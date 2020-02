”Ikuinen marraskuu” sai etelän laskettelukeskukset pettymään – näin sipoolainen Talma välttyi katastrofilta: ”Se pelasti tämän talven”

Talma Ski -laskettelukeskuksessa ei ole tänä talvena juuri talvisia päiviä nähty. Keskukselle talvesta on tulossa taloudellinen pettymys.

Katastrofilta vältyttiin syyspakkasten ja säännöllisten yöpakkasten ansiosta. Silti sesonki on pettymys ja rauhallinen.

Etelä-Suomen lämmin ja vähäluminen talvi on aiheuttanut päänvaivaa eteläisille laskettelukeskuksille.

Sadepäivät ja syystunnelmaa kielivä keli on saanut mäkihirmut menettämään laskettelu-flow’n, eikä laskettelukeskuksissa olekaan ollut viime talven kaltaista ihmisvilinää.

Aivan katastrofiksi talvi ei silti muotoudu, sillä aikaisten syyspakkasten ansiosta pohjalumesta saatiin lumetettua laadukas.

Keskusten onneksi ainakin yöpakkasia on ollut säännöllisesti etelää myöten, joten korjauslumetuksella on kyetty pitämään rinteitä auki.

Silti keskisen ja eteläisen Suomen laskettelukeskukset pitävät mahdollisena, että moni hiihtolomailija on pelannut varman päälle ja suunnannut karavaaninsa jopa historiallisen runsaslumiseen Lappiin.

Sipoolaisen Talma Skin toimitusjohtaja Esa Pihlajaniemi myöntää, että koko talvi on ollut varsinainen epätalvi.

Hyviä ulkoilukelejä on ollut vähän ja lonkeronharmaa ja sateinen ilma ei ole houkutellut rinteisiin toivotulla tavalla.

Vielä kun edeltävä talvi oli Sipoossa erityisen hyvä, kontrasti on huima.

– Jos tämä talvi ei olisi taloudellisesti pettymys, niin saisi olla odotukset aika alhaalla.

Pihlajaniemi toteaa, ettei tulos tule olemaan talven osalta hyvä, mutta asian kanssa pystytään elämään. Laskettelubisnes on sään armoilla, ja etelässä on totuttu myös huonoihin talviin.

Kun vaihtoehtona on Lapin varmat lumet tai etelässä taivaalta tuleva rännän, loskan ja veden sekasikiö, moni valitsee pohjoisen.

– Varmasti moni on päättänyt suunnata pohjoiseen ja eihän se hyvä meille ole. Mutta näin se menee välillä.

Täydestä katastrofista Pihlajaniemi ei puhu, kiitos lokakuun lopun pakkasten.

Uskomatonta kyllä, Talma Skin laskettelusesonki on tähän mennessä ollut jopa aiempia vuosia pidempi.

– Nyt voi jo sanoa, että talven kovimmat pakkaset nähtiin lokakuun viimeisellä viikolla. Tavallisesti emme ole lumettaneet vielä niin aikaisin, mutta nyt teimme poikkeuksen. Silloin saimme pohjalumen hyväksi ja voi sanoa, että se pelasti tämän talven.

Laadukkaan pohjalumi turvasi sen, että myöhemmistä lämpöjaksoista huolimatta rinteet on pystytty pitämään pääasiassa avoinna.

Nyt kahdeksasta rinteestä auki on viisi.

– Sää on aiheuttanut sen, että olemme keskittyneet auki olevien rinteiden korjaustykityksiin, eikä uusia rinteitä ole voitu lumettaa.

Pihlajaniemen mukaan on onni, että pakkasia on nähty säännöllisesti pitkin talvea. Vaikka pakkasjaksot ovat olleet lyhyimmillään vain joitakin tunteja, ovat ne mahdollistaneet säävaurioiden korjaukset lumettamalla.

Toisaalta yhtään hetkeä ei ole voinut hukata.

Lopputalvelle Pihlajaniemi toivoo parempaa säätä.

– Ja toivottavasti ihmiset hyödyntävät vielä talven, etteivät lumet mene hukkaan.

Himoksen rinteissä on ollut viime talvea rauhallisempaa, mutta laskijoita on hyvän sään aikana riittänyt.

Himoksen laskettelurinteissä talvi on ollut myös huonojen säiden riivaama, mutta toimitusjohtaja Elsi Ojala on rauhallinen.

Auki on 17/26 rinnettä. Päiväkohtaiset laskettelijoiden määrät ovat vaihdelleet rajusti sään mukaan, mutta joinakin päivinä laskettelijoita on ollut lähes normaalitalven tapaan.

– Ehkä astetta rauhallisempaa on ollut, mutta ihan hyviäkin hetkiä on ollut. Joulusesonki oli hyvä ja rinteitä on voitu pitää auki. Sesonki saatiin myös avattua normaaliin tapaan itsenäisyyspäivänä.

Ojala kertoo niin ikään, että osa etelän hiihtolomalaisista on karannut Lappiin tai vaihtoehtoisesti etelän lomakohteiden helteisiin.

– Eihän meillä tilastoja ole, mutta tällainen tuntuma on.

Etelän hiihtolomakausi on Himokselle merkittävä taloudellisesti ja rauhallisuus näkyy tilissä. Lisäksi Ojala kertoo, että pakkasten katkonaisuus on vaikeuttanut lumettamista ja näkyy myös kasvaneina kustannuksina.

– Rinnebisneksessä emme kuitenkaan keskity yksittäisiin talviin vaan tarkastelemme viiden vuoden keskiarvoa.

Lisäksi Ojala korostaa, että sesonki on kesken. Himoksella on tyypillisesti lasketeltu vappuun asti, joten hyvät säät voivat vielä parantaa taloudellista tulosta.

Seuraavaksi onkin vuorossa vielä muiden alueiden hiihtolomaviikot ja sään on luvattu kääntyvän pakkasen puolelle.

– Toivotaan, että saadaan pidettyä rinteet vielä pitkään auki ja toivotaan, että laskettelijat löytävät yhtä hyvin jatkossakin meidän rinteisiin.