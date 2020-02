Kommentti: Ammattiliitot sahaavat demarihallituksen oksaa

Pääosin sosiaalidemokraattien johtamien liittojen lakot vaikeuttavat pahasti saman puolueen johtaman hallituksen asemaa, Vesa Varhee kirjoittaa.

Työmarkkinakevät on menossa raskaasti pieleen. Teollisuudessa on käynnissä useita lakkoja, ja lisää on ensi viikolla luvassa. Työn ostajapuoli puolestaan valmistelee työsulkuja. Omituisen tilanteesta tekee se, että pääosin sosiaalidemokraattien johtamien liittojen lakot vaikeuttavat pahasti saman puolueen johtaman hallituksen asemaa.

Sosiaalidemokraatit nousivat viime keväänä hallitusvastuuseen yllettyään niukasti eduskunnan suurimaksi puolueeksi. Sdp sai vaaleissa 40, toiseksi suurin puolue perussuomalaiset 39 ja pronssille kirinyt kokoomus 38 edustajapaikkaa.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne nousi pääministeriksi. Vaikka Rinne joutui vetäytymään sivuun ja tilalle nousi Sanna Marin, hallituksen linjaukset eivät muuttuneet.

Sdp vastusti vaalikampanjassaan suurta osaa edellisen hallituksen toimista ja etenkin työaikojen neuvoteltua pidennystä eli kiky-tunteja. Niitä on pidetty palkanalennuksina, kun työvoimalta ostettujen tuntien määrää lisättiin kahdella kuukautta kohti.

Kikyn perumisen ohella demarit lupasivat lisää panostuksia julkisiin palveluihin ja verohelpotuksia pienituloisille, jotka eivät muutenkaan maksa valtion veroa.

Kiky-tuntien jatkuvuutta tai väliaikaisuutta on pohdittu jo koko talvi, ilman selkeyttä. Niiden tarpeesta kuitenkin kertoo ulkomaankaupan tilasto: Suomen siihen asti ylijäämäinen kauppatase painui alijäämäiseksi vuonna 2011. Vuonna 2010 vientiylijäämää kertyi vielä puoli miljardia euroa, mutta 2011 alijäämää kertyi vajaat neljä miljardia.

Viime vuosikin oli, kikyineen kaikkineen, marraskuun lopussa alijäämäinen vielä noin miljardin. Joulukuun tilastot ovat luvassa vasta kuun lopussa.

Koko vuoden 2018 alijäämä oli kuitenkin kolme miljardia, joten kiky-toimien alettua vaje oli ainakin supistunut.

Paljonko tästä johtui kikystä, paljonko satunnaisista tekijöistä ja paljonko esimerkiksi auringonpilkkujen määrästä tai Saksan suhdannekehityksestä, tarjoaa väitöskirjan aiheita joskus ensi vuosikymmenellä.

Tuoreeltaan kiky kuitenkin näyttäisi olleen juuri se, mitä potilas kaipasi. Helppoa lääkkeen otto ei tietenkään ollut, kuusi minuuttia – vajaan savukkeen tai kahvikupillisen aika – lisää päivittäiseen työaikaan. Mutta kuten Tohtori Shokki Harald Hirmuiselle sanoi, pahimmalta maistuvat lääkkeet ovat tehokkaimpia.

Kiky-sopimukset ovat tietysti keskustajohtoisen oikeistohallituksen aikaansaannos ja siksi demariliitoille punainen vaate. Nykyinen hallitus on kuitenkin demarien johtama ja luvannut kansalle monenmoista hyvää. Liitot näyttäisivät nielleen sellaisenaan vaalilupaukset, joita toteuttavan budjettiesityksen hallitus antoikin jokin aika sitten.

Budjetti olettaa yli kahden prosentin talouskasvua ja kohentuvaa työllisyyttä, jotka rahoittavat kaikki luvatut lisämenot. Useimmat tutkimus- ja rahoituslaitokset kuitenkin ennustavat ykkösellä alkavia kasvulukuja samalla, kun kansainvälinen suhdanne on heikentymässä muutenkin kuin koronaviruksen vaikutuksesta.

Todellisuuden ja lupausten ristiriita pulpahti konkreettisesti pintaan kuluneella viikolla. Kuultiin, että hallitus aikoo rahoittaa hoitajamitoituksen noston siirtämällä varoja Kelan maksamista lääke- ja hoitokorvauksista eli terveydenhoidon taskusta a taskuun b. Hallitus toteuttaa lupausta seitsemästä hoitajasta kymmentä potilasta kohti, vaikka mikä olisi.

On sitten kokonaan toinen juttu, miltä hoitotyön etulinjassa näyttää, kun yksi niistä seitsemästä hoitajasta on vanhempainvapaalla, toinen vuosilomalla, kolmas rasitusflunssassa ja neljäs täyttää Apotti-raporttia, kun osastolle tuodaan se yhdestoista potilas. Tilapäisjärjestelyjä on pakko tehdä, ja viime kädessä turvautua ostopalveluun tai ylityövoimaan mikä ei ole hallituksen tavoittelemaa kustannustehokkuutta.

Kokonaistalouden kannalta lakot syövät joka tapauksessa talouden tuotantoa ja hallituksen budjettiinsa odottamia verotuloja. Samaan aikaan työn hinnan nostaminen vähentää sen kysyntää ja lisää houkutusta siirtää tuotantoa kannattavampaan ympäristöön, lähemmäs ostavia asiakkaita ja raaka-aineita.

Suomen viennin kannalta on ajan hukkaa vertailla pelkästään yksikkötyökustannuksia. Työtä ostavan yrityksen pitää ottaa huomioon myös lopputuotteen maailmalle kuljettamisen kustannukset, jotka esimerkiksi Saksasta tai itäisestä Euroopasta ovat selvästi pienemmät kuin Suomesta.

Ainoa puolueeton kilpailukyvyn mittari on Suomen kauppatase. Jos se on alijäämäinen, kilpailukyky ei riitä. Valuuttasäännöstelyn ja maahantuontirajoitusten aikaan sitä parsittiinkin säännöllisesti devalvaatioilla, säästäjien vahingoksi.

Demariliittojen ja demarihallituksen toistensa vastainen toiminta kertoo joko vakavasta todellisuudentajun tai johtajuuden puutteesta. Oli kyseessä kumpi tahansa, koko maan talous, yksityisistä kansalaisista puhumattakaan, kärsii lakoista. Palkankorotuksiin ei millään sektorilla ole syytä tai varaa ennen kuin Suomen kauppatase on kestävästi ylijäämäinen. Kokonaistuotanto on joka tapauksessa vasta nippa nappa vuoden 2007 tasolla.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.