S-ryhmä pyrkii miinuspäästöihin viidessä vuodessa – näillä keinoilla temppu tehdään

S-ryhmän käyttämä sähkö on jo kokonaan päästötöntä.

S-ryhmän käyttämä sähkö on jo nyt päästötöntä, mutta esimerkiksi lämmityksen kaikkiin päästöihin se ei voi itse vaikuttaa. Siksi se aikoo investoida hiilinieluihin.

Kauppajätti S-ryhmä on julkistanut uudet ilmastotavoitteensa, joita se kuvailee Suomen kunnianhimoisimmiksi. Sen tarkoituksena on päästä omassa toiminnassaan hiilinegatiiviseksi jo vuonna 2025.

– Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia uhkia, joten isona toimijana meidän pitää olla vastuullisia edelläkävijöitä. Erityisesti meidän pitää olla vastuullisia tulevia, nuorempia sukupolvia ajatellen, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä sanoi tiedotustilaisuudessa tänään.

Täysin päästöttömäksi saati hiilinegatiiviseksi S-ryhmä ei omilla toimillaan pääse, joten se aikoo ylikompensoida päästönsä vuodesta 2025 lähtien. Toisin sanoen se aikoo investoida hiilinieluihin eli esimerkiksi metsien istutukseen.

– Osaan päästöistä esimerkiksi lämmityksen osalta emme itse voi vaikuttaa, Heikkilä perusteli.

Metsänomistajaksi S-ryhmä ei kuitenkaan todennäköisesti pyri, vaan aikoo ostaa kompensaatiota markkinoilta.

S-ryhmän toinen tavoite on karsia 90 prosenttia vuoden 2015 päästötasostaan vuoteen 2030 mennessä. Jo nyt tästä tavoitteesta on saavutettu 60 prosenttia.

S-ryhmän käyttämä sähkö on jo nyt täysin päästötöntä, Heikkilä sanoo. Vuoteen 2030 mennessä sen on tarkoitus olla myös kokonaan uusiutuvalla energialla tuotettua.

S-ryhmän käyttämästä sähköstä 60 prosenttia on omaa uusiutuvaa energiaa, sillä se on investoinut satoja miljoonia euroja tuulivoimaan. Lisäksi se on alkanut lisätä aurinkoenergian käyttöä.

– Nyt marketien katoilla on yli 50 000 aurinkopaneelia, ja tänä vuonna on tarkoitus asentaa yli 20 000 uutta paneelia.

Lisäksi kylmälaitteita on vaihdettu vähäpäästöisempiin, ja tämä laitteiden uusiminen jatkuu seuraavat kymmenen vuotta. Lämmityksessä on otettu käyttöön esimerkiksi maalämpöä joihinkin marketeihin ja logistiikkakeskuksiin.

– Kun toimenpiteitä tehdään, se on win-win -tilanne, koska esimerkiksi viiden viime vuoden aikana olemme säästäneet energiassa 30 miljoonaa euroa. Hyötyä voidaan viedä hintoihin ja asiakasomistajien hyväksi, mutta ennen kaikkea ne ovat ympäristön kannalta hyviä asioita.

Ruokahävikkiä S-ryhmä torjuu esimerkiksi kauppojen vanhentuvien tuotteiden ilta-aikojen alennuksilla. Heikkilän mukaan viime vuonna myytiin 70 miljoonaa ilta-aletuotetta.

Oman toiminnan lisäksi S-ryhmä pyrkii edistämään tavarantoimittajien ja asiakkaiden päästövähennyksiä. Kuluttajille S-ryhmä on tuonut mahdollisuuden seurata mobiilisovelluksessa omien ostostensa päästöjä.