Professori väitti Ylellä, että pienenkin flunssan takia pitää jäädä töistä kotiin – asiantuntija pitää ehdotusta mahdottomana

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen erityisasiantuntija muistuttaa, että influenssarokotteen ottaminen on yhä kannattavaa. Virukset kiertelevät kouluissa ja työpaikoilla pitkälle kevääseen.

Yskittääkö? Onko nuha? Koska oireet ovat niin suuria, että pitää jäädä kotiin? Voiko pienessä nuhassa mennä töihin?

Näitä kysymyksiä pohditaan flunssa-aikana todella monessa suomalaisperheessä.

Oulun yliopiston kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola totesi tammikuussa Ylelle pitävänsä järkevänä, että työntekijä jää tavallisessa flunssassakin jo ensioireet havaittuaan kotiin. Jaakkolan mukaan sairastuneen eristäminen karsii työtovereiden tartuntariskiä ja nopeuttaa toipumisprosessia.

Työterveyslaitoksen ylilääkäri Timo Leino peräänkuuluttaa, etteivät nuhainen nenä ja kurkkukipu ole vielä asianmukaisia perusteita pyhittää työpäivää levolle. Flunssan ensioireet kotiin jäännin perusteena paisuttaisivat Leinon mukaan sairauspoissaolojen määrää mittakaavassa, jota hyödyt eivät missään nimessä kompensoisi.

– Se on kansantaloudellisesti mahdotonta. Sille ei ole lääketieteellistä perustetta, eikä se ole järkevää. Suomessa on 10-20 miljoonaa infektiotapausta vuosittain, joista puolet on oireiltaan vähäisiä, Leino sanoo Ilta-Sanomille.

Eräs peruste flunssapotilaan kotiin jäämiselle on taudin madaltama työtehokkuus. Työterveysasiantuntijat käyttävät ilmiöstä nimitystä ”presenteismi”, jossa työntekijä ei läsnäolostaan huolimatta ole mukana koko työpanoksellaan.

Leinon mukaan flunssan ensioireet eivät kuitenkaan vielä täytä presenteismin määritelmää.

– Suomessa väestön perusterveys on luojan kiitos aika hyvä. Normaalikunnossa oleva ihminen, jolla ei ole mitään vastustuskykyä ja kuntoa alentavia sairauksia, toipuu näistä sairauksista hyvin, Leino toteaa.

Influenssakaudella työelämässä olevien lepo- ja työsuositukset vaihtelevat THL:n erityisasiantuntija Nina Ikosen mukaan tapauskohtaisesti. Joillakin infektio voi olla kokonaan oireeton, toiset syöksee sairaalahoitoon hengenvaaralliseksi noussut kuume.

– Myös viruksen tartuttavuus vaihtelee yksilöittäin. Tartuttavuus on suurinta 1–4 päivää ensioireiden jälkeen. Pienet lapset ja immuunipuutteiset henkilöt voivat olla tartuttavia jopa kaksi viikkoa, Ikonen sanoo.

Puhkeaako epidemia?

Jokavuotisen influenssaepidemian puhkeamista on jännitetty elinkeinoelämässä ja lapsiperheissä joulukuun lopulta. Euroopassa aktiivisuus pöhöttyy, mutta Suomessa tapaukset ovat jääneet Ikosen mukaan vähäisiksi.

– Viimeiset kaksi viikkoa aktiivisuuden lisääntyminen on ollut vähän hidasta, jopa laimeaa. Toisaalta myös viime epidemiakausi oli lievä verrattuna edellisiin, hän toteaa.

Eräissä sairaanhoitopiireissä influenssa-aktiivisuus on ollut korkeaa. Influenssan kaltaisesta taudista johtuvat terveyskeskuskäynnit painottuvat toistaiseksi Itä-Suomeen ja länsirannikolle. Korkeimmalle aktiivisuus nousee Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä.

– Näitä tapauksia ei olla kuitenkaan laboratoriovarmennettu, Ikonen sanoo.

Ikosen mukaan epidemian lopullista kokoluokkaa ei voi ennustaa leviämisvauhdin pohjalta. Ajoittumistensa lisäksi influenssakaudet vaihtelevat kestoiltaan ja voimakkuuksiltaan. Myös aluekohtaiset erot tartuntamäärissä ovat tavanomaisia.

– On tässä vaiheessa hyvin vaikea sanoa, miten epidemia etenee. On tietysti mahdollista, ettei tästä tule kovin suurta.

Samoilla linjoilla on Oulun yliopistollisen sairaalan infektioylilääkäri Lotta Simola.

– Sairaalan sisällä epidemiaa ei olla ainakaan vielä julistettu alkaneeksi. On liian varhaista ennustaa, miten paljon tapauksia on tänä vuonna odotettavissa.

Tartunnan saaneiden kokonaismäärän arviointi on vaikeaa, koska THL:n mukaan tartuntatautirekisteriin ilmoitetut influenssalöydökset edustavat sairastuneista vain pientä osaa.

Rokotteen ottaminen edelleen kannattavaa

Valtakunnallisen rokotusrekisterin mukaan noin miljoona suomalaista on rokotuttanut itsensä influenssaa vastaan helmikuun alkuun mennessä. Kyseessä on Ikosen mukaan aliarvio, koska rekisteriin ei kirjaudu yksityisillä terveysasemilla annettuja rokoteannoksia.

Vaikka rokotus alkaa vaikuttaa elimistössä kaksi viikkoa ottamishetken jälkeen, pitää Ikonen siihen turvautumista edelleen kannattavana.

– Yleensä influenssaepidemia kestää kevääseen asti, ja viruksia kiertää vielä huhtikuun lopulla. Rokotteessa on edustettuna neljä eri virustyyppiä, kahta eri influenssa A -virusta ja kahta eri B-virusta.

Perinteisenä torjuntakonstina Ikonen mainitsee hyvän käsihygienian. Asianmukaiset yskimis- ja aivastamiskäytänteet estävät virusta leviämästä.

– Suojaa suu ja nenä kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiin.

Infektioylilääkäri Simola kehottaa ihmisiä välttämään oireita havaittuaan julkisia paikkoja.