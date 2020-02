Näillä aloilla influenssa tekee pahinta jälkeä – SAK ja EK yksimielisiä: rokottamisella huimat säästöt

Terveystalon influenssarokotelaskurin mukaan yhden työntekijän sairastuminen kustantaa työnantajalle keskimäärin 1 750 euroa.

Jokavuotisen influenssaepidemian kynnyksellä yritysmaailmassa vilkastuu keskustelu henkilöstön rokottamisesta sairauspoissaolojen karsimiseksi. Terveystalon influenssarokotelaskurin mukaan sairauspoissaolot kustantavat työnantajalle keskimäärin 350 euroa päivältä.

Valtaosa sairastumistapauksista polkaisee kustannushaitat kertaheitolla yli tuhanteen, koska influenssa vaatii tavallisimmin viiden päivän poissaolon. Yhden henkilön rokottaminen kustantaa työnantajalle 38,50 euroa.

SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haring kertoo Taloussanomille, että työntekijälle ilmaiset rokotteet ovat käytössä myös järjestön sisällä.

– Kyllä rokottamisella ilman muuta säästetään kustannuksia, ja toisaalta se on myös työntekijästä huolehtimista. Kustannushyödyn lisäksi rokotteesta on paljon terveydellistä hyötyä yksilölle itselleen, Haring sanoo.

Tavallinen influenssa-aalto kestää 6–8 viikkoa, joiden aikana 10 prosenttia väestöstä sairastuu. Näistä sairastuneista viidellä prosentilla influenssa johtaa kymmenen ylimääräistä sairauslomapäivää vaativiin oireisiin.

Rokottamatonta työvoimaa influenssaepidemia koettelee Haringin mukaan rankimmin sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvissa ammattiryhmissä. Viruksille altistuvat erityisesti asiakaspalvelutyössä tai esimerkiksi terveydenhuoltoalalla olevat työntekijät. Lisäksi koulumaailmassa olevat työntekijät, kuten opettajat ja kouluavustajat ovat alttiita sairastumiselle.

– Näillä aloilla työntekijä saa paljon todennäköisemmin tartunnan kuin vaikkapa metsuri. Toisaalta epidemian aikana virukset tavoittavat ihmisiä kaikkialla melko herkästi.

Haring suosittelee, että myös pienyritykset tarjoutuvat kustantamaan työntekijöidensä rokotukset. Pienemmissä henkilöstöissä jo yhden työntekijän sairastuminen laskee merkittävästi työpaikan tuotantovoimaa.

EK samoilla linjoilla

Työntekijöille maksuttomia influenssarokotteita pidetään kustannustehokkaana ratkaisuna myös Elinkeinoelämän keskusliitossa, kertoo EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara.

– Influenssa vaatii työntekijältä yleensä kaksi kertaa tavallista flunssaa pidemmän poissaolon. Suuri rokotuskattavuus luo työpaikoille laumasuojan, joka madaltaa samanaikaisesti rokotetta ottamattomien tartuntariskiä.

Tavallisimmin influenssa-aallon huippu ajoittuu tammi-helmikuuhun, jolloin EK:n selvitysten mukaan sairauspoissaolojen määrä kasvaa.

– Olemme seuranneet yritysten rokotuskattavuutta ja todenneet sen korreloivan sairauspoissaolomäärien kanssa. Toisaalta tämä vaihtelee vuosittain, koska tartuntamäärät riippuvat rokotteen osuvuudesta. Esimerkiksi viime vuonna osuvuus oli aika huono, mikä johti myös rokotettujen sairastumisiin.

Influenssakauden huipulla runsaslukuiset sairauspoissaolot saattavat Rytivaaran mukaan ajaa työpaikan tilaan, joka säteilee kustannusmenetysten lisäksi koko tuotantoon.

– Joudutaan palkkaamaan sijaisia, tulee lisäkustannuksia ja tuotantokyky heikkenee. Jossain kohtaa ei välttämättä kyetä enää tuottamaan palveluja.

Tartuntojen kannalta riskialttiita työympäristöjä ovat Rytivaaran mukaan nykypäivänä suositut avokonttorit.

– Toisaalta avokonttoreissa tehdään paljon asiantuntijatyötä, jota voi usein tehdä myös kotoa käsin. Tämä tekee kustannusmenetysten laskemisen vaikeammaksi.

Kiistatilanteita eniten terveydenhuoltoalalla

Ongelmitta rokotepolitiikka ei ole kuitenkaan kaikilla työpaikoilla sujunut. Vuonna 2018 voimaan astuneen tartuntatautilain myötä kitkaa on esiintynyt erityisesti terveydenhuoltoalalla.

Tartuntataudeille herkkien potilaiden parissa työskenteleviltä työntekijöiltä edellytetään rokotesuojautumista, mutta eräissä sairaanhoitopiireissä rokottautumista ollaan Heringin mukaan edellytetty myös muilta työntekijöiltä.

– Työntekijöille on annettu varoituksia, jos he ovat kieltäytyneet rokotteesta. Toivon mukaan tilanne on rauhoittunut. Tietyllä tavalla rokotukseen pakottaminen on henkilökohtaiseen koskemattomuuteen puuttumista.

Rytivaara huomauttaa, että osalla työntekijöistä on perusteltuja lääketieteellisiä syitä kieltäytyä rokotteista. Tähän ryhmään kuulumattomille tulisi kertoa, että influenssa voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita, muun muassa keuhkokuumeen tai sydänlihastulehduksen.

EK:n asiantuntijalääkärin mukaan riitatilanteita vältetään tehokkaimmin levittämällä työympäristössä rokotemyönteisiä asenteita. Työntekijöiden painostaminen sanktioiden uhalla kirvoittaa helposti vastahankaisuutta.

– Sekä työntekijöiden että työnantajien tulisi ymmärtää, että tämä on kaikkien parhaaksi, myös yhteiskunnan, Rytivaara sanoo.