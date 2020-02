Työttömät töihin rukkaamalla ansiosidonnaista? ”Hieman kylmä keino”

Joukko taloustieteilijöitä on sitä mieltä, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen olisi tehokas keino saavuttaa hallituksen työllisyystavoite. Näkemykset käyvät ilmi Ekonomistikoneesta, johon vastasi yli 40 taloustieteilijää.

Työmarkkinajärjestöt ovat kesästä asti pohtineet keinoja hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Yksi keskusteluun nousseista keinoista on ehdotus ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta.

Ansiosidonnaista on esitetty porrastettavaksi siten, että se olisi työttömyyden alkaessa nykyisen suuruinen tai jopa sitä suurempi ja vastaavasti lopussa pienempi.

Lähes puolet Ekonomistikoneen kyselyyn vastanneista taloustieteilijöistä kallistui porrastamisen kannalle nykyisessä taloustilanteessa. Reilusti pienempi joukko, 14 prosenttia vastanneista, on toista mieltä.

Kannastaan epävarmoja on yli kolmasosa vastanneista, 34 prosenttia. Vailla mielipidettä oli muutama vastaaja.

Taloustieteilijöistä moni arvioi, että tutkimusnäyttöä asiasta löytyy molempiin suuntiin, ja lopputulokseen vaikuttaisivat myös mahdolliset muut työttömyysturvaan tehtävät muutokset.

PTT:n Ruuskanen: ”Kannustinvaikutuksen toimivuudesta on näyttöä”

Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimusjohtaja, dosentti Olli-Pekka Ruuskanen kertoo, että työttömyysturvan porrastamisesta ei ole tarpeeksi tutkimustuloksia. ”Ei ole kokeellisia asetelmia, on vain tapaustutkimuksia.”

– Kysymys on ristiriitainen, koska tutkimusevidenssiä on sekä puolesta että vastaan. Selkeä tulos sen sijaan puuttuu. Sen vuoksi keskenään eriävät näkemykset riippuvat varmasti paljon siitä, mitä osa-alueita kukin vastaaja on painottanut, Ruuskanen kertoo Taloussanomille.

Ruuskanen arvioi, että ekonomistit ovat yhtä mieltä siitä, että ansioturva mahdollistaa sen, että työttömällä on enemmän resursseja hakea omaa osaamistaan vastaavaa, houkuttelevaa työtä sen sijaan, että joutuisi tyytymään heti siihen, mitä on tarjolla.

Kannustinvaikutuksen toimivuudesta on olemassa näyttöä.

– Kun ansioturva alkaa heikentyä, työllistymisessä esiintyy piikki. Ihminen reagoi kannustimiin, ja jos kannustin on porrastettu, ajatus ansioturvan heikentymisestä aiheuttaa työttömässä työnhakijassa aikapaineen. Siinä mielessä porrastaminen voi järkevästi toteutettuna olla varsin hyödyllinen, sanoo Ruuskanen.

Suurin ratkaistava kysymys on hänen mielestään se, mitä tarkastelussa painotetaan.

– Painotetaanko sitä, että annetaan ihmiselle mahdollisuus mahdollisimman vapaasti ja pitkään etsiä itselleen sopiva, osaamista vastaava ja hyvän palkkatulon tarjoava työpaikka? Toinen vaihtoehto on ajatella, että työttömän työnhakijan pitäisi ymmärtää, ettei tilanne jatku loputtomiin, jolloin työtarjouksen hyväksymiselle on matalampi kynnys, Ruuskanen sanoo.

PT:n Kosonen: ”Porrastaminen toimii varmasti joidenkin kohdalla, mutta tehokas keino se ei ole”

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen puolestaan vastasi kyselyssä olevansa eri mieltä porrastamisen tehokkuudesta työllisyyden lisäämiseen.

Kosonen painottaa, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen kannustaisi varmasti joitakin työttömiä työnhakijoita töihin. Hänen mukaansa keino ei kuitenkaan ole tehokas.

Kosonen kertoo perustavansa vastauksensa taloustieteelliseen tutkimukseen, jossa on tutkittu, miten ihmiset reagoivat kannustimien muutoksiin.

– Analysoin, mistä reagointi voisi johtua. Päädyin siihen, että suurin syy sille, miksi moni työtön ei työllisty, ei välttämättä ole se, että he saavat liian korkeaa työttömyysturvaa ja laiskottelisivat sen voimin kotona. Sen sijaan monen kohdalla suurin syy saattaa olla se, että he todella eivät löydä sellaista työtä, mitä heidän kyvyillään, koulutustaustallaan ja työhistoriallaan saisi.

Kohtaanto-ongelma ei ratkea työttömyysturvaa leikkaamalla, sillä se ei johdu työttömyysturvan aiheuttamista kannustimista.

– Jos sellaista työpaikkaa, johon työtön voitaisiin palkata, ei yksinkertaisesti ole olemassa, eihän hän voi työllistyäkään, Kosonen sanoo.

Tukien leikkaaminen on silloin Kososen mukaan ”hieman kylmä keino”.

– Se johtaa monen kohdalla siihen, että tilanne heikkenee, käytettävissä olevat tulot vähenevät, eikä asialle voi tehdä juuri mitään vaikka kuinka yrittäisi.

Kososen mukaan keskustelun peruslähtökohtana on hyvä pitää ajatusta siitä, että työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunut yrittää aidosti työllistyä.

– Toinen lähtökohta keskustelulle on se, että voitaisiin miettiä, miten näitä ihmisiä voisi auttaa. Tai pohdittaisiin, pitäisikö julkisen sektorin työllistää ihmisiä sillä ajatuksella, että he sen kautta saisivat arvokasta työkokemusta ansioluetteloonsa, Kosonen kertoo.

Ylen kansanedustajakysely: Oikeisto ja vihreät porrastamisen kannalla

STT:n tammikuun alussa saamien tietojen mukaan ansiosidonnaisen porrastamista koskevia ehdotuksia saadaan tuskin edistettyä ennen ensimmäistä välietappia, huhtikuun kehysriihtä. Hallituksen tulisi tavoitteensa mukaisesti kertoa kevään kehysriihessä sellaisista linjauksista, joilla voidaan saavuttaa 30 000 uutta työllistä.

Yle uutisoi tiistaina kansanedustajille tekemästään kyselystä. Ylen kysely kertoo, että oikeisto ja vihreät haluavat porrastaa ansiosidonnaisen, kun taas vasemmisto ja puolet perussuomalaisista vastustaa porrastamista. Vastauksia kyselyyn tuli 124.