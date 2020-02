Rakennusfirma meni konkurssiin kesken talourakan – nyt paikalle kohoaa luksusasuntoja: vuokra jopa 2 000€/kk

Viikinmäen Portaat vaihtoi omistajaa rakennuttajan konkurssin jälkeen. Uusi omistaja kertoo, että omistusasuntojen tilalle rakennetaan nyt korkealuokkaisia vuokra-asuntoja.

Taloussanomat uutisoi viime kesänä Helsingin Viikinmäelle kohoavasta kerrostalosta, joka selvisi ensimmäisen rakennusyhtiön konkurssista. Suomalainen kiinteistösijoitustalo Toivo Group osti Viikinmäen Portaat rakennusyhtiö Rakennus Omeralta heinäkuussa.

Kauppa pelasti asukkaat jopa reilun 100 000 euron tappiolta. Kaikkia rahojaan asukkaat eivät kuitenkaan saaneet takaisin, mutta sopimuksen ehdoissa asunnon jo ostaneille luvattiin maksaa 74 prosenttia siitä summasta, minkä he maksoivat konkurssiin menneelle Omeralle.

Viikinmäen kerrostalon rakennustyöt ovat loppusuoralla.

Asunnon talosta ostanut Ritva Isteri laski Taloussanomille elokuussa, että hänelle jäi tappiota lakimiesten ja rakennusvalvojien palkkiot mukaan laskien noin 30 000 euroa. Isteri oli ehtinyt maksaa Omeralle yhteensä noin 104 000 euroa ennen konkurssia.

Tappioiden lisäksi asukkaat eivät pääse asumaan aiemmin ostamiinsa asuntoihin, sillä Toivo Group päätti pystyttää tilalle 24 vuokra-asuntoa. Asunnot jakautuvat kahdeksaan yksiöön (26–46 neliötä), yhdeksään kaksioon (42–69 neliötä) ja viiteen kolmioon (52–84 neliötä). Yritys ei harjoita omistusasuntotuotantoa.

Toivo Groupista kerrotaan, että Viikinmäelle nousseet asunnot ovat kooltaan 26–84 neliömetriä. Rakennuksen suurin asunto on 84-neliöinen kattohuoneisto, jonka vuokra kohoaa yli 2 000 euroon kuukaudessa. Pienimpien asuntojen vuokra on sekin yli 1 000 euroa kuussa. Vuokrat vaihtelevat neliökoon lisäksi varustelutason perusteella.

Asunnoista kertoi ensin Helsingin Uutiset.

Toisessa kerroksessa sijaitsevan yksiön pohjapiirroksesta näkee, että terassin neliöt ylittävät asunnon kokonaisneliömäärän.

Jokaisessa asunnossa on parveke ja useimmissa parvekkeen lisäksi myös oma terassi. Yhtiön rahoitus- ja riskinhallintajohtaja Aleksi Kallio kertoo, että monia asuntoja voidaan pitää täysin uniikkeina, sillä esimerkiksi 28 neliön yksiössä on 30 neliön terassi. Kohteen rakennustyöt on tarkoitus saada valmiiksi helmi-maaliskuun aikana.

Oman siivunsa vuokrahinnasta ahmaisee asuntojen kalustus, jonka suunnittelemisessa on käytetty sisustussuunnittelijoiden ammattitaitoa. Asuntoja on mahdollista vuokrata myös kalustamattomana.

– Ajatuksena on ollut tarjota korkealuokkaista asumista, tuoda arkea helpottavia palveluita ja tarjota asuntoa, jossa on kaikki uutta. Kalusteet on valinnut meidän sisustussuunnittelija ja ne tilataan useilta eri tavarantoimittajilta, Kallio kertoo sähköpostitse.

Sisustuksen on suunnitellut sisustussuunnittelija.

Malliasunnossa on luotettu vaaleisiin sävyihin.

Sisustussuunnittelijan apua on käytetty myös yhteisten tilojen suunnittelussa. Rakennuksessa on esimerkiksi yhteissauna ja neuvottelut taloyhtiön yhteisestä kuntosalista on vielä kesken.

Kallion mukaan asunnot ovat herättäneet kiinnostusta ja moni on halunnut käydä katsomassa niitä. Yrityksellä on rakenteilla noin 200 asuntoa ja kehitteillä noin 500 lisää. Keskeneräisten kohteiden hankkiminen ei Kallion mukaan ole yrityksen ykköstavoitteena, mutta yrityksestä löytyvä rakennustekninen osaaminen mahdollisti Viikinmäen kohteen hankkimisen.

Osassa asunnoista on oma sauna, mutta talosta löytyy myös varattavat yhteissaunatilat.

Talo sijaitsee Helsingin Viikinmäessä.