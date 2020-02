Sanoma ostaa Alma Median alueelliset sanomalehdet – kauppaan kuuluvat muun muassa Aamulehti ja Satakunnan Kansa

Aamulehti ja Satakunnan Kansa sekä 13 pienempää alueellista lehteä vaihtavat omistajaa.

Sanoma ostaa Alma Median alueelliset sanomalehdet.

Kauppaan kuuluu Alma Media Kustannus Oy, joka kustantaa Aamulehteä ja Satakunnan Kansaa sekä kolmeatoista pienempää alueellista lehteä Pirkanmaalla sekä Länsi- ja Keski-Suomessa. Lisäksi kauppaan kuuluu Alma Manu Oy, joka tarjoaa painopalveluja Tampereella.

Samassa yhteydessä Sanoma arvioi erilaisia strategisia vaihtoehtoja luokiteltujen ilmoitusten liiketoiminnalleen Suomessa.

Ostettavan liiketoiminnan kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on 115 miljoonaa euroa. Tämä sisältää viime vuoden lopun nettovelan ja saadut ennakot 42 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisenä. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Sanoman mukaan kaupan strategisena perusteena on digitaalisen tilaajamäärän kasvattaminen. Sanomalle siirtyvillä lehdillä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 190 000 tilausta. Sanoman tiedotteen mukaan 14 prosenttia tilauksista oli puhtaasti digitaalisia. Esimerkiksi Helsingin Sanomilla vastaava osuus on 27 prosenttia.

– Minulla on ilo toivottaa tervetulleiksi Sanomalle Alma Median osaavat tiimit ja vahvat paikalliset uutisbrändit, joiden menestyksellinen historia ulottuu jopa yli 140 vuoden taakse. Uutisjournalismi on olennainen osa Sanoman liiketoimintaa ja historiaa, joten meillä on luonteva rooli ja vastuu sen elinvoimaisuuden varmistamisessa tuleville sukupolville, Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven sanoo tiedotteessa.

– Kaikkien lehtien tilaajakannan kasvattaminen on meille erittäin tärkeää, sillä digitaalisella aikakaudella menestyminen edellyttää skaalaa. Uskomme yritysjärjestelyn olevan hyödyksi niin lukijoille, mainostajille, työntekijöille kuin osakkeenomistajillemmekin. Uutismediatoimialan keskittymisen hyötyjä on nähty jo monissa Euroopan maissa, esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Belgiassa ja Hollannissa – median moniäänisyyden kärsimättä, Duinhoven jatkaa.

Sanoma Media Finlandin toimitusjohtajan Pia Kalstan mukaan Alma Median alueellisilla sanomalehdillä on vahvat brändit ja tiiviit asiakassuhteet alueillaan. Ne täydentävät Kalstan mukaan erinomaisesti Sanoma Media Finlandin uutistarjoomaa.

– Tämä on vahva perusta, jonka päälle rakentaa. Uskomme, että Helsingin Sanomien viimeaikaiset opit ja kokemus voivat auttaa entisestään vahvistamaan digitaalisten palvelujen käyttöä ja kehitystä ja tavoittamaan myös erityisesti nuorempia yleisöjä kaikilla alueilla. Jakamalla resursseja ja parhaita käytäntöjä voimme yhdessä kehittää lukijoille entistä houkuttelevampia digituotteita ja samalla vahvistaa painettua lehteä, jolla on jatkossakin merkittävä rooli mediankäytössä, Kalsta sanoo.

Alma Median toimitusjohtajan Kai Telanteen mukaan kauppa vahvistaa Alman tasetta ja resursseja vapautuu ”uusiin liiketoiminta-avauksiin sekä yritysjärjestelyihin”.

– Olemme löytäneet hyvän media-alaa tuntevan ostajan, jolla on resurssit turvata alueellisen medialiiketoiminnan elinkaari ja kehittyminen, hän sanoo tiedotteessa.

Telanteen mukaan kauppa on jatkumoa Alman aiemmin tekemille myynneille ja sille, että yritys keskittyy kannattavien digipalveluiden kehittämiseen. Alma Media on aiemmin luopunut muun muassa Lapin Kansan ja STT:n omistuksesta.

Telanne sanoo Alman keskittyvän vastedes Suomessa valtakunnallisiin medioihin sekä digitaalisiin palveluihin ja sisältöihin. Tarkoituksena on keskittyä myös digiliiketoimintojen kansainvälistämiseen.

Sanomalle siirtyvässä liiketoiminnassa oli vuoden alussa 365 työntekijää. Heistä tulee Sanoma-konsernin työntekijöitä, kun kauppa on saatettu loppuun.

Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto vuonna oli viime vuonna 99 miljoona euroa ja pro forma oikaistu käyttökate 15 miljoonaa euroa tai noin 20 miljoonaa euroa mukaan lukien tammikuun alussa voimaan tullut jakelun ulkoistussopimus.

Yritysoston arvioidaan tuovan Sanomalle noin 13 miljoonaa euroa vuotuisia nettosynergioita, joiden odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuonna 2022.

Ilta-Sanomat on osa Sanoma-konsernia.