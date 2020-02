Koronavirus iskee rajusti: Kiinan talouskasvu jäämässä pienimmäksi 30 vuoteen

Koronavirus näyttää jarruttavan Kiinan talouskasvua ensin arvioitua enemmän.

Uutistoimisto Bloombergin koosteessa ekonomistit arvioivat, että Kiinan bruttokansantuote kasvaisi tammi–maaliskuussa neljä prosenttia eli hitaimmin 30 vuoteen.

Bloomberg on kerännyt tiedot helmikuussa. Koosteeseen osallistui 18 ekonomistia ja neljä prosenttia on arvioiden mediaani eli keskimmäinen luku.

Edellisessä, tammikuun 22. päivänä julkaistussa ennusteessa vastaajat arvioivat, että Kiinan bkt kasvaisi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5,9 prosenttia. He odottivat tuolloin, että sama tahti jatkuisi koko vuoden.

Uudessa kyselyssä ekonomistit ennakoivat, että koko vuoden talouskasvu jäisi 5,5 prosenttiin.

Vuoden 1990 jälkeen Kiinan bkt on kasvanut koko ajan yli neljän prosentin tahtia. Handelsbankenin pääekonomisti Timo Hirvonen kertoi perjantaina, että nyt pohditaan, voiko Kiinan bkt laskea ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuotta aiemmasta. Hän huomautti, että vuosineljänneksen bruttokansantuotteen lasku olisi hyvin poikkeuksellista.

– Tilastojen mukaan 1990-luvun alun jälkeen Kiinan bkt ei ole kertaakaan ollut miinusmerkkinen, Hirvonen sanoi uutistoimisto Startelille.

Kiinassa koronavirus on sairastuttanut yli 70 000 kansalaista ja kuolleita on liki 1 800. On hyvin mahdollista, että koronaan sairastuneita on virallisten lukujen kertomaa enemmän.