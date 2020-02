Potkurivika pakottaa Viking Linen perumaan tuhansien Tallinnan-matkoja – ”Ajankohta on todella huono”

Viking Line joutuu perumaan tuhansien matkoja Tallinnaan hiihtoloman alkaessa.

Varustamoyhtiö Viking Line peruu Tallinnan-vuoroja teknisen vian takia hiihtoloman alkaessa. Varustamo tiedotti asiakkailleen matkan peruuntumisesta keskiviikkona. Vuoroja perutaan torstain ja sunnuntain välillä Viking XPRS:n reiteillä Helsingin ja Tallinnan välillä.

– Vika on potkuriakselissa. Se ei ole vaarallinen, eikä aiheuta minkäänlaista turvallisuusriskiä, mutta pitää kuitenkin korjata mahdollisimman pian, Kaj Takolander, markkinointijohtaja Viking Linelta sanoo.

Alus kuljetetaan omin voimin Turun korjaustelakalle Naantaliin korjattavaksi torstai-iltana, kun se on palannut Helsinkiin. Liikenteeseen se palaa taas sunnuntai-iltana. Vuoroja jää pois 2,5 vuorokaudelta kaikkiaan 11.

Laiva jää pois liikenteestä torstai-iltana Helsingissä kello 19.30 ja palaa liikenteeseen sunnuntaina klo 17.00 Tallinnassa.

Varustamo ei voi siirtää matkoja vaan ne on peruttu. Uuden matkan voi varata uudella päivällä varaustunnuksella, joka on voimassa 18. helmikuuta asti. Matkustusaikaa on 5. huhtikuuta asti.

Jos ei halua varata uutta matkaa, maksun voi jättää Viking Linelle odottamaan seuraavaa matkaa kuuden kuukauden kuluessa. Vaihtoehtoisesti rahat voi hakea takaisin seitsemän päivän kuluessa perutusta matkasta.

Peruutukset sotkevat usean tuhannen matkustajan matkasuunnitelmia. Tarkkaa lukua ei vielä tiedetty.

Alukselle mahtuu enimmillään 2 400 matkustajaa, mutta koska matkavarauksia tehdään tyypillisesti melko myöhään, alus ei ollut vielä täyttynyt peruutettujen vuorojen osaltakaan.

Vika on varustamolle erityisen harmillinen, sillä Viking XPRS oli poissa liikennöinnistä myös tammikuussa huoltotauon takia ja ehtii olla vesillä vain kolmisen viikkoa ennen tulevaa kuivatelakointia.

– Asiakkaiden onneksi tässä liikennöi monta kilpailijan laivaa, eli tilanne ei kaada reitin osalta matkustajien tilannetta kokonaan. Kilpailijat ajavat arviolta nelisenkymmentä vuoroa yhteensä samaan aikaan, Takolander sanoo.

– Mutta totta kai tilanne on ikävä, kun matkoja joutuu perumaan ja tilanne tulee yllättäen. Todella harmillista vielä, että tämä sattui juuri kun hiihtoloma alkaa. Myös abeja on liikenteessä hiihtolomalla, ja osa juhlii Tallinnassa. Ajankohta on todella huono, mutta valitettavasti tällaisetkin tilanteet kuuluvat alan luonteeseen.

Korjaus juttuun kello 12.35, vuoroja perutaan tämän viikon torstain ja sunnuntain välillä, ei sunnuntaista alkaen.