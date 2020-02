Mikkeliläinen firma käy reipasta taistelua koronavirusta vastaan – kukaan muu maailmassa ei ole keksinyt samaa tekniikkaa

Genanon kehittämät, Matrelin valmistamat ilmanpuhdistimiset lentävät Kiinaan Varkaudessa valmistetuissa koivulaatikoissa. Laivarahdin aika on vasta sitten, kun akuutti tarve on helpottanut. Matrel Oy:n perustajilla Lasse Turusella ja Rauno Vuorikoskella on pitkä kokemus teollisuudesta.