniin joutui liikemies Markku Ritaluoma, joka tuomittiin yli kuuden miljoonan euron korvauksiin yhtiön varojen siirroista aiheutuneista vahingoista konkurssipesälle.

Monet pelkäävät myös Mänttä-Vilppulaan kaavaillun 100 miljoonan rahoituksen olevan pelkkää kuplaa. Pelätään, että kaupunkia vedetään höplästä ja kulisseissa jotkut käärivät rahaa salassa omiin liiveihinsä.

Monet myös pohtivat, yritetäänkö hankkeen nimissä huijatakin ainoastaan tukirahoja EU:lta.

Pelkoa ei voi tässä vaiheessa pitää aivan tuulesta temmattuna.

Ilmastonäkökulmakin ihmetyttää

Suurhankkeen epäilijöitä on helppo ymmärtää ennen kaikkea siitä näkökulmasta, että italialaiselta Osanna Groupilta ja sen pääomistajalta Francesco Osannalta puuttuvat konkreettiset näytöt tämänkaltaisten projektien järjestämisestä. Ylipäätään Osanna Groupin liiketoimet eivät ainakaan paperilla vakuuta.

Konsernin liikevaihto on parhaimmillaankin ollut alle miljoona euroa, ja useat sen tytäryhtiöistä vaikuttavat täysin varattomilta. Kun tähän päälle iskee Francesco Osannaan kytketyt vihjailut, ei ihme, että myös osa Mänttä-Vippulan asukkaista uskoo ennemmin lehmiin kuin lentokoneisiin – ainakin tässä vaiheessa.

Tilannetta ei ole auttanut Osanna Groupin vaitonaisuus. Konserni ei ole suostunut paljastamaan hankkeen todellisia sijoittajia, 100 miljoonan euron varsinaista alkuperää. Liikesalaisuudet ovat liikesalaisuuksia, se on toki ymmärrettävää, mutta tässä tapauksessa vaikenemisesta on ollut hankkeelle vain haittaa.

Monia ihmetyttää hanke myös ilmastonäkökulmasta. Miksi Mänttä-Vilppula ui nyt vastavirtaan ja keskittyy bisnekseen, joka on vahvasti ristiriidassa globaalien ilmastotavoitteiden kanssa? Kun etsitään keinoja ilmaston saastuttamisen jarruttamiseksi, pienlentokoneharrastus lienee ensimmäisiä, joista kehotetaan luopumaan.

Raha kuitenkin aina ratkaisee, niin Mänttä-Vilppulassakin. Mikäli Francesco Osanna lyö lähiaikoina konkretiaa tiskiin eli osoittaa 100 miljoonan euron rahoituksen olevan totta ja jättiprojekti pääsee alkuun, moni kaupunkilainen syönee jo siinä vaiheessa hatullisen sitä itseään, ihan pelkästä riemusta.

Mikäli pienlentokoneet pörräävät muutaman vuoden päästä sankoin joukoin pirkanmaalaisella taivalla, hatullisia mennee useampikin – ja todennäköisesti muuallakin Suomessa.