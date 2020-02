Amerikkalaiset Twitter-käyttäjät kuittailivat Suomelle korkeista veroista – verottajalta tuli nopeasti naseva vastaus

Verotoimiston Twitter-tili iski pöytään lukuja, jotka kertovat paljon suomalaisten tyytyväisyydestä verojen maksajina.

Suomalaisten maksamat verot puhuttavat Twitterissä suomalaisten ja amerikkalaisten käyttäjien välillä.

Keskustelu lähti liikkeelle, kun demokraattien nouseva tähti, kongressiedustaja Alexandra Ocasio-Cortez kommentoi Suomen hallituksen valmistelemaa perhevapaauudistusta Twitterissä. Uudistuksen myötä kumpikin perheen vanhemmista saisi yhtä suuren kiintiön perhevapaata.

– Tämä voisi olla me, jos haluamme niin, Ocasio-Cortez kirjoitti twiitissään.

Kongressiedustajalla on Twitterissä 6,3 miljoonaa seuraajaa, joten julkaisu keräsi nopeasti huomiota. Pian julkaisun kommenttiketjussa kuitenkin huomauteltiin, että vastaava uudistus tarkoittaisi Yhdysvalloissa verojen nousua.

– Tarkoitatko, että kun asun seuraavasta sukupolvesta välittävässä yhteiskunnassa, [rahan] täytyy tulla MINUN taskustani. Olet vitsi. Kysy suomalaisilta, mitä mieltä he ovat veroistaan, yhdysvaltalainen Twitter-käyttäjä yritti näpäyttää.

Kommenttiin tuli nopea vastaus – nimittäin Suomen verottajan Twitter-tililtä. Kommentissa näkyy video, jossa esitellään Verohallinnon suomalaisille teettämän asennetutkimuksen lukuja ja kommentteja.

Ensimmäisenä ruudulle välähtää, miten 98 prosenttia vastaajista on samaa mieltä väitteen kanssa ”verojen maksaminen on tärkeää, koska se ylläpitää hyvinvointivaltiotamme”. 96 prosentin mielestä verojen maksaminen on tärkeä kansalaisvelvollisuus ja 90 prosenttia luottaa verohallintoon. Vastaajista 95 prosenttia kertoo myös maksavansa veronsa aina ajallaan. Ja niin edelleen.

– No, itse asiassa, videon yhteydessä lukee.

Tässä vaiheessa myös moni suomalainen osallistui keskusteluun.

– Tämä on totta. Pidämme verojen maksamisesta, koska me KAIKKI hyödymme siitä, eräs käyttäjä kommentoi.

Toinen käyttäjä liitti keskusteluun kuvan sairaalalaskustaan, jonka summa on 20,60 euroa.

– Tässä on yksi arkipäiväinen esimerkki siitä, mitä me suomalaiset saamme vastineeksi veroillemme: jouduin pari viikkoa sitten sairaalaan liian korkean sykkeen takia. Minulta otettiin EKG (sydänfilmi), ainakin 15 eri verikoetta, rintakehän röntgenkuva ja niin edelleen.

Muutama suomalainen kommentoija myös harmittelee maksamiaan korkeita veroja. Eräs käyttäjä epäilee verottajan jakamia lukuja, ja syyttää suomalaisten koukuttamisesta ”sosiaalitukihuijauksiin”. Verottajalla löytyy tähänkin napakka vastaus:

– Huijauksiin kuten... Ilmaiseen koulutukseen ja terveydenhuoltoon?

Myös Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikön päällikkö Ville Cantell osallistui keskusteluun ja huomautti, miten jopa Suomen suurin veronmaksaja, Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen on tyytyväinen veronmaksaja.

– Hän maksaa saamastaan loistavasta ilmaisesta koulutuksesta ja hyvin toimivasta yhteiskunnasta kaikille, Cantell kirjoittaa.