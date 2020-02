Kiinteistömaailma palkkaa peräti 200 välittäjää ja etsii uusia yrittäjiä – ”Meillä on suuri homma kouluttamisessa”

–Meidän tavoitteenamme on selkeä kasvu ja odotamme, että kasvu tosiaan jatkuu, Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä sanoo.

Palkkauksilla Kiinteistömaailma pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan. Jo ennestään se on Suomen suurin kiinteistönvälittäjäketju.

Kiinteistömaailma kertoo palkkaavansa 200 uutta työntekijää vuoden aikana. Rekrytoinneilla pyritään jatkaa viime vuoden voimakasta kasvua.

Lähes kaikki työntekijät tulevat entisten henkilöstön lisäksi ja alan normaalia vaihtelua paikataan palkkauksilla vain vähän.

Todellinen henkilöstönlisäys onkin 150–200 henkilön välillä.

Kiinteistönvälittäjäketju on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana voimakkaasti. Toimitusjohtaja Risto Kyhälän mukaan kasvuprosentit ovat olleet monina kuukausina kaksinumeroisia.

Muun muassa joulukuussa käytettyjen asuntojen kauppa kasvoi 21 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammikuussa kasvua oli kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Puolet uusista työntekijöistä palkataan pääkaupunkiseudulle ja sen kehyskuntiin, mutta rekrytointeja tehdään myös maakuntakaupunkeihin.

– Pääkaupunkiseudulla kasvu on muuta maata nopeampaa ja suuri osa meidän välittämistä asunnoista on pääkaupunkiseudulla. Emme kuitenkaan usko, että muuallakaan Suomessa tilanne olisi niin huono kuin mitä julkisuudessa on puhuttu.

Kyhälä viittaa uutisiin, joiden mukaan asuntojen arvo putoaa lähes kaikkialla Suomessa. Sen sijaan arvo nousisi vain muutamassa kasvukeskuksessa.

Kyhälä kertoo, että Kiinteistömaailma näkee potentiaalia muun muassa maakuntakeskuksissa ja monilla muillakin paikkakunnilla keskusta-alueiden tuntumassa.

Uusien työntekijöiden lisäksi yhtiö hakeekin yrittäjiä paikkakunnille, joissa Kiinteistömaailmalla ei ole vielä toimintaa.

Esimerkinomaisesti Kyhälä mainitsee Kuusamon.

– Meidän tavoitteenamme on selkeä kasvu ja odotamme, että kasvu tosiaan jatkuu.

Kaikkiaan uusia palkkauksia nähdään Kyhälän mukaan vähintään 20 paikkakunnalla.

Vähintään puolet rekrytoinneista pyritään saamaan maaliin vielä vuoden alkupuoliskon aikana.

Ammattitaitoisten kiinteistönvälittäjien löytäminen ei enää ole helppoa. Kyhälän mukaan uusilta kiinteistönvälittäjiltä ei vaadita välttämättä LKV-tutkintoa, vaan ymmärrys kiinteistönvälittämisestä ja myyntihenkisyys riittävät.

– Meillä tulee tietysti olemaan suuri homma palkattavien kouluttamisessa.

Osa uusista työntekijöistä tulee todennäköisesti alan sisältä, muun muassa siirtymällä muista yrityksistä Kiinteistömaailman alaisuuteen.

Kiinteistönvälittäjän palkka muodostuu pääsääntöisesti peruspalkasta ja välityspalkkiosta.

Onko siis mahdollista, että kiinteistönvälittäjien palkkataso putoaa alalle tulevien uusien työntekijöiden myötä, kun välityspalkkiot jakautuvat useammalle ottajalle.

Kyhälä ei tähän usko, vaan hän uskoo asuntokaupan vilkastuvan palkkausten myötä.

– Suomessa on 60 000 asuntoa kaupan ja keskimääräinen välitysaika on 50–90 vuorokautta. Tarjonta ei kaikin osin tyydytä kysyntää tällä hetkellä.