Handelsblatt: Kone pääsi jatkoon Thyssenkruppin tarjouskisassa – Schindler uhkaa oikeustoimilla, jos Kone saa hissit

Thyssenkrupp antaa ostajaehdokkaiden vielä korottaa tarjouksiaan lähiviikkojen aikana.

Tarjouskierros saksalaisen Thyssenkruppin hissiliiketoiminnasta on loppusuoralla, kertoo talouslehti Handelsblatt. Lehden mukaan jatkoon on edennyt Kone, jonka tarjous on noin 17 miljardia euroa. Lisäksi liikkeellä on parikin sijoittajaryhmää, joiden tarjoukset jäävät kuitenkin alhaisemmiksi.

Thyssenkrupp antaa ostajaehdokkaiden vielä korottaa tarjouksiaan lähiviikkojen aikana.

Sen paremmin Thyssenkrupp kuin Kone eivät ole kommentoineet tarjouskilpailua, mutta Kone on vahvistanut tehneensä ei-sitovan tarjouksen hissiliiketoiminnoista. Hissiyhtiö Schindler on uutistoimisto Reutersin mukaan uhannut oikeustoimilla monissa maissa, koska katsoo kilpailun vääristyvän, jos Kone saa ostaa saksalaisyhtiön hissit.

Hissiliiketoiminnan päätyminen Koneelle olisi kilpailuvalvonnan kannalta mutkikas tapaus, joten Thyssenkrupp haluaa varmistaa, ettei kauppa kaadu viranomaisten vastustukseen. Thyssenkrupp oli viime vuonna valmistelemassa fuusiota teräsyhtiö Tata Steelin kanssa, mutta hanke kariutui EU:n kilpailuviranomaisten vastustukseen. Saksalaisyhtiö ei halua joutua uudelleen samaan tilanteeseen.

Kone on lehden mukaan luvannut siirtää välittömästi hissiliiketoiminnan eurooppalaiset osat sijoitusyhtiö CVC Partnersille, jotta kauppa ei päätyisi EU:n hampaisiin.