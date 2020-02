Kyyti Oulun lentoasemalta keskustaan heiluu 35 ja 55 euron välillä – taksikuskit vaativat: samat säännöt kaikille!

Taksien luotettavuus on kärsinyt uudistuksen jälkeen, arvioi Teemu Käyhkö.

Oulun seudun taksiautoilijat vaativat kassajärjestelmää kaikkiin autoihin.

Oululaisia taksiautoilijoita ei tarvitse pitkään pyytää kertomaan tuntemuksiaan taksiuudistuksesta. Heinäkuussa 2018 voimaan tullut taksilain uudistus on nostanut hintoja ja syönyt taksien luotettavuutta, arvelevat lentoaseman kahvilassa tauolla olevat Otaxin autoilijat.

– Uudistuksessa ei ole onnistunut mikään. Taksin luotettavuus on kärsinyt ja vastuu on siirretty asiakkaille. Ennen asiakas tiesi mitä sai eikä yllätyksiä tullut. Nyt on toisin, kuvailee tilannetta kolme autoa omistava Teemu Käyhkö.

Käyhkön kanssa samaa mieltä ovat pöydässä istuvat Pekka, Kaide ja Juha. Kaikki neljä autoilijaa pitävät uudistusta pahasti epäonnistuneena. Moni kuski miettii alan vaihtamista.

– Autoja on liikenteessä liian paljon, kaikille ei riitä tarpeeksi töitä. Ouluun on uudistuksen jälkeen tullut useita kymmeniä autoja lisää, Pekka huomauttaa.

Otaxilla on Pohjois-Pohjanmaalla noin 600 autoa. Se tarjoaa maakunnassa myös Kela-taksipalvelut.

Miesten mielestä tilanteen korjaaminen on vaikeaa. Sääntöjen pitäisi heidän mukaansa olla samat kaikille.

– Kaikille autoille mittarit, lähdetään vaikka siitä. Kassajärjestelmät kaikkiin autoihin. Ja seuraavaksi työvuorot entiseen malliin. Työvuorolistat, joiden mukaan eletään. Nyt pitää olla töissä 24/7, ei se ole kenenkään etu, Kaide jatkaa.

Pekka arvioi, että uudistuksen jälkeen hänen tulotasonsa on tipahtanut 10–15 prosenttia. Käyhkö puolestaan laskee tienanneensa uudistuksen jälkeen 10–15 prosenttia enemmän.

Oulussa taksiuudistus näkyy esimerkiksi lentoasemalla ja keskustassa yöaikaan. Oulunsalon kentällä taksit ovat jonossa yhdellä kaistalla. Ne autot, joilla ei ole ajoja muualla, ehtivät jonon keulille. Muut asettautuvat niiden taakse. Taksikyydin hinta lentoasemalta keskustaan saattaa vaihdella 35 ja 55 euron välillä.

– Asiakkaan on etsittävä jonosta itselleen mieluisa kyyti. Jos haluaa kyydin mahdollisimman halvalla, hinta pitää kysyä kaikilta, oululaisautoilijat huomauttavat.

Keskustassa ongelmia on muodostunut öisin taksitolpille. Kun taksien määrä on kasvanut, taksitolpille on tungosta.

– Vilkkaimmat taksitolpat Tori- ja Kirkkokadulla on jouduttu siirtämään ravintoloista kauemmas, kun ruokaläheteille on järjestetty paikkoja. Sekin riepoo autoilijoita, Otaxin kuskit kertovat.

Taksien toiminta-alueista luopuminen on johtanut Oulun lähikunnissa siihen, ettei autoja ole aina saatavilla.

– Jos Muhoksella on hiljaista, paikkakunnan taksit lähtevät hakemaan ajoja kaupungista. Silloin Muhoksella ei ole taksipalveluita, Juha antaa esimerkin.

Porvoolainen Sami Luoma nappasi taksin Oulunsalon lentokentältä.

Helsingin koneesta Oulunsalon kentälle tullut porvoolainen Sami Luoma on tyytyväinen taksien palveluihin, mutta hintatason nousu ei ole ollut mieluinen uutinen.

– Liikun taksilla silloin tällöin ja olen huomannut, että hinnat ovat nousseet. Taksiuudistuksen ajatus oli hyvä, mutta toteutus epäonnistui. Kaikki esiin tulleet sääntöjen porsaanreiät pitää nyt tukkia, hän toteaa.