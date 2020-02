Sanoman toimitusjohtaja: Alman aluelehdet vahvistavat Sanoman digitaalista kasvustrategiaa

Alma Median aluelehtien ostaminen vahvistaa Sanoman digitaalista kasvustrategiaa, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven kuvaa Alma Median alueellisten sanomalehtien ostamista investoinniksi Sanoma Median digitaaliseen kasvustrategiaan.

Sanoman uutismediat, kuten Ilta-Sanomat, Taloussanomat ja Helsingin Sanomat, saavassa kaupassa rinnalleen Alman kustantamat Aamulehden, Satakunnan Kansan sekä kolmetoista Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa ilmestyvää pienempää lehteä.

Kaupalla Sanoma ostaa paperilehtien painamiseen perustuvaa perinteistä uutismediaa. Tämä näyttää poikkeamalta viime vuosien kasvusta, jota on haettu erityisesti digitaalisista palveluista musiikki- ja viihdeteollisuus mukaan luettuna.

Onko Alma-kauppa merkki strategian muutoksesta?

– Ymmärrän aiheellisen kysymyksen, mutta tässä ostossa fokus on vahvasti uutismedian digitaalisissa palveluissa ja ennen kaikkea digitaalisten palveluiden kasvupotentiaalissa, ja siksi tämä on täysin linjassa aiemman strategiamme kanssa, sanoo Duinhoven Taloussanomille.

– Kaupan ytimessä on vahvaa alueellista uutismediaa, jonka digitalisaatiossa on suuria kasvumahdollisuuksia. Esimerkiksi Aamulehden digitaalisten tilausten määrä kasvoi viime vuonna 60 prosenttia. Digitilausten osuus kaikista tilauksista on edelleen matalampi kuin Helsingin Sanomilla, mutta kasvu ja potentiaali ovat todella vahvoja, kertoo Duinhoven.

Hänen mukaansa Alman alueelliset lehdet täydentävät Sanoma Median lehtipalettia.

– Niin Sanoman kuin Alman mediabrändit jatkavat kaupan jälkeen itsenäisinä brändeinä ja lehdistä tulee toistensa itsenäisiä sisarlehtiä, kuvaa Duinhoven.

Viime viikolla Sanoma kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä varanneensa 400 miljoonaa euroa yritysostoihin. Alma-kaupan arvo on 115 miljoonaa euroa, joten lisää ostoja lienee odotettavissa.

– Aivan oikein, olemme kertoneet hakevamme kasvua yritysostoilla, ja etsimme sopivia kohteita niin Learningissa kuin Mediassa, kertaa Duinhoven.

Hänen mukaansa Alma-kauppa oli jo ”mielessämme ja valmisteilla”, kun Sanoma kertoi yritysostojen valmiudesta, mutta kauppa ei ollut tuolloin vielä valmis julkistettavaksi.

– Tässä kaupassa on kyse Mediasta, mutta Learning on meille aivan yhtä keskeinen kasvuala.

Alma-kaupan lisäksi Sanoma on päättänyt arvioida Oikotien asemaa ja vaihtoehtoisia kehitysmahdollisuuksia. Yksi vaihtoehdoista on Oikotien myynti.

– Katsomme avoimin mielin Oikotielle suotuisia strategisia vaihtoehtoja toimialalla, joka on Suomessa edelleen varsin sirpaleinen ja jolla menestyminen edellyttää kasvun ja keskittymisen lisäksi suuria teknologiainvestointeja, taustoittaa Duinhoven.

Hänen mukaansa alan keskittyminen olisi edullista kaikille toimijoille.

– Näemme keskittymisen välttämättömäksi luokiteltujen ilmoitusten digitaalisilla markkinoilla, mutta sitä emme ole päättäneet, otammeko osaa keskittymiseen myymällä Oikotien vai kasvattamalla sitä ostoin, sanoo Duinhoven.

Ilta-Sanomat ja Taloussanomat kuuluvat Sanoma-konserniin.