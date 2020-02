”En muista tällaista talvea nähneeni” – Taloyhtiöt voivat säästää jopa tuhansia euroja kuukaudessa leudon sään takia

Etelän taloyhtiöt säästävät tänä talvena jopa kymmeniä prosentteja lämmityskuluissa. Hoitovastikkeita on voitu joissain taloyhtiöissä laskea, mutta monet käyttävät säästöt huolto- ja peruskorjauksiin.

Kuluva talvi on ollut taloyhtiöille ja omakotitaloasukkaille poikkeuksellinen – osin eri tavoin etelässä kuin pohjoisemmassa.

Lapissa ja Koillismaalla lumikuorma on poikkeuksellisen suuri. Etelässä pelataan golfia läpi sydäntalven ja lumettoman maan sisältä tunkee kevätversoja esiin. Joet tulvivat alavimmilla mailla länsirannikolla, Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla.

Isot lämpötilan heilahtelut näkyvät maan keskiosissa ja pohjoisessa.

– Hiekoitusmursketta menee aivan järkyttäviä määriä. Pihat ovat ihan luistinratoina välillä. Hiekan kulutus on tuplaantunut normitalveen verrattuna, isännöintipalvelu OP Koti Kainuun toimitusjohtaja Olli-Pekka Hyyryläinen kertoo.

Hyyryläinen kuvaa talvea poikkeukselliseksi. Ensin saattaa olla 20 astetta pakkasta, sitten yllättävän leutoja päiviä useampia, ja lumi sulaa vauhdilla. Sitten pakastaa taas.

– Lämpötiloiltaan kaikkiaan talvi on ollut lauha. Lämmityskustannuksissa on selvästi säästöä. Mutta lunta on pitänyt viedä jo joulukuussa pois, mikä vie osan säästöistä. Jos kerrostalon lämmitys on vaikka 60 000 euroa, tällaisena lauhana talvena summa voi olla vaikka 45 000 euroa.

Kajaanilaisen Jari Tervosen kotipihalta on kolattu melkoinen lumivuori tänä talvena.

– Minun kokemukseni on, että joka vuosi on lämmityskulut laskeneet vähän edellisestä. On se sitten ilmaston lämpenemisestä vai mistä johtuvaa, Kajaanissa asuva kiinteistöalan yrittäjä Jari Tervonen kertoo.

Hiekoitustyötä riittää Tervosenkin mukaan tänä talvena, joissakin taloyhtiöissä kaksin- tai jopa kolminkertaisesti. Hiekka itsessään ei maksa paljon, mutta hiekan siivoaminen maksaa.

Joissakin taloyhtiöissä hoitovastikkeita on Tervosen mukaan pystytty jopa laskemaan, pääosin on kuitenkin käytetty säästöjä huolto- ja peruskorjauksiin.

– Meidän leveysasteilla, Oulun alapuolella, jossa hinnat ja palkat ovat huolto- ja korjauspuolella maltillisia, lämmin talvi tuo kokonaisuudessaan säästöä taloyhtiöille, koska lämmityksen osa taloyhtiön hoitovastikkeista on niin suuri, noin 60 prosenttia.

Kun mennään Kajaanista ylöspäin, lumi ei ole sulanut.

Lumi- ja hiekoitustöitä vuoron perään, kuvaa kajaanilainen Jari Tervonen talvea.

Tammikuu oli hyvin sateinen, mikä on tuonut Lappiin poikkeuksellisen paljon lunta. Tällä hetkellä lumikuorma on paikoin poikkeuksellisen suuri, yli 200 kiloa neliömetriä kohden ja kasvaa yhä. Se alkaa koetella Lapissa jo hallirakennusten kattojen kantokykyä.

– Meiltä sata kilometriä pohjoiseen, Suomussalmelle ja Kuusamoon ja Rukalle, lunta on ihan järkyttävä määrä, Hyyryläinen kertoo.

Kymmenien prosenttien lämmityssäästö

Pääkaupunkiseudulla noin 250 taloyhtiötä isännöivässä Astalassa nähdään selvästi leudon talven vaikutukset.

– Ainutlaatuinen talvi 32 vuoden urallani. En muista tällaista talvea nähneeni, Mikko Astala, isännöitsijäyrittäjä kertoo.

– Kymmeniä prosentteja vähemmän on lämmitykseen kulunut rahaa marras–tammikuussa.

Isohkossa yhtiössä taloyhtiön pankkitilille voi muodostua hoitoylijäämää useampi tuhat euroa kuukaudelta. Sen voi käyttää vaikka kunnossapitoon tai tuleviin hankkeisiin, Astala sanoo.

Isännöitsijä Mikko Astala Helsingin Mechelinkadulla, jossa talvesta ei ole tietoakaan.

Päälle tulevat säästöt lumitöiden poisjäännistä. Hyvin lumisena talvena auraus, hiekoitus ja kattolumityöt lumen kuljetuksineen voivat maksaa kerrostalossa jopa 50 000 euroa, jolloin lumenkuljetuskuluihin voidaan joutua keräämään jo ylimääräistä vastikerahaa.

Tavanomaisenakin talvena lumitöiden hintalappu voi olla 15 000–20 000 euroa. Suurimman säästön peruslumitöiden osalta kerää huoltoyhtiö, jonka kiinteistönhuoltosopimukseen lumityöt kuuluvat.

Alla kulutustietoja parista Astalan isännöimästä Helsingin keskustan kiinteistöstä. Trendinä on Astalankin mukaan tultu lämmityskuluissa vuosittain alas.

Viime jouluna ja tammikuuna lämmitysenergian kulutus on edelliskuukausiin verrattuna noin 25–30 prosenttia pienempi. Vuodet yleensä tasaantuvat pidemmällä aikavälillä.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Lämpötilaennätyksiä

Energiateollisuuden luvuista ilmenee, että joulu–tammikuussa säästöä kertyi esimerkiksi kaukolämmöstä pelkästään reilut 50 euroa kerrostaloasuntoa ja sata euroa omakotitaloa kohden.

Asiasta kertoi Uutissuomalainen. Se laski, että yhteissäästö nousee lähes 80 miljoonaan euroon.

– Ainakaan minä en muista vastaavaa. Tämän täytyy olla kaikkien aikojen suurin pudotus, Energiateollisuuden johtaja Jari Kostama sanoi Uutissuomalaiselle.

Lämpötiloissa on vuotuisia piikkejä, mutta odotuksissa on, että leudot ja vähälumiset talvet yleistyvät etenkin eteläisessä Suomessa. Lämpenemisen aiheuttamien säästöjen taustalla on kuitenkin ilmastonmuutos, jolla on monia arvaamattomia vaikutuksia.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan tammikuu oli ennätyksellisen leuto aina Oulun korkeudelle saakka. Ennätyksellisillä alueilla asteet olivat yleisesti 7‒8 tavanomaista matalampia.