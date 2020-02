Main ContentPlaceholder

Tyhjän vihtiläistalon sähkölasku on 250 e/kk – professori siirtohinnoista: ”Ei asetu suomalaiseen oikeustajuun”

Vihtiläisen 124 nelilön talon sähköstä pitää maksaa kuukaudessa noin 250 euroa, vaikka talvi on ollut lauha, Aulikki Raita kertoo.

Aulikki Raita käy lämmittämässä tyhjän sähkölämmitteisen omakotitalon takkaa joka toinen päivä. Vaikka talossa on nyt vain 17-asteista, sähkölasku on 250 euroa kuukaudessa. Yli puolet laskusta on siirtohintaa ja perusmaksua. Professori Mikael Collanin mukaan sähkön siirtoyhtiöt saavat lisätuottoa käytännössä tyhjästä.