Mänttä-Vilppulan erikoisen bisneshankkeen takana oleva Francesco Osanna IS:lle: ”Motiivina taloudelliset hyödyt”

Francesco Osanna on pitänyt matalaa profiilia julkisuudessa.

Italialaisyhtiö ja sen suomalainen kumppani puhuvat ristiin EU-tukien hakemisesta.

Italialainen liikemies Francesco Osanna on luvannut järjestää ulkomailta 100 miljoonan euron rahoituksen Mänttä-Vilppulan suurhankkeeseen, jonka on tarkoitus tuoda kaupunkiin uusi lentoasema, lentokenttä, yrityspuisto, kylpylähotelli ja lomakylä. Viime viikkoina Osanna on kuitenkin pitänyt matalaa profiilia julkisuudessa – heti sen jälkeen, kun hänen rooliaan ja motiivejaan alettiin muutama viikko sitten kyseenalaistamaan.

IS tavoitti mysteerimäiseksi liikemieheksi kuvaillun Francesco Osannan ja hänen uskotun liikekumppaninsa Luigi Orcesen. Kaksikko vastasi sähköpostitse IS:n esittämiin kysymyksiin Mänttä-Vilppulan hanketta koskien.

– Ensinnäkin haluan korostaa, että Osanna Group ei ole hankkeessa sijoittaja, vaan neuvonantaja, joka laajan verkostonsa ansiosta pystyy yhdistämään komponentit tällaisen projektin kehittämiseen ja toteuttamiseen, Osanna sanoo.

– Voidaksemme osallistua projektiin halusimme ensin varmistaa, että tietyt ehdot täyttyivät. Mänttä-Vilppulan ja sen kiinteistöyhtiö Yrke vaikuttivat uskottavilta, ja niillä oli avoin näkemys potentiaalista varakasta ulkomaalaista asiakaskuntaa kohtaan. Lisäksi halusimme varmistua maan (Suomen) turvallisuudesta.

Mikä on motiivinne hankkeessa? Miten sijoittajat aikovat saada tulevaisuudessa sijoituksilleen taloudellista vastinetta?

– Motiivina ovat taloudelliset hyödyt. Sijoittajien perusmotivaatio on pääoman turvallisuus sekä tuotto-odotus. Projektiin sijoitetaan 100 miljoonaa euroa, joka lopulta karttuu kiinteistökauppojen myötä 250 miljoonan euron omaisuudeksi – ja näin ollen projektin kokonaisarvo nousee 250 miljoonaan, Osanna perustelee.

Osannan mukaan Osanna Groupin tytäryhtiö Osanna ACI Finland on sitoutunut vastaamaan rahoituksen takaisinmaksusta sijoittajille. Korko on kuusi prosenttia.

– Takaamme sijoittajien tekemän sijoituksen omaisuudesta riippumatta. Tällainen pääomittaminen on paras takuu lainan takaisinmaksukyvylle.

Onko Mänttä-Vilppulan sulkutilille laittamaa kymmentä miljoonaa euroa tarkoitus hyödyntää projektissa?

– Hanke syntyi ilman olemassaolevaa varallisuutta, mikä yleensä tarkoittaa ensisijaista takuuta sijoittajille. Nyt takuut tarvittiin Mänttä-Vilppulalta, mutta vain kolmeksi vuodeksi, eikä sen tarvitse käyttää euroakaan, Osanna ja Orcese vakuuttavat.

Suomessa monet epäilevät sijoittajien ja sijoituksen järjestäjän motiiveja sekä rahoituksen alkuperää. Miten kommentoit näitä väitteitä?

– EKP (Euroopan keskuspankki) säätelee sijoituksia ja sijoittajia Luxemburgin tarkastajien välityksellä, Osanna kirjoittaa vastauksessaan.

Aiotaanko hankkeelle hakea EU-rahoitusta?

– Ei, kaksikko tiivistää.

Viimeinen lausunto on ristiriidassa sen kanssa, mitä Mänttä-Vilppulan kiinteistöyritys Yrken toimitusjohtaja Otto Huttunen asiasta IS:lle kertoo. Osanna Group tulee omistamaan jättiprojektin hankeyhtiöstä 81 ja Yrke 19 prosenttia.

– EU:n erilaiset tukirahastot ovat hankkeelle tärkeitä, niitä aiotaan hyödyntää paljon. Mänttä-Vilppula on rakennemuutosaluetta, ja EU:n osallistuminen on meille merkittävää, Huttunen linjaa.

– Vielä on ennenaikaista sanoa, millä tasolla ja mihin kaikkeen tukihakemuksia hankkeessa kohdistetaan.

EU-kysymys nostettiin esiin, koska jotkut asiantuntijat arvelivat IS:n anonyymeissä taustahaastatteluissa Mänttä-Vilppulan suurhankkeen toteutumisen olevan vaakalaudalla siinäkin tapauksessa, että sille ehdittäisiin myöntää EU-tukia ja jo maksaakin niitä. Kaikki asiantuntijat eivät usko, että ulkomaalaisilta sijoittajilta löytyisi hankkeen etenemiseen vaadittava vähintään 100 miljoonan euron rahoitus – tai ainakaan siihen, että alueen loma-asunnot menisivät riittävässä määrin kaupaksi.