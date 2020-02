Menevä-taksiyhtiön johtaja Tuomo Halminen hehkuttaa taksilakia – keksii silti yhden parannuksen

Taksipomo Tuomo Halminen ei katso peruutuspeiliin: Menevä-yhtiö on kasvanut vauhdilla uuden taksilain aikana.

Puolitoista vuotta vanha taksilaki on nostattanut paljon arvostelua. Uudistuksen ytimessä ollut mahdollisuus kilpailuttaa ei ole kunnolla toiminut odotetulla tavalla, sillä taksikyytien hinnat ovat tutkitusti nousseet. Lisäksi uudistuksen epäillään lisänneen veropetoksia ja harmaata taloutta.

Uudistuksen väitetään myös uuvuttaneen kuskeja ja ajaneen heitä alalta.

Menevä-taksiyhtiön toimitusjohtajan Tuomo Halmisen mielestä taksiyritykset ovat jääneet junnaamaan paikallaan, ja alalla on menty väärään suuntaan. Hänen mukaansa uudessa taksilaissa on paljon hyvää.

– Me ajateltiin, että tällä nyt eletään ja pulinat pois, Halminen sanoo.

– Sellainen taustapeiliin katsominen ymmärrettiin meillä lopettaa, ja ihan kohtuullisesti on pärjätty.

Nykyisen taksilain tullessa voimaan heinäkuussa 2018 nykyisin Menevä-nimellä toimivan taksipalvelun piirissä oli sata autoa, mutta nyt määrä on Halmisen mukaan kasvanut tuhanteen.

Hänen mukaansa yhtiö kasvoi aluksi Kela-kyytien ja muiden yhteiskunnan tarjoamien kyytien varassa. Yhtiö voitti viime vuonna esimerkiksi kilpailutuksen Uudenmaan Kela-kyydeistä. Menevä on myös solminut sopimuksia tilauksista eri hotelliketjujen kanssa.

Ratkaisevaa on Halmisen mielestä ollut toiminnan tehokkuuden parantaminen uuden lain aikana.

– Käytännössä aiemmin taksien määrä oli säädelty niin, että se melkein riitti uudenvuoden yönä. Hiljaisempina aikoina se sama porukka elätettiin sellaisilla hinnoilla kuin voitiin pitää yllä, Halminen selittää.

– Tällä hetkellä me voimme ajaa tilauksia pienemmällä automäärällä, jonka ansiosta samoille autoille ja samoille autoille voidaan saada enemmän tuloja, minkä ansioista voidaan tiputtaa hintaa.

Halmisen arvion mukaan pelkästään ajossa olevien autojen määrän rajoittamisella yhtiön toiminta on tehostunut viidesosalla. Halmisen mukaan Menevä ei ole ottanut piiriinsä kaikkia halukkaita kuskeja, sillä yhtiön tarkoituksena on taata omille kuljettajilleen kohtalainen tulotaso.

Tehottomuutta hän syyttää myös hintojen noususta. Kun kuskit ovat saaneet ajoja entistä vähemmän, on tullut tarve ansaita tarpeeksi entistä vähemmillä kyydeillä. Haitallinen ja hintoja nostava kierre saattaa jatkua, kunnes alalle tulee joku yritys, joka pystyy toimintamallillaan kilpailemaan selvästi halvemmilla hinnoilla.

Yhtiö vaatii kuljettajiaan myös noudattamaan tilauskeskuksen määräyksiä aiempaa tiukemmin.

– Perinteisen kuskin kvartaali on 15 minuuttia, ja hän on voinut hylätä kyydin, joka ei ole vaikuttanut rahakkaalta. Kyytejä on voinut jäädä hoitamatta, Halminen sanoo.

– Nyt kun pystymme sääntelemään itse yrityksen toimintaa, niin totesimme kuljettajille, että ajat joka ikisen meidän antaman kyydin, ja kuukauden jälkeen voit päättää, haluatko olla tässä mukana. Näin saimme toimintaa tehokkaammaksi, kun pystymme ajattamaan autoja järkevästi ilman kuljettajien omaa mielivaltaa.

Halmisen mukaan myös kuljettajat ovat huomanneet, että vartin sijasta kannattaakin katsoa kuukauden päähän.

– Nämä on itse asiassa asioita, mitä mikä tahansa palveluyritys on aikaisemmin voinut jo tehdä. Mekin olemme ottaneet oppia Kotipizzalta, SOLilta ja M Room -parturiketjulta, Halminen toteaa.

Yrittäjäkoulutusta tarvitaan

Halminen myöntää silti, että uudessa taksilaissa on myös parannettavaa. Alalle tulon kynnys on hänen mukaansa nyt ehkä liiankin matala, ja valvontaa voisi olla enemmän.

– Taksialalla voisi oppia esimerkiksi siitä, kuinka verottaja on vähentänyt harmaata taloutta rakentamisessa ja vaikka parturiliikkeissä. Ei tämä ala tarvitse mitään omaa uutta ja erityistä sääntelyä, Halminen arvioi.

Hän myös palauttaisi aiemmin taksiautoilijoilta vaaditun yrittäjäkurssin.

– Uusia yrittäjiä pitäisi suojella, että he ymmärtäisivät esimerkiksi mikä on alv ja minkälaisia veroja ja eläkemaksuja Suomessa on tapana maksaa. Nyt palkkatöistä ja työttömistä kuskiksi tulleilla tieto on vielä aika pientä.

Halminen ehdottaa Suomeen myös Hollannissa käytössä olevaa rajoitusta, jossa tolpalla saavat odottaa vaan yli sadan auton yhtiössä toimivat taksit. Ideana on, että suuremmilla yhtiöillä on yleensä selvät toimintasäännöt, laatustandardit ja valituskanavat, ja sillä huono maine vahingoittaisi niiden liiketoimintaa.

– Nykyisessä laissa yrittäjä vastaa kuljettajan työstä, eikä kuljettajaa periaatteessa muuten valvota. Mutta kuin se kuljettaja on se yrittäjä, niin lain tarkoittama valvonta jää kuolleeksi kirjaimeksi.

Taksilain tullessa voimaan hän arveli alan murroksen kestävän noin kolme vuotta.

– Mutta nyt kun on oltu puolitoista vuotta matkalla väärään suuntaan, niin tästä hetkestä menee varmaan vielä kolme vuotta eteenpäin, Halminen sanoo.

– Firmoja menee nurin, ja jotkut ovat velkoineen ulosotossa, mutta valitettavasti se kuuluu murrokseen.

Ja ehkä murroksen jälkeen myös taksikyytien hinnat saattavat taas laskea.