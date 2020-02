Supercellin Paananen: Suomessa arkinen näky ällistytti yhdysvaltalaiset huippuosaajat – ”He eivät voi uskoa, että se on totta”

Supercellin toimitusjohtajan Ilkka Paanasen mukaan Suomella on paljon huippuosaajia houkuttelevia valtteja. Seuraava Google voi tulla Suomesta, mutta parannettavaakin vielä riittää.

Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtajan Ilkka Paanasen mukaan ulkomaisten huippuosaajien houkuttelu Suomeen on ollut yhtiölle elintärkeää. Peliyhtiössä on noin 300 työntekijää yli 30 maasta.

Kansainvälisistä huippuosaajista käydään kuitenkin kovaa kansainvälistä kilpailua, sillä alan parhaimmisto voi valita, missä he haluavat työskennellä.

Taitavimmat ja kokeneimmat työntekijät eivät tule suoraan koulun penkiltä, ja usein heillä on jo perhe. Paanasen mukaan suomalainen peruskoulun maineesta on ollut paljon apua uusien työntekijöiden houkuttelussa.

– Suomella on ihan mielettömiä vetovoimatekijöitä. Meidän ykkösmyyntivalttimme on aivan ehdottomasti maailman paras peruskoulu. Se on käsittämätön brändi maailmalla, Paananen sanoo.

– Se tunnetaan Yhdysvaltojen länsirannikollakin, he kyllä tietävät missä on maailman paras koulu. Yksi heistä sanoi, että jos haluat perheellesi ja lapsillesi maailman parhaan peruskoulutuksen ja parhaan ja turvallisimman paikan kasvaa, niin tämä on aivan ylivoimainen vaihtoehto, mikä on siis totta.

Paanasen mukaan yhdysvaltalaisten on joskus vaikeaa uskoa Suomen yleistä turvallisuutta, joten suomalaisille eräs täysin arkipäiväinen näky herättää heissä usein hämmästystä.

– He ovat aivan ällistyneitä nähdessään pikkulapsia odottamassa ratikkaa ja menossa kouluun. He eivät voi uskoa, että se on totta, Paananen sanoo.

Hän muistuttaa, että Yhdysvalloissa esimerkiksi Piilaaksossa suuri osa vanhempien ajasta kuluu autossa kuljettaessa lapsia kouluihin ja harrastuksiin.

– Täällä hyvin varhaisella iällä lapset voi tehdä kaiken itse, ja silloin jää enemmän aikaa muuhun elämään, Paananen sanoo.

Suomen valtteina ovat myös keskimäärin lyhyet työpäivät sekä yleinen hyvä työkulttuuri.

– Hommat tehdään hyvin ja tehokkaasti, eikä ole sellaista turhaa istumista ja pönöttämistä, mikä usein liittyy moneen muuhun maahan, hän toteaa.

Paanasen mukaan Suomessa on kuitenkin vielä parannettavaa kansainvälisten osaajien houkuttelussa. Viime syksynä Paananen moitti Maahanmuuttovirastoa ja erityisasiantuntijoiden oleskelulupien pitkiä käsittelyaikoja.

– Tämä on katastrofi ja näkyy esimerkiksi Supercellin arjessa joka päivä. Suomeen olisi tulossa maailmanluokan osaajia ja erittäin hyviä veronmaksajia, mutta meidän byrokratiamme estää heidän saamisen tänne. Maailmanluokan tekijä ei odota 3–4 kuukautta lupaa, Paananen kirjoitti Twitterissä.

Paanasen mukaan lupien käsittely on nyt nopeampaa, mutta:

– Näissä asioissa ihan hyvä ei riitä. Kilpailu näistä osaajista on täysin globaalia, Paananen selittää.

– Tässä täytyy olla maailman paras, ja siihen on vielä tekemistä. Seuraava Google voi ihan hyvin tulla Suomesta, mutta meidän pitää saada palikat kasaan.

Oleskelulupien pitkät käsittelyajat ovat kuitenkin vain yksi osa ongelmaa. Paanasen mukaan myös englanninkielisiä koulu- ja päiväkotipaikkoja tarvittaisiin enemmän.

– Ei voi olla vain sattuman varassa, saako sellaisen vai ei, jos saapuu kesken lukukauden. On älytöntä, että kun Suomi tunnetaan juuri maailman parhaasta peruskoulusta, niin sitten meillä ei ole antaa paikkoja haluaville, Paananen sanoo.

Supercell pyrkii kuitenkin parantamaan kilpailuasetelmiaan. Yhtiö muuttaa joulukuussa Helsingin Jätkäsaareen uuteen rakennukseen, johon tulee myös yksityinen englanninkielinen päiväkoti.

Paananen toivoisi myös useampia palveluja englanniksi. Suomalaisille tutut yhteiskunnan palvelut ovat käännyttäneet jopa mataliin veroihin tottuneita yhdysvaltalaisia pitämään veron maksua tärkeänä.

– Suomen hyviä puolia on ihmisten hyvä kielitaito, täällä tulee toimeen englanninkielellä, Paananen sanoo.

– On kumma, että palveluja ei sitten saa englanninkielellä.