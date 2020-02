Suomalaisyritykset paljastavat: tämän vuoksi haluamme töihin erityisesti yli 45-vuotiaan

Kaapelitehtaalla tänään järjestetyssä UusioUra-tapahtumassa tarjottiin yli 45-vuotiaille töitä sekä neuvoja työpaikan hakuun.

Varsinkin hoiva-alan yritykset olivat näkyvästi mukana tänään tiistaina Helsingissä Kaapelitehtaalla yli 45-vuotiaille työnhakijoille suunnatussa Uusioura-tapahtumassa. Merikaapelihallissa omat osastonsa on pystyssä muun muassa Mehiläisellä, Attendolla, Esperi Carella ja Husilla.

Muun muassa fyysisesti vammaisille ja kehitysvammaisille asumispalveluja järjestävän Validian pienen pöydän ääressä on jopa ruuhkaa.

– Tuntuu, että jonkinlainen muutos on tapahtunut, vastaa Marja Palkki Validiasta.

– Monet meille töihin hakeneet ovat sanoneet, että he haluavat tehdä merkityksellistä työtä.

Palkin mukaan tarjolla on töitä lähinnä lähihoitajille sekä henkilökohtaisille avustajille. Lähihoitajia yrityksessä etsitään koko ajan, mutta työhön tarvitaan koulutus. Suurin osa Validian pöydässä vierailleista onkin ollut kiinnostunut avustajan tehtävistä.

– Jonkun toisen työn oheen tai he haluavat vaihtaa alaa, Palkki kertoo.

Kaikkiaan UusioUra-tapahtumassa oli mukana muutama kymmenen yritystä, minkä lisäksi paikalla on muun muassa ammattijärjestöjä sekä koulutuslaitoksia. Työtä hakevaa kokenutta väkeä on välillä ruuhkaksi asti.

–Arvostamme iästä riippumatta hakijoissa sitä, että he ovat vilpittömästi kiinnostuneita ja innostuneita kaupan alasta, vinkkaa Annukka Rautopuro Keskon hr-osastolta.

Myös K-ryhmä ja Kesko oli tapahtumassa hyvin esillä kohtalaisen kokoisella osastollaan. Annukka Rautopuron puheille osastolla tuli keskustelijoita tasaiseen tahtiin.

– Meillä on valtavasti erilaisia työtehtäviä niin asiantuntijatyöstä ihan kaupan myyjiin ympäri Suomen, Rautopuro kertoo.

– Olen tänään esimerkiksi neuvonnut erilaisia nimikkeitä, sillä ne tehtävien nimet eivät ihmisille ehkä sinällään kaikkea kerro. Ihmiset kysyvät hirveän konkreettisia ja vaikeita kysymyksiä. Aika paljon kysytään, millaista kokemusta vaaditaan, että pääsee meille töihin. Jotkut ovat kertoneet kokemuksestaan, ja olen etsinyt heidän kuvaukseensa sopivia työtehtäviä.

Rautopuron mukaan varttuneempien työnhakijoiden valttina on kokemus.

– Sekä työelämästä että elämästä yleisesti, sellainen perspektiivi asioihin, minusta se on yksi parhaimmista, hän toteaa.

– Asiantuntijatehtäviin usein vaaditaan kokemusta, joten mielellään haluamme niihin hakijoiksi muitakin kuin suoraan koulunpenkiltä tulleita.

Pekka Cedeströmin mielestä UusioUra-tapahtuma on ollut Hedengrenin kannalta monia muita rekrytapahtumia parempi.

Hedengren-yhtiö etsi tapahtumassa myyjiä ilmanpuhdistimille.

– Lähdimme siksi tänne kokeilemaan, koska tämmöiset 45-vuotiaat ja sitä iäkkäämmät ei enää niin herkästi vaihda työpaikkaa, kertoo Pekka Cedeström Hedengreniltä.

– Ja mikä muihin rekrytapahtumiin verrattuna täällä yllättää, niin täällä on myös paljon asiakkaita.

Cedeströmin mukaan UusioUra-tapahtuman kävijät ovat selvästi paremmin perillä siitä, mitä haluavat.

– Kyllä täältä on löytynyt viisi oikeasti potentiaalista hakijaa, hän laskee.

”Asiakasrajapinnassa” eli asiakkaiden kotona tapahtuvaan myyntityöhön ei Cedeströmin mukaan tarvita aiempaa koulutusta tai kokemusta.

– Me koulutetaan ihan kaikki, Cedeström sanoo.

– Ei tarvitse muuta kuin halu tehdä myyntityötä. Me käydään tekemässä ilmanlaadunmittauksia, ja se on huono, niin myymme ilmanpuhdistimia ratkaisuksi.

Takavuosina Hedengren on tullut tunnetuksi myös ovelta ovelle tehdystä pölynimurimyynnistä.

– Jos haemme vaikka verkossa pölynimurikauppiaita, niin emme saa yhtään hakemusta, Cedeström kertoo.

– Tämä homma sen sijaan on selvästi suositumpi.

Yksityisvoimin viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty UusioUra-tapahtuma pyrkii ratkaisemaan ajankohtaista ongelmaa. Suomessa yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on alle 63 prosenttia, kun yleinen työllisyysaste on 73 prosenttia.

– Jos pääsisimme tässä yli 55-vuotiaiden ikäryhmässä samalle työllisyysasteen tasolle kuin naapurimaa Ruotsissa, niin meillä olisi työvoimassa 90 000 ihmistä enemmän, totesi tapahtuman avannut työministeri Tuula Haatainen.

Hallitus on asettanut tavoitteekseen 75 prosentin työllisyysasteen, mikä tarkoittaa noin 60 000 lisätyöllistä vuoden 2023 mennessä.

– Eli nyt kun minulla on tehtävänä etsiä sitä, millä konsteilla työllisyysastetta nostetaan, niin yli 55-vuotiaiden ryhmässä on sitä potentiaalia. Nyt on vain kysymys siitä, miten nämä työpaikat ja ihmiset kohtaavat.