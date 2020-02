Koronavirus alkaa näkyä suomalaisyrityksissä – ”Kun pintaa raaputtaa, löytyy kiinalaisia osia, materiaaleja ja komponentteja”

Koronavirus vaikuttaa kielteisesti osaan suomalaisista yrityksistä ainakin lyhyellä aikavälillä.

Koronavirusepidemian vaikutukset ovat alkaneet näkyä suomalaisyrityksien toiminnassa, sillä yhtiöt kärsivät suurten kansainvälisten kilpailijoiden tapaan kiinalaisten alihankintaverkostojen ongelmista, valtion vienninedistämisorganisaatio ja innovaatiokeskus Business Finland kertoo.

Järjestön viime viikolla tekemän kyselyn mukaan 39 prosenttia vastaajayrityksistä arvioi viruksen vaikuttavan yhtiön liikevaihtoon kielteisesti tai hyvin kielteisesti lyhyellä aikavälillä. Vastaajista 48 prosenttia ei odota epidemian vaikuttavan yhtiön myyntiin puolen vuoden aikajänteellä.

Yli kuuden kuukauden aikavälillä kielteisiä vaikutuksia odottaa enää noin viidesosa vastaajista, mutta vastauksiin liittyy enemmän epävarmuutta, eikä noin kolmasosa osaa arvioida vielä vaikutuksia.

Vaikutusta lyhyen aikavälin vientiin yhtiöt arvioivat samalla tavalla, ja noin puolet vastaajista odottaa niiden olevan vain hyvin pieniä.

Johtaja Kalle Kivekäs Business Finlandista arvioi, että koronavirusepidemian todelliset kokonaisvaikutukset maailmantalouteen ovat nähtävissä aikaisintaan vasta kuukausien kuluttua.

– Jos nopeasti katsotaan, mikä on Suomen tuotantoteollisuuden riippuvuus Kiinasta puhtaasti tavaravientitilastojen perusteella, me saamme yhden aika pienen luvun, mutta jos otetaan huomioon, kuinka suuri osa viennistä on välituotevientiä, tilanne on toinen, Kivekäs sanoo.

– Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vuoden 2016 laskelmien mukaan 76 prosenttia viennistämme oli välituotteita. Nämä tuotteet kootaan lopputuotteeksi toisessa maassa, josta ne viedään maihin, joihin arvonlisä lopulta päätyy. Tällä kaavalla Kiina on Suomen tärkein vientimaa.

Tuolloin Etla laski, että runsaat 10 prosenttia Suomen arvonlisäpohjaisesti mitatusta viennistä päätyy lopulta Kiinaan.

Tehtaat käynnistymässä vasta tällä viikolla tammikuun lomien jälkeen

Kiinan viranomaiset kehottivat tammikuussa yrityksiä jatkamaan toimintaansa aikaisintaan helmikuun toisella viikolla neljässätoista maan provinssissa.

Provinssit vastasivat arviolta lähes 70 prosenttia valtion viime vuoden bruttokansantuotteesta ja pitävät sisällään merkittäviä raaka-ainetuottajia sekä teknologiatehtaita.

Vaikutukset keskittyvät erityisesti Hubein maakunnan tuotantolaitoksiin, jonka hallinnollisesta keskuksesta Wuhanista virusepidemia on lähtöisin.

– Tästä viikosta alkaen niillä alueilla, jotka eivät ole vahvasti eristettyjä, aletaan käynnistelemään tuotantoa tehtaissa. Kuitenkin se, miten tehtaiden varastot riittävät, kuinka nopeasti niitä saadaan täydennetyksi, miten logistiikka toimii Kiinan sisällä ja Kiinasta ulos sekä mikä on riippuvuus edelleen vahvasti eristettyihin alueisiin ovat yhä kysymysmerkkejä, Kivekäs sanoo.

Business Finlandin kyselyn tulosten perusteella Suomessa yhtiöt ovat kuitenkin vielä suhteellisen rauhallisia odotuksissaan.

Suurin osa kyselyn vastaajista ei usko viruksen aiheuttavan suuria henkilöstövaikutuksia, ja 80 prosenttia yhtiöistä arvioi, ettei epidemia vaikuta merkittävästi niiden tarjoamien työpaikkojen määrään.

Koronavirus ei ole myöskään ainakaan vielä johtanut laaja-alaisiin puutteisiin materiaaleissa. Vastaajista 68 prosenttia oli eri mieltä väitteen kanssa, että viruksen leviäminen olisi aiheuttanut pulaa raaka-aineista tai komponenteista.

Kuitenkin 22 prosenttia yhtiöistä piti virusta syynä puutteisiin toimituksissa.

Osuus saattaa kuitenkin lähteä nousemaan, kun Kiinan tuotantovaikeudet alkavat kulkeutumaan pitkin toimitusketjuja.

– Monelle yritykselle näyttää, että alihankintaverkosto on suomalainen tai siellä on muutamia eurooppalaisia tekijöitä, mutta kun pintaa ruvetaan raaputtamaan syvemmälle, niin sieltä löytyy loppujen lopuksi kiinalaisia osia, materiaaleja ja komponentteja alihankintaverkostojen ostamissa tuotannontekijöissä, Kivekäs sanoo.

– Yritykset ovat parhaillaan ruvenneet ottamaan selvää, kuinka paljon niillä on itseasiassa alihankintaverkostojen ja tuotantoketjujen kautta riippuvuutta kiinalaista alkuperää olevista materiaaleista ja komponenteista.

Kivekäs vertaa tilannetta Fukushiman ydinonnettomuuteen, jonka jälkeen tehtiin vielä kuukausien päästä havaintoja yllättävistä puuttuvista kemianteollisuuden perusraaka-ainevirroista, jotka aiheuttivat heijastevaikutuksia lukuisten jalosteketjujen halki.

Hän kuitenkin huomauttaa, että Japanin tapauksessa tilanne oli huomattavasti paikallisempi ja koski pienempää osaa teollisuuden aloista kuin koronavirusepidemia.

Ongelmia logistiikkaan tai uusiin ulkomaankaupan rajoituksiin liittyen oli kohdannut noin neljäsosa vastaajista.

Osa suomalaisyhtiöistä on kuitenkin jo ryhtynyt toimiin vaikutuksien rajoittamiseksi, ja noin neljännes yhtiöistä on tehnyt tai tekemässä muutoksia alihankintaverkostoonsa. Lisäksi 10 prosenttia on sulkenut tai sulkemassa Aasian toimipisteitään.

Rahtikapasiteetti putoaa

Viruksen leviämisen hillitsemiseksi asetetut matkustusrajoitukset ympäri maailmaa ovat myös näkyneet toimitusketjuissa. Kun Manner-Kiinan reittilentoja on peruttu, myös rahtiliikenne on häiriintynyt.

– Tänä päivänä erittäin globaali ja verkottunut tuotantoympäristö on nojannut lentorahtiin nopeana ja kustannustehokkaana tapana liikuttaa materiaalivirtoja. Normaaliolosuhteissa on totuttu siihen, että kaikkea pystytään täydentämään muutamien päivien, viikkojen vasteajalla, Kivekäs sanoo.

– Nyt ilmassa oleva rahtikapasiteetti on kuitenkin merkittävästi pienempi kuin normaalitilanteessa, koska matkustajaliikenne kuljettaa paljon rahtia. Se on pääsääntöisesti poissa pelistä Kiinan ja muun maailman väliltä.

Business Finlandin kyselyyn vastasi 299 suomalaisen yhtiön yritys- ja tutkimusjohtajaa.