Suomen ensimmäisen pilvenpiirtäjän kattohuoneistot ovat myymättä – tällainen on 1,9 miljoonan euron luksuskoti 130 metrin korkeudessa

Suomen korkeimman asuinrakennuksen ylimmän kerroksen huoneistot odottavat vielä ostajia. Miljoona-asuntoja saisi halutessaan jopa yhdistää.

Helsingin Kalasatamassa sijaitseva Majakka-tornitalo on Suomen korkein asuinrakennus. SRV:n rakennuttamassa ja Redin kauppakeskuksen päällä kohoavassa tornissa ovat vapaina ainoastaan neljä asuntoa 34. kerroksessa ja kolme asuntoa ylimmässä 35. kerroksessa.

Kyseessä ovat Suomen korkeimmalla sijaitsevat kattohuoneistot. Sekä näköalat että hinnat ovat sijainnin mukaisia.

Yllä olevalla videolla näet, miltä Suomen korkeimmalla sijaitseva 130 neliön kattohuoneisto näyttää. Kuulet myös, miksi asuntoja on nyt mahdollista yhdistää.

Kerroksiin 34 ja 35 kuljetaan kahdella hissillä. Ensimmäinen vie 33. kerrokseen, jossa sijaitsevat muun muassa taloyhtiön kaksi edustussaunaa, klubitilat ja terassi sekä palju. Toinen hissi on kahden ylimmän kerroksen asukkaiden käytössä.

Aloitamme kierroksen ylimmän kerroksen suurimmasta asunnosta 284. Asunto on 130-neliöinen, ja huoneista aukeaa näkymä länteen kaupunkimaisemiin. Autot vilistävät pieninä pitkin Junatietä Teollisuuskadulle. Viherhuoneesta voi puolestaan katsella etelään päin, Sompasaaren yli merelle.

Ikkunat lähtevät lattiatasosta. Kuva on 35. kerroksen suurimmasta asunnosta.

Näkymä 35. kerroksesta kaupungin suuntaan.

Majakan korkeus on 134 metriä, ja kattohuoneistot sijaitsevat noin 130 metrissä. Huonekorkeus on ylimmissä kerroksissa 3,5–4,5 metriä.

– Se mikä erottaa nämä muista asunnoista on tietysti se, että nämä ovat aivan uniikkeja. Tämän korkeammalle et Suomessa pääse asumaan. Täällä 35. kerroksessa asunnot ovat myös jo valmiiksi suuria, kertoo SRV:n myyntipäällikkö Merja Rainio.

Asunto 284 ei ole kuitenkaan koko Majakan suurin asunto, sillä kolmessa kerroksessa on jo ennakkomarkkinoinnin aikana kolmesta asunnosta yhdistettyjä huoneistoja. Näkymät ovat näissä yhdistelmähuoneistoissa kolmeen ilmansuuntaan.

– Ne on tehty niin, että asunnossa on koko eteläinen julkisivu ja osa itää sekä länttä. Näissä asunnoissa pinta-ala on 195–196 neliötä. Ne sijaitsevat 25., 31. ja 32. kerroksessa. Niistä on hienot näkymät.

Kattohuoneistoissa on paljon ikkunapinta-alaa.

Ylimmän kerroksen 130-neliöisen asunnon keittiöstä näkyy viherhuoneeseen.

Majakan asunnoissa on parvekkeen sijaan viherhuone. Pienissä asunnoissa viherhuone on hyvin kompakti, mutta ylimmän kerroksen suurimman asunnon laseilla rajattu viherhuone on jo kokonaisen huoneen kokoinen 9,5 neliötä.

Toisesta 35. kerroksen suuresta asunnosta on mahdollista katsella suoraan 14,5 neliön viherhuoneesta Suvilahden festarilavoille. Kyseinen asunto on lähes suurimman kokoinen, yhteensä 129,5 neliötä.

Monelle 130 neliön kaupunkiasunto on varmasti riittävä, mutta eräs toiseksi korkeimman kerroksen asuntojen hankkimista harkinnut asiakas tiedusteli mahdollisuutta yhdistää asuntoja.

Yhtiöjärjestystä on nyt muutettu siten, että asuntoja voi halutessaan yhdistää.

Muutos sääntöihin mahdollistaa sen, että asuntoja voi yhdistää myös ylimmässä 35. kerroksessa. Kaupat 34. kerroksen asunnoista jäivät kuitenkin vielä tekemättä.

– Lähdimme liikkeelle asiakkaan toiveesta. Vaikka se ei sitten edennyt, niin näimme, että tässä on jatkamisen paikka. Teimme suunnittelun loppuun. Nyt meillä on vaihtoehto. Jos haluaa suuren asunnon korkealta, niin se pystytään toteuttamaan, myyntipäällikkö Merja Rainio kertoo.

Kerroksen 34 asuntojen yhdistämisestä on tehty jo suunnitelmat kolmen asunnon osalta. Aukot tulisivat kuvassa kokonaan punaisiksi värjättyihin seiniin. Tarkkoja yksityiskohtia ei ole julkistettu.

Rainion mukaan 34. kerroksessa suunnitelmat ovat edenneet jo pitkälle. Käytännössä asunnot on mahdollista yhdistää kaksi metriä leveiden aukkojen avulla niin, että asuntojen välillä säilyisi näköyhteys.

– Suunnitelmien mukaan siellä liikutaan sellaisessa 250 neliössä. Yhdistetyissä asunnoissa näkymä olisi kolmeen ilmansuuntaan: pohjoiseen, länteen ja etelään.

Alla olevaan taulukkoon on koottu uusien tai rakenteilla olevien kerrostalojen ylimpien kerrosten asuntojen hintoja Helsingissä ja Espoossa.

Kattohuoneistoissa suurin osa ikkunoista lähtee lattianrajasta ja nousee pään yläpuolelle. Näköalaa on selvästi hyödynnetty laajalla ikkunapinta-alalla. Oleskelutiloista on esteetön ja laaja näkymä.

Suurimman kattohuoneiston saunaosasto kiinnittää väistämättä huomion, sillä läheskään kaikissa Majakan asunnoissa ei ole saunaa. Pari kerrosta alempana ovat puolestaan Majakan kaksi edustussaunaa. Viidennessä kerroksessa on lisäksi kolme talosaunaa.

Majakan 35. kerroksen suurimmassa asunnossa on suuret sauna- ja suihkutilat.

Ylimmän kerroksen suurin asunto maksaa reilut 1,9 miljoonaa euroa, ja neliöhinnaksi muodostuu näin ollen noin 14 700 euroa. 129,5-neliöisen asunnon hintalappu on samalla tasolla, vähän alle 1,9 miljoonaa euroa. Ylimmän kerroksen 61 neliön kaksion velaton myyntihinta on vajaat 940 000 euroa.

Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihintoihin verrattuna uuden tornitalon kattohuoneistojen neliöhinnat ovat luonnollisesti korkeat. Vuonna 2018 vanhan keskihintaisen kerrostaloasunnon keskihinta oli Helsingissä 4 205 euroa. Toisaalta Helsingissä on ollut myynnissä pikkuasuntoja jopa suolaisella 16 000 euron neliöhinnalla.

Vertailuksi Pasilan Triplan Böölessä ylimmän 12. kerroksen 50 neliön asunnon velaton myyntihinta on vähän alle 450 000 euroa. Böölessä on tarjolla 29,5–67,5-neliöisiä asuntoja, joista kalleimmat ovat karvan verran alle 600 000 euroa.

Alla olevasta videosta näet kaikki Majakan ylimmän kerroksen asunnot.