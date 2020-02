Cargotecin esimiesten epäillään huijanneen yhtiöltä 14 miljoonaa – KRP tutkii tapausta törkeänä petoksena

Keskusrikospoliisi tiedotti tänään tiistaina, että poikkeuksellisen suuren petosepäilyn esitutkinta valmistunut.

Neljän esimiesasemassa toimineen henkilön epäillään erehdyttäneen Cargotecia maksamaan tekaistujen laskujen perusteella noin 14 miljoonaa euroa vuosien 2002–2017 aikana.

Laskut ovat liittyneet eri projekteihin, jotka ovat poliisin mukaan olleet todellisuudessa tekaistuja. Rahat ovat päätyneet ulkomaisten yhtiöiden pankkitileille.

– Tekaistuja laskuja on tehty ulkomaisten yhtiöiden nimissä, ja tätä kautta sitä on sitten syytä epäillä, että rahavaroja on saatu siellä ulkomailla omaan haltuun, keskusrikospoliisin rikostarkastaja Janne Järvinen sanoo Taloussanomille.

Järvisen mukaan rahoja on siirretty ulkomaille useampaan kuin yhteen maahan. Poliisi on myös pyrkinyt jäljittämään ulkomaille siirrettyä ja mahdollisesti kätkettyä omaisuutta.

Järvinen ei kommentoi suoraan, onko rahoja onnistuttu jäljittämään.

– Me olemme tehneet tällaisia turvaamistoimia, on saatu esimerkiksi vakuustakavarikko ja haettu päätöksiä käräjäoikeudesta, joita sitten ulosotto on toimeenpannut Suomessa. Näiden lisäksi me olemme yhdessä syyttäjän kanssa tehty oikeusapumenettelyä ulkomaille ja muun muassa tällaista jäädytyspyyntömenettelyä.

– Kaikki on tehty, mikä on mahdollista. Tietysti, kun epäillyn rikoksen tekoaika on 15 vuotta, näin pitkä aika ei aina helpota sitä rikoshyödyn takaisinsaantia.

Keskusrikospoliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena. Järvisen mukaan rikoksen motiivi on mitä ilmeisimmin ollut rahallinen hyöty.

– Kyllä sitä on syytä epäillä, että raha on ollut siellä taustalla, Järvinen sanoo.

Cargotec valmistaa lastin- ja kuormankäsittelylaitteita. Sen liikevaihto oli viime vuonna noin 3,3 miljardia euroa. Yhtiö työllistää noin 12 000 ihmistä.

Yhtiö huomasi epäselvyydet sisäisessä tarkastuksessaan ja teki tutkintapyynnön poliisille. Esitutkinta alkoi vuoden 2018 lopulla.

Tapaus siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan. Mahdollinen oikeudenkäynti järjestetään aikanaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Cargotec tiedotti viime kesäkuussa, että rikosepäily koskee sen MacGregor-liiketoiminta-aluetta. Tuolloin Cargotec korosti, että sillä on nollatoleranssi väärinkäytöksiin.