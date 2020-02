Historiallinen hetki Suomen sähköbisneksessä: Sähkön hinta meni negatiiviseksi ja voimalat joutuvat maksamaan sakkoa

Negatiivinen sähkön hinta on ilmiönä ainutlaatuinen Suomessa.

Erikoinen ilmiö: Ne jotka tuottavat sähköä, joutuvat maksamaan tuotannosta. Ne jotka kuluttavat, saavat rahaa kuluttamisesta.

Suomessa nähdään ensimmäistä kertaa sähkön tukkumarkkinoilla sellainen tilanne, että sähkön hinta painuu negatiiviseksi.

Ilmiötä on esiintynyt Tanskassa ja Saksassa. Suomessa se nähdään ensi yönä ensimmäistä kertaa.

– Se tarkoittaa sitä, että markkina kääntyy vähän kuin päälaelleen, sähkönsiirtoyhtiö Carunan uusien palveluiden johtaja Ville Karttunen pelkistää.

– Ne, jotka tuottavat sähköä Suomessa, joutuvat maksamaan siitä, että tuottavat sähköä. Ne jotka kuluttavat sähköä, saavat puolestaan rahaa siitä hyvästä, että kuluttavat sähköä.

Karttunen sanoo, että negatiivinen sähkön hinta on ilmiönä ainutlaatuinen Suomessa.

Ilmiö johtuu luonnonoloista ja ylituotannosta. Ensi yöksi on luvassa myrskyä, mikä johtaa siihen, että Suomessa on paljon tuulivoimatuotantoa.

– Samaan aikaan kun on viikonloppuyö, kulutus on alhainen. Lisäksi paperiteollisuudessa ovat vielä lakot. Ne vähentävät kulutusta. Sääkin on näin lämmin, ei ole kotitalouksillakaan kulutusta.

On suuri tuotanto ja vähän kulutusta. Hinta kääntyy silloin Karttusen mukaan ylösalaisin.

Ylituotantoon vaikuttaa Suomessa se, että maahan on rakennettu uusia tuulivoimaloita. Tuulivoimaloiden tuotanto alkaa näkyä pörssisähkön hinnassa.

Taustalla vaikuttaa pohjoismainen sähköpörssi, Nordpool. Pörssissä isot tuottajat ja isot kuluttajat käyvät kauppaa sähköstä.

Toisin kuin monissa muissa tuotteissa, sähköä ei voi varastoida. Kaikki sähkö mikä tuotetaan, se pitää jonnekin kuluttaa.

Ydinvoimalat, tuulivoimalat ja muut sähkön tuottajat tuottavat nyt liikaa pörssiin sähköä.

– Nyt haetaan sitä, että kaikilla joille on mahdollista säätää omaa tuotantoaan alaspäin, niiden kannattaa vähentää omaa tuotantoaan.

Ydinvoimalat ja tuulivoimalat ovat sellaisia, etteivät ne pysty säätämään tuotantoaan.

– Ne joutuvat nyt ikään kuin sakkohinnalla tuottamaan energiaa.

Karttunen arvioi, että käytännössä kenenkään taloutta negatiivinen sähkö ei hetkauta suuntaan eikä toiseen.

Sähkön negatiivinen hinta on Karttusen mukaan suuruusluokaltaan hyvin pieni, korkeimmillaan 20 settiä megawattituntia kohden. Loviisan ydinvoimala, jonka teho on 800 megawattia, joutuu maksamaan 160 euroa yhdeltä tunnilta.

Karttunen arvioi, että tavallinen kuluttaja ei vielä saa suoranaista hyötyä negatiivisesta sähkönhinnasta.

– Jos hinta menee negatiiviseksi, kuluttajalle ei ymmärtääkseni ryhdytä maksamaan sähkönkäytöstä, vaan sähkö on nollahintaista.

Sen sijaan suuret teollisuuslaitokset, jotka ostavat sähkön suoraan pörssistä, saavat sähkön negatiivisella hinnalla eli heille maksetaan takaisinpäin.

Karttunen uskoo, että jos ilmiö yleistyy, se alkaa näkyä sähkön kuluttajahinnoissa.