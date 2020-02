PostNordin mukaan sen ostamat Renault’n Kangoo-autot eivät jarruta riittävän hyvin talvisäässä. Renault on toista mieltä.

Jakeluautojen toimimattomuus on tehnyt Ruotsissa hallaa PostNordille, yhtiö kertoo. Talousvaikeuksissa painiva PostNord osti 500 Renaut’n Kangoo-autoa, mutta postinjakajat ovat ilmoittaneet, etteivät autot reagoi jarrutukseen kunnolla talvisäässä, kun tiellä on lunta tai jäätä ja ulkona pakkasta.

PostNordin operatiivinen johtaja Mathias Krümmel kertoo ruotsalaiselle Expressen-lehdelle, että läheltä piti -tapauksia on sattunut monia ja niitä on sattunut sekä maantiellä 70–80 kilometrin tuntinopeudessa että kaupunkiajossa.

– Todella lyhyessä ajassa tapahtui neljä tapausta näiden Renault Kangoo -autojen kanssa, jolloin jarruvoimat heikentyivät voimakkaasti.

– Jarrutukset ovat kuitenkin onnistuneet, joko käyttämällä käsijarrua tai vaihtamalla vaihdetta pienemmäksi. Joten henkilövahinkoja ei ole tapahtunut, mutta nämä ovat luonnollisesti olleet shokeeraavia kokemuksia työntekijöillemme.

Kokonaisuudessaan PostNordilla on 8 000 autoa.

Yhtiö on vetänyt sata uutta autoa käytöstä Norlannissa. Norlannin eteläisin kärki on samoilla leveyspiireillä kuin Lahti. Eteläisemmässä Ruotsissa posteljooneja on kehotettu olemaan käyttämättä autoja miinusasteilla.

Sen sijaan yhtiö on joutunut käyttämään vuokra-autoja, mikä on tuonut lisäkustannuksia muutoinkin talousvaikeuksien kanssa kamppailevalle yhtiölle. Breakit-medialle Krümmel kertoi, että vuokra-autoihin on huvennut ”merkittävä summa” rahaa.

– Loppupeleissä riskeeraamme kuljetuksen laadun. Meillä on yhteiskunnallinen tehtävä ja lain vaateet ja tämä hankaloittaa luonnollisesti sitä, Krümmel kertoo Breakitille.

– Yksittäistapauksissa meillä on ollut myöhästyksiä, hän toteaa Expressenille.

PostNordin mukaan on selvä vaatimus, että autot pärjäävät ”tavallisessa pohjoismaisessa ilmastossa”.

Ranskalaisen Renault’n Kangoo-tavara-autot ovat markkinoilla Suomessakin.

Renault’n edustaja kertoi Expressenille, että yhtiö on saanut ilmoituksen kahdesta tapauksesta, joissa PostNordin käytössä olleen auton jarrut eivät toimineet toivotusti. Yhtiö on tutkinut kyseiset autot.

– Tutkimus vahvistaa, että jarrujärjestelmä toimii sen muotoilun ja vallitsevien kansainvälisten standardien mukaan. -- Ajoneuvoa on turvallista käyttää. Mutta otamme tapauksen totta kai suurella vakavuudella. Osa jarruvoimien vahingoista aiheutui ulkoisista tekijöistä nimenomaan tietyissä käyttöolosuhteissa, Renault’n edustaja Karin Lyrborn.

Renault on valmistanut Kangoo-tavara-autoja vuodesta 1997, ja niitä on paljon käytössä myös Suomessa. Autosta on olemassa myös sähköversio.

PostNord perustettiin 2009, kun Tanskan ja Ruotsin valtiolliset postiyhtiöt yhdistyivät. Suomessa yritys on toiminut vuodesta 2013.

Tammikuun lopulla tuli ilmi, että yhtiön talousongelmat ovat niin vakavat, että sitä uhkaa konkurssi, ellei valtio tue sitä merkittävästi.